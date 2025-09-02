Aplicația Max nu se limitează la mesagerie și apeluri, ci oferă acces la servicii publice digitale. Prin ea, utilizatorii pot semna documente, verifica statutul fiscal sau solicita acte oficiale. Astfel, Max devine o combinație între o rețea socială, un instrument de comunicare și o platformă guvernamentală.

Potrivit datelor oficiale, peste 18 milioane de ruși au descărcat aplicația până acum. De la 1 septembrie, aceasta este obligatorie pentru toate telefoanele noi vândute pe piața rusă. În plus, profesori și studenți sunt obligați să folosească Max pentru schimburi de mesaje și comunicare oficială.

Pentru a convinge publicul să renunțe la WhatsApp, Kremlinul a apelat la influenceri și artiști populari. Rapperița Instasamka a susținut că apelurile prin Max au o calitate superioară și a povestit că a putut vorbi două ore neîntrerupt dintr-o parcare subterană.

Muzicianul Yegor Krid a promovat aplicația într-un videoclip în care apărea pe o barcă gonflabilă, declarând că Max funcționează „chiar și în mijlocul mării”. Clipul a devenit viral, dar reacțiile internauților au fost ironice, mulți considerând promovarea forțată și neconvingătoare.

În timp ce autoritățile insistă pe avantajele aplicației, numeroși comentatori atrag atenția că Max ar putea fi folosit pentru supravegherea comunicațiilor și a mișcărilor utilizatorilor. Integrarea cu serviciile guvernamentale amplifică riscul ca datele personale să devină accesibile statului.

Această inițiativă este parte dintr-un program mai amplu al Kremlinului de creare a unui „internet național”. După lansarea Runet, versiunea rusească a internetului, și Ruwiki, enciclopedia alternativă la Wikipedia, Max completează arsenalul digital controlat de stat.

Președintele Vladimir Putin promovează din 2020 conceptul de „web suveran”, prin care Rusia își izolează treptat spațiul digital de cel global. Exemplele sunt multiple:

Mail.ru , echivalentul local al Gmail, folosit de ani buni;

Yandex , motorul de căutare rusesc, care concurează cu Google și vine preinstalat pe telefoanele vândute în țară;

Ruwiki, alternativa la Wikipedia, unde conținutul este filtrat pentru a respecta linia oficială, inclusiv în ceea ce privește războiul din Ucraina, denumit „operațiune militară specială”.

Acum cu aplicația Max, Kremlinul face un pas strategic în direcția consolidării controlului asupra informației și tehnologiei digitale din Rusia.