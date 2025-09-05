Guvernul de la Moscova a oprit internetul pe telefon în mai multe zone, spunând că este o decizie luată pentru securitate, ca să se apere de atacurile cu drone. Vineri, Executivul a publicat o listă cu aplicațiile rusești care vor merge în continuare. În schimb, aplicații străine ca WhatsApp, Telegram și YouTube vor fi afectate de blocaj.

Oficialii ruși nu au spus nimic direct despre drone sau Ucraina, dar guvernatorii din regiunile de graniță au declarat că oprirea internetului e făcută pentru a opri folosirea dronelor de către ucraineni.

Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia a spus că are o „soluție tehnică specială” prin care aplicațiile rusești pot funcționa chiar și atunci când internetul pe telefon este oprit. Oficialii ruși susțin că asta va reduce problemele pentru oameni, deși întreruperile sunt prezentate ca necesare pentru securitate.

Rusia promovează tot mai mult aplicațiile și serviciile sale și controlează mai strict internetul local, mai ales după începutul războiului din Ucraina.

Aplicațiile străine sunt tot mai restricționate. În schimb sunt lăsate să funcționeze servicii rusești precum platformele guvernamentale, magazinele online, sistemul de plăți Mir și aplicația de mesaje MAX, sprijinită de stat. Ambele aparțin companiei VK, controlată de statul rus.

VK dezvoltă servicii online pentru ca milioane de ruși să-și facă mai ușor treburile zilnice pe internet. Echipa rețelei sociale VK are birouri în trei orașe mari: Sankt Petersburg, Moscova și Soci. Există și reprezentanțe regionale la Ekaterinburg, Kazan, Nijni Novgorod, dar și în Kazahstan, Turcia și Germania.

2006–2007 – A fost fondată rețeaua VK; apar primele funcții de audio și video.

2008–2009 – 8 milioane de utilizatori activi lunar; se adaugă aplicații, jocuri, cadouri și publicitate.

2010–2011 – 21 milioane utilizatori; apare News Feed și aplicația oficială pentru iOS și Android.

2012–2013 – 42 milioane utilizatori; se lansează Marketplace pentru comunități.

2014–2015 – 66 milioane utilizatori; introducere de stickere și platforma Market.

2016–2017 – 86 milioane utilizatori; feed inteligent, Stories, VK Live, transferuri de bani, VK Music.

2018–2019 – 97 milioane utilizatori; apeluri vocale și video, VK Pay, VK Mini Apps, reforme de confidențialitate, redesign aplicație mobilă, platformă QR.

2020–2022 – 100 milioane utilizatori; apeluri fără limite, VK Video, Clips, monetizare pentru creatori, aplicație pentru iPad, VK Protect, accelerare cu QUIC.