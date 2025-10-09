Începând cu 1 ianuarie 2027, șoferii care circulă pe autostrăzile Austriei nu vor mai avea nevoie de vigneta clasică de tip autocolant. Guvernul federal a decis să elimine complet acest sistem, trecând la o variantă digitală unică, deja preferată de majoritatea conducătorilor auto.

Măsura a fost aprobată miercuri de Consiliul de Miniștri, iar ministrul Mobilității, Peter Hanke (SPÖ), a descris această schimbare drept „un pas firesc spre modernizare, simplificare și sustenabilitate”. Potrivit lui Hanke, Austria urmează astfel exemplul altor state europene care au digitalizat integral sistemele de taxare rutieră.

„Ne dorim un proces simplu, sigur și accesibil tuturor. Digitalizarea nu trebuie să excludă pe nimeni, ci să facă viața șoferilor mai ușoară”, a subliniat ministrul.

Până la sfârșitul anului 2026, ambele forme de vignete – cea fizică și cea digitală – vor rămâne valabile, la același preț: 106,80 euro pentru vigneta anuală. În prezent, peste 75% dintre șoferii austrieci folosesc deja varianta digitală, iar pentru vinietele de scurtă durată procentul depășește 50%.

Deși autocolantul va dispărea, modul de achiziție nu se schimbă: vigneta va putea fi cumpărată din aceleași locuri – benzinării, cluburi auto, puncte Asfinag sau de la comercianți parteneri. Singura diferență este că dovada plății va fi digitală, legată direct de numărul de înmatriculare al mașinii.

Din 2027, verificarea vignetei se va face automat, prin scanarea plăcuței de înmatriculare. Nu va mai fi nevoie de lipirea vreunui abțibild pe parbriz. Noul sistem va aduce mai multe beneficii:

reînnoirea automată a abonamentului la expirare;

notificări trimise înainte de termen;

compatibilitate pentru vehicule cu plăcuțe multiple (Wechselkennzeichen);

reducerea poluării prin eliminarea milioanelor de folii de plastic.

Un pas spre viitorul mobilității

Austria face astfel un pas decisiv spre o infrastructură rutieră complet digitalizată, în ton cu trendurile internaționale. Rețeaua de distribuție a vignetei va fi chiar extinsă, pentru a asigura o tranziție fără probleme.

Peste doi ani, parbrizele mașinilor din Austria vor fi complet „curate”: fără autocolante, fără urme de zgârieturi – doar o înregistrare digitală sigură și verificabilă în timp real.