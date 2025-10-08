Investițiile străine directe (ISD) în sectorul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare au înregistrat o creștere semnificativă în ultimii zece ani, depășind de peste trei ori, în valoare absolută, nivelul din 2014.

Conform datelor furnizate de Banca Națională a României (BNR) și analizate de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, acestea au ajuns la 21,6 miliarde de euro la finalul anului 2024, în creștere cu 15,1 miliarde de euro față de 2014. Ca urmare, ponderea sectorului imobiliar și al construcțiilor în soldul total al investițiilor străine directe s-a majorat de la 10,6% la 17,3%.

Potrivit analizei, creșterea constantă a fluxului de capital străin a contribuit direct la extinderea stocului de spații imobiliare moderne din România, care a urcat de la circa 5 milioane de metri pătrați în 2014 la aproximativ 17 milioane de metri pătrați la sfârșitul anului trecut. În prezent, aproape 70% din aceste active sunt deținute de investitori din afara țării, ceea ce confirmă rolul important al capitalului străin în dezvoltarea pieței imobiliare românești.

La nivel general, soldul total al investițiilor străine directe a atins 125 miliarde de euro în 2024. În acest context, construcțiile și imobiliarele au fost printre principalele domenii beneficiare, cu o creștere de 651 milioane de euro față de anul anterior. Evoluția a fost determinată de reluarea creditării intra-grup și de reducerea fluxurilor de datorie, potrivit datelor publicate de BNR.

Analiza arată că 86,6% din totalul net al ISD se concentrează în patru sectoare-cheie: industrie (37,1%), construcții și imobiliare (17,3%), comerț (17,2%) și intermedieri financiare și asigurări (14%).

Dintre acestea, industria a înregistrat un avans modest, de 54,4% față de 2014, în timp ce celelalte trei domenii au raportat creșteri mult mai accelerate. Sectorul construcțiilor și imobiliarelor a adăugat 15,1 miliarde de euro, comerțul 14,8 miliarde de euro, iar intermedierile financiare și asigurările 9,6 miliarde de euro, echivalentul unei majorări de 123%.

Aceste schimbări structurale au dus la o scădere a ponderii industriei în totalul investițiilor, de la 48,4% în 2014 la 37,1% în 2024, în timp ce construcțiile și comerțul au câștigat teren, urcând la peste 17% fiecare. De asemenea, în rândul întreprinderilor greenfield, sectorul construcțiilor și imobiliarelor ocupă locul al treilea, cu 18,2% din sold, după industria prelucrătoare (26,9%) și comerț (23%).

Bogdan Sergentu, Head of Valuation & Consulting Cushman & Wakefield Echinox a declarat că piața imobiliară românească rămâne una dintre cele mai atractive din regiune pentru investitorii străini, în ciuda incertitudinilor economice și geopolitice. Randamentele oferite de activele imobiliare prime sunt cu 1–2 puncte procentuale mai mari decât cele din alte țări din Europa Centrală și de Est, oferind un avantaj competitiv semnificativ, spune el.

„Sectorul imobiliar și al construcțiilor continuă să fie unul dintre cele mai stabile și atractive industrii pentru investitorii străini, chiar și într-un context economic și geopolitic marcat de incertitudini. Evoluția pozitivă a fluxului de capital străin și ponderea ridicată a investițiilor greenfield demonstrează încrederea investitorilor în potențialul pieței românești și capacitatea acesteia de a genera randamente competitive pe termen lung. În prezent, randamentele pentru active prime din România sunt cu 1 – 2 puncte procentuale mai mari decât valorile de referință din majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est, acesta reprezentând un avantaj competitiv pentru investitorii în sectorul imobiliar”, a explicat Bogdan Sergentu.

Totuși, în 2024 fluxul net de investiții străine directe atras de România s-a redus la 5,6 miliarde de euro, în scădere cu 17% față de anul anterior. Această diminuare se explică prin contextul global marcat de incertitudini, dar și prin vulnerabilitățile interne – creșterea economică modestă, adâncirea deficitului bugetar și climatul politic complicat generat de un an electoral intens.

Sunt considerate investiții străine directe capitalul social vărsat și rezervele ce revin unui investitor nerezident care deține cel puțin 10% din voturi sau din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, instrumentele de natura datoriei dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta și întreprinderea rezidentă în care a investit, precum și profitul reinvestit de către acesta.