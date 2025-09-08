Oficialii ruși susțin că sancțiunile aplicate după anexarea Crimeei în 2014 și invazia Ucrainei în 2022 nu au reușit să afecteze în mod semnificativ economia țării sau sprijinul popular pentru președintele Vladimir Putin.

Peskov a declarat: „Nicio sancţiune nu va putea să forţeze Federaţia Rusă să îşi schimbe poziţia consecventă despre care a vorbit de mai multe ori preşedintele nostru.”

Potrivit Kremlinului, economia Rusiei, evaluată la aproximativ 2.200 de miliarde de dolari, a continuat să crească mai rapid decât cea a țărilor din G7. Oficialii ruși consideră că aceasta dovedește eficiența strategiilor economice interne și capacitatea de a face față restricțiilor occidentale.

De asemenea, conducerea rusă a ordonat companiilor și oficialilor să găsească metode de a evita sancțiunile, subliniind că politica de rezistență față de presiunile externe va continua. Economia de război, afirmă sursele, a fost un factor decisiv în menținerea stabilității financiare și în sprijinul pentru conducerea de la Kremlin.

În ultimele zile, Statele Unite au indicat că iau în calcul intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Duminică, președintele american Donald Trump a menționat că este pregătit să treacă la o „a doua fază” a măsurilor restrictive, ceea ce Reuters a considerat cea mai clară sugestie de până acum privind intensificarea presiunii economice.

Uniunea Europeană, prin vocea președintelui Consiliului, Antonio Costa, a confirmat că pregătirile pentru noi sancțiuni sunt realizate în strânsă coordonare cu Statele Unite. Astfel, Bruxelles-ul și Washingtonul urmăresc să creeze un front comun care să crească efectele măsurilor asupra Moscovei.

Peskov a subliniat însă că Rusia privește cu scepticism aceste inițiative și consideră că Europa și Ucraina încearcă să atragă SUA în zona lor de influență. În același timp, Kremlinul susține că preferă soluțiile diplomatice pentru rezolvarea conflictului, dar își va continua operațiunile militare dacă acestea nu dau rezultate.

Chiar și în condițiile mai multor serii de sancțiuni impuse de Occident, economia Rusiei a înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani. În 2023, produsul intern brut al țării a urcat cu 4,1%, iar pentru 2024 estimările indică o creștere de 4,3%.

Totuși, analiștii notează că în acest an se resimte o încetinire a ritmului de creștere, influențată în special de ratele înalte ale dobânzilor și de efectele măsurilor financiare externe. Reuters subliniază că, în ciuda acestor provocări, economia rusă continuă să funcționeze relativ stabil în raport cu predicțiile occidentale privind un posibil colaps.

Această performanță este prezentată de autoritățile ruse ca un semn al rezilienței și al capacității de a depăși efectele sancțiunilor, consolidând astfel poziția Kremlinului în fața presiunilor internaționale.