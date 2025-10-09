Pe măsură ce temperaturile scad, somnul de calitate devine tot mai important. Medicul pneumolog Răzvan Lungu, specialist în somnologie, explică cum putem crea un climat interior optim pentru odihnă, atât pentru adulți, cât și pentru copii.

Pe lângă climatul interior, Lungu recomandă și o rutină de somn sănătoasă. Evitarea luminii albastre a ecranelor înainte de culcare ajută organismul să producă melatonină, hormonul odihnei. Lumina din cameră înainte de somn ar trebui să fie caldă, ambientală, pentru a permite organismului să se relaxeze.

Medicul recomandă respectarea unui program regulat de somn, cu ora de culcare până în jurul orei 23:00 și trezirea între 7:00 și 9:00, în funcție de nevoi. Organismul are limite biologice, iar somnul nu trebuie sacrificat pentru alte activități. Un somn insuficient poate duce la oboseală și probleme de sănătate, adaugă specialistul.

„În primul rând, este recomandat să evităm, cât de mult posibil, folosirea/expunerea la lumina ecranelor înainte de culcare. Lumina albastră a ecranelor (telefon, tabletă, tv) ne poate păcăli creierul și îl poate face atent în alte direcții, fără să mai secrete suficientă melatonină, hormon important pentru odihnă. Organismul uman are nevoie de o perioadă de adaptare înainte de ora de somn, prin care să se refacă și să se relaxeze, după ce a trecut printr-o serie de transformări (stres, agitație, muncă) în timpul zilei. Astfel, lumina din încăpere, înainte cu o oră, două de somn, nu trebuie să fie una puternică, ci una caldă, poate chiar o lumină ambientală. Oamenii trebuie să știe că nu sacrificăm somnul pentru a îndeplini alte sarcini, deoarece organismul are anumite limite biologice. Avem nevoie de un necesar minim de somn pe care, dacă nu îl îndeplinim, atunci vom resimți oboseala și pot apărea anumite afecțiuni medicale. Adaptabilitatea la un program ține de fiecare persoană în parte și de modul cum își gestionează rutina zilnică. Este indicat să respectăm un program în ceea ce privește ora de somn, cu o oră de culcare și de trezire asemănătoare în fiecare zi, indiferent de ziua săptămânii. Ora de culcare, ar fi bine să fie, aproximativ, până în ora 11 seara, iar ora de trezire poate varia în funcție de programul fiecăruia (de la 7 până la 9 dimineața)”, conchide medicul.

Potrivit medicului, temperatura ideală din locuință pentru un somn odihnitor este între 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, confortul termic variază de la persoană la persoană. Unele persoane se simt bine la 19°C, altele preferă un ambient mai cald, de peste 23–24°C, a punctat Lungu.

Medicul subliniază că în sezonul rece temperatura pe timpul nopții nu ar trebui să depășească 24°C, iar căldura trebuie distribuită uniform în întreaga locuință pentru a evita variațiile mari între camere, care pot afecta negativ somnul. La fel de importantă este și umiditatea aerului, recomandată între 30 și 50%.

Aceleași reguli se aplică și pentru copii, însă cei mici sunt mai sensibili la schimbările bruște de temperatură, resimțind mai intens disconfortul provocat de căldura excesivă. Expunerea la temperaturi necorespunzătoare poate duce la oboseală, confuzie, modificări ale tensiunii arteriale, dificultăți de concentrare și simptome respiratorii precum tuse sau congestie nazală. În plus, schimbările bruște de temperatură pot pune presiune suplimentară pe sistemul cardiovascular, crescând riscul pentru persoanele cu afecțiuni cardiace.

„Pentru un somn odihnitor și de calitate, se recomandă ca temperatura din locuință să fie menținută la un nivel mai scăzut, ideal între 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, temperatura optimă pentru odihnă variază de la un organism la altul. Unele persoane se simt confortabil dormind la aproximativ 19 grade Celsius, în timp ce altele preferă un ambient mai cald, de peste 23-24 de grade Celsius. Ideal ar fi ca, în sezonul rece, temperatura setată pe timpul nopții să nu depășească 24°C, iar căldura să fie distribuită uniform în întreaga locuință. Astfel, se evită variațiile mari de temperatură între încăperi, care pot influența negativ confortul și calitatea somnului. Pe lângă temperatura optimă, la fel de importantă este și umiditatea în camera. Aceasta trebuie să fie intre 30 și 50%. Temperatura optimă pentru somnul bebelușilor și copiilor mai mari este similară cu cea recomandată adulților, însă cei mici sunt mai sensibili la variațiile bruște de temperatură și pot resimți mai puternic disconfortul provocat de căldura excesivă. Variațiile bruște de temperatură pot pune o presiune suplimentară și asupra sistemului cardiovascular, crescând riscul de accidente vasculare cerebrale sau atacuri de cord, în special pentru persoanele care se confruntă deja cu afecțiuni cardiace”, a explicat medicul specialist, prezent pe platourile de filmare de la Digi24.

Astfel, cu câteva ajustări simple în locuință și respectând un program constant, toamna poate deveni nu doar un sezon frumos, ci și unul în care somnul devine cu adevărat odihnitor.