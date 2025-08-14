Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează asupra unei înșelătorii care se desfășoară pe WhatsApp, Telegram și alte rețele sociale. Aceasta se prezintă ca o comunitate de educație și investiții, dar este falsă.

Frauda funcționează astfel: se creează grupuri care par active, dar activitatea lor este falsă, generată de conturi automate (bots). Mesaje de recrutare sunt trimise în masă pe rețele sociale și aplicații de mesagerie.

În grupuri, persoane care se dau drept „mentori”, „profesori” sau „consilieri crypto” oferă sfaturi de investiții și promit câștiguri sigure. Membrii sunt încurajați să investească sume mici la început și să aducă alți membri (prieteni, familie), primind recompense pentru fiecare persoană adusă. Grupurile mai folosesc clasamente și premii false ca să pară că oamenii câștigă și să convingă alți membri să participe. Victimele sunt instruite să cumpere criptomonede și să le trimită într-un „cont de tranzacționare” la o presupusă firmă autorizată.

Platforma arată tranzacții profitabile, dar acestea sunt false, doar ca să câștige încrederea oamenilor și să îi facă să trimită sume mai mari. Când cineva vrea să își retragă banii, i se cer taxe false (comisioane, taxe AML sau impozite), iar banii investiți nu mai sunt returnați niciodată.

Specialiștii ASF recomandă utilizatorilor să:

Oprească imediat orice comunicare cu persoanele implicate în grupurile suspecte.

Refuze orice cerere de plată sau suplimentară, chiar dacă li se promite că își vor recupera banii.

Verifice mereu dacă firma de investiții este reală și autorizată de ASF sau de o autoritate similară din UE, consultând Registrul ASF.

Nu ofere informații personale sau financiare nimănui.

Raporteze grupurile suspecte pe WhatsApp sau Telegram și să blocheze contactele.

ASF este instituția care supraveghează piețele de asigurări, pensii private și piața de capital în România, fiind înființată în 2013.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacurile de tip phishing sunt foarte frecvente. Escrocii trimit mesaje care par de încredere și cer acțiuni rapide, cum ar fi accesarea unui link sau trimiterea de date personale. DNSC recomandă: