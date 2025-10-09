Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) acuză conducerea ASF că pregătește în secret un proiect pe care îl va trimite Parlamentului. Se pare că, dacă proiectul trece, șoferii vor fi obligați să-și repare mașinile doar la service-urile indicate de firmele de asigurări, iar acestea vor decide ce piese să fie folosite și cum se fac reparațiile.

C.O.T.A.R. spune că a obținut documente de la ASF care arată că modificările la Legea RCA sunt făcute în secret. ASF, împreună cu unii parlamentari, vrea să schimbe legea în așa fel încât drepturile celor 8 milioane de români asigurați să fie foarte limitate, iar firmele de asigurări să aibă control total.

Potrivit C.O.T.A.R., noile reguli ar putea transforma piața RCA într-un sistem în care firmele de asigurări pot decide totul și clienții nu au nicio putere. De exemplu, devizul de reparație nu va mai fi făcut de service, ci de firma de asigurări, iar șoferii nu vor mai putea contesta cât li se plătește. Aceste măsuri sunt considerate extreme și fără precedent în UE sau în alte țări.

Firmele de asigurări vor decide singure cum se fac reparațiile și ce piese se folosesc. Service-urile nu vor mai putea garanta că reparațiile sunt sigure, că piesele sunt de calitate sau că mașina își păstrează valoarea de dinaintea accidentului. Dacă șoferii aleg alt service decât cel impus de asigurator, vor trebui să plătească ei diferența. Firmele de asigurări vor plăti doar cât vor ele, iar acest lucru va fi acceptat doar de service-urile partenere.

Condițiile impuse de aceste contracte fac imposibil ca reparațiile să fie de calitate: piesele originale și vopseaua bună ar putea fi înlocuite cu altele mai ieftine, iar mecanicii nu vor fi plătiți corect. În Germania, astfel de contracte între asiguratori și service-uri sunt interzise, pentru că afectează drepturile șoferilor. În România, ASF vrea ca aceste reparații să fie făcute doar în service-urile partenere, ceea ce încalcă Legea concurenței, spune Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

COTAR mai spune că ASF ar putea să interzică șoferilor să dea pe altcineva să se ocupe de reparații și de actele necesare pentru despăgubiri. Asta va duce la blocaje: mașini blocate în service luni întregi și șoferi puși să alerge între service și firmele de asigurări. Se pare că ASF vrea să reducă cu aproape 70% penalitățile pentru întârzierea plății despăgubirilor, ceea ce ar face mai greu de forțat firmele de asigurări să plătească la timp, spune sursa citată anterior.

Toate aceste schimbări din Legea RCA avantajează doar firmele de asigurări. Ele vor putea să întârzie plata despăgubirilor mult mai ușor și mai abuziv decât acum.

Șoferii care au mașinile avariate vor pierde și dreptul de a închiria o mașină similară pe perioada reparației. În tot acest timp, firmele de asigurări vor câștiga și mai mulți bani, iar prețul polițelor RCA continuă să crească lunar. Practic, cei 8 milioane de șoferi rămân fără protecție legală: plătesc RCA tot mai scump și nu au cum să se apere de abuzurile firmelor de asigurări.

„La masă vor sta firmele de asigurări, în timp ce ASF, pe post de chelner al lor, le oferă tacâmurile, alături de friptura de pe masă, care este șoferul român. Parlamentul României este deplin responsabil din acest moment de soarta celor 8 milioane de șoferi. PSD, PNL și UDMR poartă acum deplina responsabilitate a acestui proiect legislativ, ei având majoritate în Parlament, cele 3 partide politice având reprezentanți în conducerea ASF. Ce faceți, concret, cu Legea RCA și cat de mult îi mai permiteți ASF-ului să își bată joc de șoferii români?”, se întreabă Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

COTAR cere Parlamentului să respingă aceste propuneri și să-l dea afară pe vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, pentru abuz de putere, lipsă de transparență și legături personale cu firmele de asigurări.

COTAR reamintește că, în mandatul actualului vicepreședinte ASF, prețurile RCA au crescut foarte mult: peste 50% în timpul plafonării tarifelor și cu 300% în ultimii 5 ani, sub supravegherea ASF.