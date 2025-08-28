Profitul cramei familiei lui Mugur Isărescu a scăzut în 2024
În anul 2024, crama familiei lui Mugur Isărescu a înregistrat cel mai mic profit din ultimii zece ani. Datele financiare disponibile în mod public pe „Termene” ne arătă că afacerea a produs mai mult și are active mai mari, însă aduce mai puțini bani. Datoriile au crescut de la 5,6 milioane de lei în 2023 la 7,1 milioane în 2024.
În anul 2023, MAR SRL a raportat un profit net de peste 1,1 milioane de lei, însă în anul 2024 cifra s-a prăbușit la 185.000 de lei, ceea ce înseamnă o scădere de peste 80%.
Cifra de afaceri a rămas aproape neschimbată, de circa 6 milioane de lei, ceea ce înseamnă că firma a vândut la fel ca în anii trecuți, însă cheltuielile au crescut semnificativ. Diferența se vede în marja de profit, care a ajuns de la 18% în 2023 la 3% în 2024.
MAR SRL s-a extins, având în vedere că activele sale totale au depășit 22 de milioane de lei, față de 20,4 de milioane de lei cât erau în 2023. Expansiunea a fost susținută din profituri reinvestite și din credite bancare sau alte surse de finanțare. Gradul de îndatorare a ajuns de la 45% (2023) la 56% (2024).
MAR SRL este specializată în cultivarea strugurilor și producția de vin, dar are și o gamă largă de activități secundare, de la turism și comerț până la energie. La nivel național, ocupă locul 53 în sectorul viticol, cu o cotă de piață de 0,26%. În județul Vâlcea, 35% din cifra de afaceri a pieței locale vine de la MAR SRL. Practic, compania familiei lui Mugur Isărescu este lider în județul Vâlcea.
Declarația de avere Mugur Isărescu
I. BUNURI IMOBILE
- terenuri
|Adresa sau zona
|Categoria*
|Anul dobândirii
|Suprafaţa
|Cota- parte
|Modul de dobândire
|Titularul1)
|Tara: ROMANIA
Judet: Ilfov Localitate: Gruiu – Adresa:
***********
***
|
Intravilan
|
1994
|
14611 m2
|
100 %
|
Contract de vânzare cumpărare
|
Isarescu Constantin Mugur si Isarescu Elena
|Tara: ROMANIA
Judet: Valcea Localitate: Dragasani – Adresa:
***********
******
|
Intravilan
|
2003
|
228 m2
|
100 %
|
Contract de vânzare cumpărare
|
Isărescu Elena
|Tara: ROMANIA
Judet: Bucuresti Localitate:
**********
**** Adresa:
***********
***********
|
Intravilan
|
2012
|
34 m2
|
100 %
|
Contract de vânzare cumpărare
|
Isarescu Constantin Mugur si Isarescu Elena
*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
*1) La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul) și cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor.
2. clădiri
|Adresa sau zona
|Categoria*
|Anul dobândirii
|Suprafaţa
|Cota- parte
|Modul de dobândire
|Titularul2)
|Tara: ROMANIA
Judet: Ilfov Localitate: Gruiu – Adresa:
***********
***
|
Casă de locuit
|
2000
|
260 m2
|
100 %
|
Construcție
|
Isărescu Constantin Mugur si Isărescu Elena
|Tara: ROMANIA
Judet: Valcea Localitate: Dragasani – Adresa:
***********
*******
|
Casă de vacanţă
|
2003
|
89 m2
|
100 %
|
Construcție
|
Isărescu Elena
|Tara: ROMANIA
Judet: Bucuresti Localitate:
**********
**** Adresa:
***********
********
|
Apartament
|
2012
|
127 m2
|
100 %
|
Contract de vânzare cumpărare
|
Isărescu Constantin Mugur si Isărescu Elena
|Tara: ROMANIA
Judet: Bucuresti Localitate:
**********
**** Adresa:
***********
********
|
Alte categorii de bunuri imobile
|
2012
|
67 m2
|
100 %
|
Contract de vânzare cumpărare
|
Isărescu Constantin Mugur si Isărescu Elena
|Tara: ROMANIA
Judet: Bucuresti Localitate:
**********
****
|
Alte categorii de bunuri imobile
|
2016
|
8 m2
|
100 %
|
Altele
|
Isărescu Constantin Mugur si Isărescu Elena
*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
*2) La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul) și cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor.
II. BUNURI MOBILE
1. autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
|Natura
|Marca
|Nr. de bucăţi
|Anul de fabricaţie
|Modul de dobândire
|Autoturism
|Eagle
|1
|1993
|Contract de vânzare cumpărare
|şalupă
|Delta
|1
|2004
|Contract de vânzare cumpărare
2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
|Descriere sumară
|Anul dobândiri
|Valoarea estimata
|Bijuterii diverse
|1976 – 1989
|11700 EUR
|Bijuterii diverse
|1990 – 2021
|96800 EUR
|Colectia numismatică
|1990 – 2021
|88000 EUR
|Tablouri si icoane
|1976 – 1989
|7250 EUR
|Tablouri si icoane
|1990 – 2021
|22000 EUR
|Bunuri sub formă de metale pretioase veselă argint
|1976 – 1989
|1800 EUR
|Bunuri sub formă de metale pretioase veselă argint
|1990 – 2021
|6600 EUR
III. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
|Instituţia care administrează
şi adresa acesteia
|Tipul*
|Valuta
|Deschis în anul
|Sold/valoare la zi
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Cont curent sau echivalente (inclusiv card)
|
RON
|
2002
|
103475
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Cont curent sau echivalente (inclusiv card)
|
RON
|
2007
|
14567
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Cont curent sau echivalente (inclusiv card)
|
RON
|
2012
|
134105
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Cont curent sau echivalente (inclusiv card)
|
EUR
|
2001
|
58
|UniCredit Tiriac Bank,
***************
|Cont curent sau echivalente (inclusiv card)
|RON
|2012
|8697
|UniCredit Tiriac Bank,
***************
|Cont curent sau echivalente (inclusiv card)
|EUR
|2012
|0
|UniCredit Tiriac Bank,
***************
|Cont curent sau echivalente (inclusiv card)
|USD
|2012
|0
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Depozit bancar sau echivalente
|
RON
|
2023
|
140000
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Depozit bancar sau echivalente
|
EUR
|
2023
|
989
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Depozit bancar sau echivalente
|
USD
|
2023
|
5645
|UniCredit Tiriac Bank,
***************
|Depozit bancar sau echivalente
|RON
|2023
|450000
|UniCredit Tiriac Bank,
***************
|Depozit bancar sau echivalente
|EUR
|2023
|9062
|UniCredit Tiriac Bank,
***************
|Depozit bancar sau echivalente
|USD
|2023
|6184
|UniCredit Tiriac Bank,
***************
|Depozit bancar sau echivalente
|USD
|2024
|928
|UniCredit Tiriac Bank,
***************
|Depozit bancar sau echivalente
|EUR
|2024
|2894
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Depozit bancar sau echivalente
|
EUR
|
2024
|
3080
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Depozit bancar sau echivalente
|
EUR
|
2024
|
11800
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Depozit bancar sau echivalente
|
RON
|
2023
|
600000
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Depozit bancar sau echivalente
|
RON
|
2023
|
600000
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Depozit bancar sau echivalente
|
RON
|
2023
|
100000
|Banca Comerciala Romana,
****************
*
|Depozit bancar sau echivalente
|
RON
|
2024
|
600000
|UniCredit Tiriac Bank,
***************
|Cont curent sau echivalente (inclusiv card)
|RON
|2012
|224
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
|Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
|
Tipul*
|
Număr de titluri/ cota de participare
|
Valoarea totală la zi
|S.C CRH CIMENT ROMÂNIA S.A
|Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale
|1000
|250 RON
|SC MĂR SRL
|Împrumuturi acordate în nume personal
|79.40 %
|1345029 RON
|SC MĂR SRL
|Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale
|79.40 %
|1159557.63 RON
|Ministerul Finantelor
|Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni)
|6000
|646964 RON
*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
IV. venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
|Cine a realizat venitul
|Sursa venitului: numele, adresa
|Serviciul prestat/ Obiectul generator de venit
|Venitul anual încasat
|1. Venituri din salarii
|1.1. Titular
|Constantin Mugurel Isarescu
|Banca Nationala A Romaniei, Str.Lipscani nr.25
|Guvernator
|1081187 RON
|Constantin Mugurel Isarescu
|Academia
Romana, Calea Victoriei 125
|Membru Titular
|30612 RON
|1.2. Soţ/soţie
|–
|–
|–
|–
|1.3. Copii
|–
|–
|–
|–
|2. Venituri din activităţi independente
|2.1. Titular
|–
|–
|–
|–
|2.2. Soţ/soţie
|–
|–
|–
|–
|3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
|3.1. Titular
|–
|–
|–
|–
|3.2. Soţ/soţie
|–
|–
|–
|–
|4. Venituri din investiţii
|4.1. Titular
|–
|–
|–
|–
|4.2. Soţ/soţie
|–
|–
|–
|–
|5. Venituri din pensii
|5.1. Titular
|Constantin Mugurel Isarescu
|Bd. Lacul Tei nr.17
|Pensie
|322097 RON
|5.2. Soţ/soţie
|Elena Isarescu
|Bd. Lacul Tei nr.17
|Pensie
|18352 RON
|6. Venituri din activităţi agricole
CV Mugur Isărescu
Experienţă profesională:
- septembrie 1990 – prezent: preşedinte al Consiliului de administraţie şi Guvernatorul Băncii Naţionale a României;
- decembrie 1999 – decembrie 2000: prim-ministru al Guvernului României;
- martie – septembrie 1990: secretar cu probleme economice şi monetare al Ambasadei României din Washington;
- august 1971 – februarie 1990: cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială (cercetător ştiinţific principal, gradul III din 1980; cercetător ştiinţific principal, gradul I din 1990).
Poziţii deţinute în organisme internaţionale:
- Membru în Consiliul General al Sistemului European al Băncilor Centrale
- Membru cu drept de vot din partea României în Consiliul European de Risc Sistemic
- Guvernator pentru România în Consiliul Guvernatorilor al Fondului Monetar Internaţional
- Viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Mondiale
- Viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
- Reprezentant al României în cadrul Băncii Reglementelor Internaţionale şi în Comitetul Guvernatorilor Băncilor Centrale de la Basel
- Preşedinte al Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din Zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală (2003-2004)
- Vicepreşedinte al Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din Zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală (1998-2002)
- Membru în Consiliul Consultativ al Biroului Regional pentru Europa şi CSI din cadrul PNUD
Titluri ştiinţifice şi didactice:
- Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române; membru titular al Academiei Române (2006); membru corespondent (2001)
- Membru corespondent al Academiei Regale a Doctorilor din Spania (2009)
- Membru corespondent al Academiei Regale de Ştiinţe Economice şi Financiare din Barcelona (2008)
- Doctor Honoris Causa al Universității Petrol-Gaze din Ploiești (2019)
- Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius din Constanța (2019)
- Doctor Honoris Causa al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța (2014)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti (2014)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice Bucureşti (2013)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu (2013)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii Andrei Şaguna din Constanţa (2012)
- Doctor Honoris Causa al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2011)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii Româno-Americane (2011)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii „Transilvania” din Braşov (2011)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea (2011)
- Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Chişinău (2010)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al. Cuza” din Iaşi (2009)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2009)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara (2007)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bacău (2007)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii din Piteşti (2006)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova (2003)
- Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare (2000)
- Profesor universitar, Academia de Studii Economice Bucureşti; Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (1996 – prezent)
- Doctor în ştiinţe economice – cu teza „Tendinţe în politica guvernamentală a cursurilor de schimb pe plan internaţional şi incidenţa lor asupra relaţiilor economice externe ale României”, coordonator ştiinţific prof. dr. Costin Kiriţescu, susţinută la Academia de Studii Economice Bucureşti (1989)
Activitate în domeniul cercetării ştiinţifice:
- Autor, coautor, coordonator al unui număr de 30 de cărţi
- Publicarea a 15 lucrări ştiinţifice
- Participarea la comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni financiar-bancare interne şi internaţionale (circa 100)
- Elaborarea a peste 60 de studii şi coordonarea a circa 10 studii de cercetare în perioada activităţii de cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială (1971 – 1990)
Temele de cercetare abordate: relaţii şi instituţii monetar-financiare internaţionale; conjunctura economiei mondiale, îndeosebi în ţările occidentale; relaţiile economice externe ale României; probleme ale formării şi funcţionării mecanismelor internaţionale de credit, cursuri de schimb şi preţuri.
Ordine, diplome, distincţii şi premii:
- Ordinul naţional „Steaua României” în grad de Colan, 26 ianuarie 2010
- Ordinul naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce, 1 decembrie 2000
- Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial”, 2 februarie 2007
- Emblema „Onoarea Armatei României” – distincţie acordată de Ministerul Apărării Naţionale, 21 octombrie 2011
- Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, noiembrie 2014
- Ordinul naţional al „Legiunii de Onoare” în grad de ofiţer, acordat de către Ambasada Franţei la Bucureşti, 4 martie 2011
- Ordinul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, I, mai 2009
- Crucea de Merit în Ordin de Comandor al Republicii Polone, decembrie 2012
- Ordinul „Marea Cruce a Sudului”, cea mai înaltă distincţie braziliană acordată străinilor, Bucureşti, septembrie 2000
- Ordinul „Mare Ofiţer al Crucii Sudului”, distincţie braziliană acordată străinilor, Bucureşti, decembrie 1999
- Crucea Sfântului Andrei – distincţie acordată de Episcopia Galaţi, decembrie 2000
- Crucea Moldavă – înaltă distincţie conferită de Mitropolia Moldovei şi a Bucovinei, iulie 2000
- Crucea Patriarhiei – înaltă distincţie conferită de Patriarhia Română
- Crucea Ardealului – înaltă distincţie acordată de Mitropolia Ardealului
- Decoraţia regală „Nihil Sine Deo”, conferită de Majestatea Sa Regele Mihai I
- Trofeul „Carol Davila” – înaltă distincţie acordată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, octombrie 2012
- Bancherul deceniului, titlu acordat de revista „Capital”, în 2003
- Bancherul anului 2002, titlu acordat de revista „Piaţa Financiară”
- „Guvernatorul anului 2001”, titlu acordat de revista „The Banker”, componentă a grupului „Financial Times”