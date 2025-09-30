Statistica a fost realizată de BNR împreună cu Institutul Naţional de Statistică, în cadrul cercetării anuale privind ISD, ce urmăreşte atât fluxul net al investiţiilor, cât şi veniturile obţinute de investitorii străini şi soldul total al acestor investiţii la final de an.

În 2024, fluxul net de ISD a fost de 5,603 miliarde euro, cu următoarea structură:

4,6 miliarde euro au provenit din participaţii la capitalurile proprii, din care 1,515 miliarde euro reprezintă aport la capital, iar 3,085 miliarde euro profit reinvestit;

1,002 miliarde euro au reprezentat instrumente de natura datoriei în relaţia cu investitorii străini direcţi şi companiile afiliate, rezultat din diferenţa dintre datorii (2,040 miliarde euro) şi creanţe (1,038 miliarde euro).

La 31 decembrie 2024, soldul total al investiţiilor străine directe a fost de 125,035 miliarde euro. Din această sumă:

90,833 miliarde euro au reprezentat capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (72,6% din total);

34,202 miliarde euro au fost instrumente de natura datoriei (27,4%).

În 2024, veniturile obţinute de nerezidenţi din investiţiile străine directe în România au fost de 10,899 miliarde euro. Acestea s-au împărţit astfel:

9,708 miliarde euro venituri din participaţii la capital, calculate ca diferenţă între profiturile după impozitare (14,368 miliarde euro) şi pierderile atribuite investitorilor străini (4,660 miliarde euro);

1,192 miliarde euro venituri nete din dobânzi, rezultate din diferenţa dintre dobânzile încasate de investitorii străini pentru creditele acordate companiilor din România şi dobânzile plătite de aceştia pentru împrumuturile primite de la aceleaşi companii, direct sau prin entităţi nerezidente din grup.

ISD reprezintă investiția unei entități, o companie sau persoană, din altă țară în active sau societăți din România, fie prin înființarea de noi entități, fie prin achiziții și fuziuni ale unor companii existente.

BNR precizează că datele au fost elaborate în conformitate cu manualul Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională al FMI (ediţia a 6-a, BPM6), precum şi cu Benchmark Definition of Foreign Direct Investment al OCDE (ediţia a IV-a).