Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a tras un semnal de alarmă cu privire la o nouă schemă de fraudă prin telefon. Atacatorii contactează potențialele victime, pretinzând că sunt angajați ai instituției și că oferă servicii de recuperare a banilor pierduți în tentative anterioare de fraudă.

Potrivit DNSC, apelurile provin de pe numere de telefon aleatorii sau de pe unele care par a fi asociate cu instituția. În realitate, numerele afișate pe ecran nu sunt cele reale, atacatorii utilizând o tehnică numită spoofing, bazată pe tehnologia Voice over IP. Astfel, informațiile de contact afișate sunt folosite fără acordul instituției sau al unei persoane fizice.

Reprezentanții DNSC au explicat că atacatorilor le este suficient să cunoască numărul de telefon sau câteva date de contact pentru a declanșa atacul, motiv pentru care aceste apeluri nu pot fi blocate la nivelul furnizorilor de telecomunicații. În alte cazuri, sunt utilizate conturi de WhatsApp compromise ori nou create, care afișează sigla DNSC și numele unor angajați reali.

Instituția a subliniat că atacul începe cu un apel în care o persoană pretinde că este angajat al Directoratului, însă în realitate este vorba despre atacatori care se dau drept reprezentanți DNSC.

Pentru protecția utilizatorilor, DNSC a formulat mai multe recomandări: