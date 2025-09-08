NATO este în stare de alertă pe flancul estic, unde Rusia desfășoară zeci de mii de soldați și armament de război la granițele cu Polonia și Lituania, în vederea exercițiului militar Zapad 2025. Într-o ediție anterioară, Rusia a simulat un atac nuclear.

Flancul estic al NATO se pregătește pentru exercițiile militare ale Rusiei, iar observatorii occidentali vor folosi Zapad 2025 pentru a evalua gradul de pregătire al armatei ruse la trei ani după ce aceasta a atacat Ucraina, scrie POLITICO.

Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile pline de stres, pe măsură ce Kremlinul organizează exercițiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său, Belarus, primele de la invazia la scară largă a Ucrainei, din februarie 2022.

Exercițiile, care se desfășoară între 12 și 16 septembrie, vor include manevre în apropierea Poloniei și Lituaniei, în timp ce Moscova se antrenează pentru o posibilă ciocnire cu forțele NATO.

„Trebuie să luăm în serios exercițiile din apropierea granițelor NATO și UE; atât țările învecinate, cât și NATO însăși le tratează cu cea mai mare seriozitate”, a declarat ministrul adjunct al Apărării din Lituania, Tomas Godliauskas. „Lituania și aliații noștri sunt pregătiți, uniți și vor monitoriza îndeaproape evoluțiile, fiind gata să răspundă dacă este necesar”.

Ca răspuns, țările NATO care se învecinează cu Rusia își desfășoară propriile exerciții militare. Tarassis 25 implică 10 țări NATO din Europa de Nord, în timp ce Lituania va organiza propriul exercițiu național de apărare Thunder Strike.

Polonia organizează exercițiile Iron Defender-25, la care participă 30.000 de soldați, în această săptămână. „Polonia va răspunde exercițiilor Zapad 2025 într-un mod adecvat”, a declarat ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk.

Rusia a simulat un atac nuclear asupra Varșoviei și a adunat într-un astfel de exercițiu trupele cu care a invadat Ucraina.

Rusia desfășoară exercițiile Zapad aproximativ la fiecare patru ani din 1999, iar anxietatea cu privire la acestea este oarecum o tradiție. Deși sunt în mod oficial exerciții defensive, cel din 2009 a simulat un atac nuclear asupra Varșoviei, iar exercițiul din 2021 a dus la o acumulare masivă de forțe în Belarus, care au fost folosite câteva luni mai târziu pentru a invada Ucraina.

Cu îngrijorarea crescândă în cadrul NATO că Rusia ar putea escalada războiul său în curs cu Ucraina prin atacarea unui membru al alianței – posibil țările baltice – NATO urmărește cu mare atenție dacă Zapad oferă indicii despre o viitoare ofensivă rusească, a declarat Tomas Janeliūnas, profesor la Institutul de Relații Internaționale și Științe Politice al Universității din Vilnius.

„NATO monitorizează foarte atent activitatea militară a Rusiei. Nu vedem nicio amenințare militară imediată împotriva vreunui aliat NATO. Cu toate acestea, rămânem vigilenți”, a declarat Alianța într-un comentariu scris.

Organizatorii Zapad susțin că exercițiile lor nu vor aduna mai mult de 13.000 de oameni, iar Belarus a declarat că invită observatori din țările NATO, precum și din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Trupele rusești și belaruse vor exersa, de asemenea, planificarea utilizării sistemelor de rachete cu capacitate nucleară Oreshnik.

Se estimează o prezență de 30.000 de militari ruși la granițele cu Polonia și Lituania. Rusia desfășoară în plus alte trei exerciții separate cu țările Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) – mascând adevărata dimensiune a exercițiilor, a declarat Consiliul German pentru Relații Externe. OTSC include Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan.

„Se așteaptă ca scenariile acestor exerciții să indice tipul de război pentru care se pregătește Rusia împotriva Occidentului”, au precizat experții intervievați.

Exercițiul Zapad va acoperi districtele militare rusești din Moscova și Leningrad, exclava Kaliningrad, regiunea arctică, Marea Baltică și Marea Barents și Belarus.

Unele exerciții, desfășurate în apropierea satului belarus Gozha și în Dobrovolsk, în Kaliningrad, vor avea loc la doar câteva zeci de kilometri de Polonia și Lituania. Trupele vor fi, de asemenea, poziționate de ambele părți ale defileului Suwałki, coridorul de 70 de kilometri dintre Belarus și Kaliningrad, considerat pe scară largă drept unul dintre cele mai vulnerabile blocaje în domeniul apărării din Europa.

Serviciile de informații militare lituaniene se așteaptă ca până la 30.000 de soldați să participe la Zapad – mult mai puțini decât în 2021, când au participat aproximativ 200.000 de soldați. Acest lucru este departe de ceea ce ar avea nevoie Rusia pentru a ataca un membru NATO, mai ales că războiul din Ucraina este în desfășurare, a spus Janeliūnas.

Cu toate acestea, Moscova ar putea folosi exercițiile pentru a testa reacția NATO la provocări precum încălcările spațiului aerian, atacurile cibernetice sau chiar sabotarea infrastructurii civile – evaluând cât de repede răspund aliații și dacă atribuie responsabilitatea Rusiei. Aceasta ridică pericolul escaladării.

„Este foarte posibil ca anumite semnale coincidente să fie interpretate ca un atac real asupra țărilor NATO”, a spus Janeliūnas. „Trebuie să înțelegem un fapt simplu: în timpul exercițiilor militare, când armele sunt pregătite… este adesea dificil să distingem simularea de acțiunea militară reală”.

Dar Godliauskas a spus că Lituania este capabilă să diferențieze amenințările.

„Avem capacitatea de a observa și de a răspunde și de a distinge între un accident și o amenințare reală”, a spus el.

În ciuda acestui fapt, a spus Godliauskas, „este nerealist să ne așteptăm la o probabilitate zero de incursiuni aeriene”. Două drone au intrat în spațiul aerian lituanian din Belarus în iulie, iar țara și-a închis recent spațiul aerian de-a lungul frontierei cu Belarus până la 1 octombrie.