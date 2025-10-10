Autoritatea de Supraveghere Financiară a precizat că mesajele e-mail provenite de la adrese cu domenii precum @asfromania.com, @asfromania.net, @asfromania.org sau alte variante asemănătoare nu aparțin instituției și nu trebuie considerate comunicări oficiale ale acesteia.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (…) atrage atenţia că singurele comunicări oficiale ale instituţiei sunt transmise exclusiv de pe domeniul nostru oficial – @asfromania.ro. ASF subliniază că orice email primit de la alte domenii, precum @asfromania.com, @asfromania.net, @asfromania.org sau altele similare nu provine de la ASF şi trebuie tratat cu maximă prudenţă”, arată instituția.

În comunicat se arată că instituția a avertizat cu privire la posibile tentative de phishing care ar folosi în mod abuziv numele și elementele de identitate vizuală ale Autorității, cu scopul de a păcăli utilizatorii și de a obține ilegal date personale sau financiare prin mesaje ce imită comunicările sale oficiale.

”Autoritatea atenţionează asupra unor posibile tentative de phishing care folosesc în mod fraudulos denumirea şi identitatea vizuală a instituţiei. Aceste mesaje urmăresc inducerea în eroare a utilizatorilor şi colectarea neautorizată de date personale sau financiare, prin metode care imită comunicările oficiale ale ASF”, se menţionează în comunicat.

Autoritatea recomandă ca utilizatorii să fie precauți cu mesajele primite, verificând cu atenție adresa completă a expeditorului înainte de a deschide e-mailul, evitând linkurile și fișierele atașate provenite din surse necunoscute.

În situația în care apar suspiciuni privind autenticitatea unei comunicări, instituția sugerează contactarea directă a ASF prin Call-Center la 0800.825.627 sau prin e-mail la office@asfromania.ro.

În comunicat se menționează că ASF acordă o atenție deosebită protecției datelor personale și siguranței comunicațiilor online, urmărind constant mediul digital pentru a identifica și preveni eventualele tentative de fraudă electronică.

Phishing-ul este o metodă de fraudă online prin care infractorii încearcă să obțină ilegal informații sensibile ale utilizatorilor, precum date personale, parole, numere de card sau detalii financiare, prin intermediul unor mesaje care par să vină de la surse de încredere, cum ar fi bănci, instituții sau companii cunoscute.

Aceste mesaje pot fi e-mailuri, SMS-uri sau mesaje pe rețele sociale, iar atacatorii folosesc adesea linkuri false, atașamente malițioase sau site-uri care imită în mod realist paginile oficiale pentru a păcăli victimele.

Practic, phishing-ul se bazează pe înșelăciune și manipulare, exploatând încrederea oamenilor pentru a obține date care pot fi folosite ulterior în scopuri ilegale.