Polonia și-a extins semnificativ capacitatea militară în ultimii ani, urmărind să devină unul dintre pilonii de securitate din Europa Centrală și de Est. Investițiile consistente în forțele armate, echipamente moderne și pregătirea militară au transformat armata poloneză într-o forță considerabilă, capabilă să participe la operațiuni NATO și să susțină apărarea propriului teritoriu. Această evoluție este relevantă nu doar pentru Polonia, ci și pentru partenerii săi din alianță, având implicații directe asupra stabilității regionale.

Polonia alocă anual o parte importantă din PIB pentru apărare, situându-se pe locul trei în NATO după SUA și Turcia. Pentru anul 2025, bugetul estimat pentru armata poloneză ajunge la 181,9 miliarde PLN, reprezentând 4,6% din PIB, potrivit publicației Interia. Aceasta include 124,3 miliarde PLN din bugetul Ministerului Apărării, echivalentul a 3,13% din PIB.

Pe lângă bugetul central, Polonia utilizează Fondul de Sprijin al Forțelor Armate, creat în cadrul Legii de Apărare a Patriei din 2022. Acest fond gestionează resurse nebugetare, precum împrumuturi, credite, subvenții externe și obligațiuni emise pe piața internă și internațională. În 2025, planul de cheltuieli al FWSZ se ridică la 57,6 miliarde PLN, reprezentând 1,47% din PIB.

Aceste investiții reflectă strategia Poloniei de a menține și moderniza capacitățile defensive, asigurând în același timp flexibilitate financiară prin utilizarea unor instrumente nebugetare. În contextul tensiunilor regionale, aceste fonduri permit achiziții rapide și adaptarea rapidă la noile cerințe de securitate.

Armata poloneză a crescut semnificativ în ultimele două decenii, ajungând la 210.300 de militari activi în 2025, față de 100.000 în 2014. Aceasta o poziționează pe locul trei în NATO, după SUA și Turcia. Componența personalului este diversificată: 145.800 de soldați profesioniști, 5.000 de soldați în pregătire, 16.600 de militari voluntari și 3.000 de militari voluntari de bază în educație. Forțele de Apărare Teritorială includ 37.000 de membri.

În martie 2025, Donald Tusk a prezentat un plan de pregătire militară pe scară largă pentru bărbații adulți din Polonia. Obiectivul este de a ajunge la o armată de aproximativ jumătate de milion de soldați, inclusiv rezerviști, consolidând astfel capacitatea de reacție rapidă și reziliența națională.

Această creștere reflectă nu doar o strategie defensivă, ci și eforturile Poloniei de a menține relevanța sa în NATO și de a răspunde provocărilor regionale, printr-o forță militară bine pregătită și susținută financiar.

Polonia și-a concentrat investițiile pe modernizarea flotei de tancuri, avioane de luptă și artilerie. Până în 2030, țara intenționează să opereze aproximativ 1.100 de tancuri, inclusiv PT-91, Leopard din Germania, Abrams din SUA și K2 din Coreea de Sud. Această flotă depășește combinat tancurile Regatului Unit, Germaniei, Franței și Italiei.

În materie de artilerie și rachete, Polonia deține obuziere Krab, K9 Thunder și lansatoare Homar-K. În total, echipamentele includ: 26 de obuziere Krab, 176 K9A1, 111 obuziere DANA wz.77 și 117 module Homar-K, dintre care 81 sunt operaționale. Lansatoarele WR-40 Langusta și RM-70/85 completează capacitatea de foc.

Pe segmentul aerian, Polonia folosește elicoptere AW149 și AH-64E Apache, alături de avioane de vânătoare F-35 de generația a cincea și FA-50. Aceste achiziții consolidează capacitatea de reacție rapidă, de sprijin aerian și de apărare aeriană, contribuind la interoperabilitatea cu aliații NATO.

Sistemele de apărare aeriană sunt modernizate prin programele WISLA, NAREW și PILICA+. WISLA oferă protecție cu rază medie, NAREW cu rază scurtă, iar PILICA+ asigură apărare foarte apropiată. Aceste programe utilizează sisteme Patriot, rachete CAMM și tunuri ZU-23-2.

Polonia dispune de aproximativ 200 de elicoptere, cu livrări planificate până în 2028. În domeniul naval, forțele maritime includ 36 de nave active: fregate din clasa Oliver Hazard Perry, corvete ORP Kaszub și ORP Ślązak, distrugătoare de mine Kormoran II, un submarin clasa Kilo și nave de recunoaștere și comandă.

Aceste structuri permit Poloniei să monitorizeze și să protejeze spațiul aerian și maritim, consolidând rolul său strategic în regiune. Operațiunile navale, alături de apărarea aeriană modernizată, sporesc interoperabilitatea cu partenerii NATO și capacitatea de reacție rapidă la orice amenințare.

Statele Unite ocupă primul loc în clasamentul Global Firepower pentru 2025, cu un scor PwrIndx de 0,0744, ceea ce indică o forță militară aproape complet echipată și capabilă să acționeze global. Bugetul alocat apărării este de 824 miliarde USD, reprezentând aproximativ 3,1% din PIB. Resursele sunt distribuite între Ministerul Apărării și fonduri speciale de sprijin, asigurând atât operațiuni curente, cât și modernizarea echipamentelor.

Armata americană dispune de 1,4 milioane de militari activi și 800.000 de rezerviști. Flota aeriană include 13.043 de aeronave, dintre care 1.790 sunt avioane de luptă și 1.002 elicoptere de atac. Pe teren, forțele americane sunt dotate cu 4.640 de tancuri, aproape 392.000 de vehicule blindate și peste 1.800 de sisteme de artilerie și rachete. Această structură permite SUA să mențină prezența militară pe mai multe continente simultan și să asigure interoperabilitate în cadrul NATO.

SUA în cifre:

Clasament Global Firepower (GFP): Locul 1 din 145 de țări

Scor PwrIndx: 0,0744 (un scor de 0,0000 indică o forță militară „perfectă”)

Buget de apărare: 824 miliarde USD (aproximativ 3,1% din PIB)

Personal militar activ: 1.400.000

Rezerviști: 800.000

Dotări majore:

Aeronave: 13.043 unități

Avioane de luptă: 1.790

Avioane de atac: 889

Avioane de misiune specială: 647

Elicoptere de atac: 1.002

Dotări terestre:

Tancuri: 4.640

Vehicule blindate: 391.963

Artilerie autopropulsată: 671

Artilerie tractată: 1.212

Lansatoare de rachete: 641

Turcia se clasează pe locul 9 în clasamentul Global Firepower, cu un scor PwrIndx de 0,1902, reflectând o armată bine echilibrată între capacități terestre și aeriene. Bugetul de apărare este estimat la 47 miliarde USD, echivalentul a 2,5% din PIB, iar cheltuielile sunt concentrate pe modernizarea tancurilor și a artileriei autopropulsate, precum și pe consolidarea forțelor aeriene.

Forțele armate turce includ 355.000 de militari activi și 380.000 de rezerviști. Armata are aproximativ 1.050 de aeronave, inclusiv 400 de avioane de luptă și 50 de elicoptere de atac. La sol, Turcia operează 3.000 de tancuri și 45.000 de vehicule blindate. Această combinație de resurse umane și echipamente permite Turciei să mențină securitatea regională, să participe la misiuni NATO și să reacționeze rapid la amenințările din vecinătate.

Dotările militare ale Turciei, în cifre:

Clasament GFP: Locul 9 din 145

Scor PwrIndx: 0,1902

Buget de apărare: 47 miliarde USD (aproximativ 2,5% din PIB)

Personal militar activ: 355.000

Rezerviști: 380.000

Dotări majore:

Aeronave: 1.050 unități

Avioane de luptă: 400

Avioane de atac: 200

Elicoptere de atac: 50

Tancuri: 3.000

Vehicule blindate: 45.000

Artilerie autopropulsată: 600

Artilerie tractată: 1.000

Lansatoare de rachete: 500

Regatul Unit ocupă locul 6 în clasamentul Global Firepower, cu un scor PwrIndx de 0,1785. Bugetul alocat apărării este de 65 miliarde USD, adică aproximativ 2,2% din PIB, și este direcționat către modernizarea flotei aeriene, a tancurilor și a sistemelor de artilerie, precum și către instruirea personalului militar.

Forțele armate britanice includ 150.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști. Flota aeriană numără 1.200 de aeronave, iar armata terestră deține 400 de tancuri și 10.000 de vehicule blindate. Această structură asigură Regatului Unit capacitatea de a desfășura operațiuni militare globale și de a contribui la misiuni NATO, menținând în același timp o prezență defensivă solidă în Europa și în zonele maritime strategice.

Dotările armatei Regatului Unit, în cifre:

Clasament GFP: Locul 6 din 145

Scor PwrIndx: 0,1785

Buget de apărare: 65 miliarde USD (aproximativ 2,2% din PIB)

Personal militar activ: 150.000

Rezerviști: 200.000

Dotări majore:

Aeronave: 1.200 unități

Avioane de luptă: 500

Avioane de atac: 300

Elicoptere de atac: 100

Dotări terestre: