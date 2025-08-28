În anul 2024, crama familiei lui Mugur Isărescu a înregistrat cel mai mic profit din ultimii zece ani. Datele financiare disponibile în mod public pe „Termene” ne arătă că afacerea a produs mai mult și are active mai mari, însă aduce mai puțini bani. Datoriile au crescut de la 5,6 milioane de lei în 2023 la 7,1 milioane în 2024.

În anul 2023, MAR SRL a raportat un profit net de peste 1,1 milioane de lei, însă în anul 2024 cifra s-a prăbușit la 185.000 de lei, ceea ce înseamnă o scădere de peste 80%.

Cifra de afaceri a rămas aproape neschimbată, de circa 6 milioane de lei, ceea ce înseamnă că firma a vândut la fel ca în anii trecuți, însă cheltuielile au crescut semnificativ. Diferența se vede în marja de profit, care a ajuns de la 18% în 2023 la 3% în 2024.

MAR SRL s-a extins, având în vedere că activele sale totale au depășit 22 de milioane de lei, față de 20,4 de milioane de lei cât erau în 2023. Expansiunea a fost susținută din profituri reinvestite și din credite bancare sau alte surse de finanțare. Gradul de îndatorare a ajuns de la 45% (2023) la 56% (2024).

MAR SRL este specializată în cultivarea strugurilor și producția de vin, dar are și o gamă largă de activități secundare, de la turism și comerț până la energie. La nivel național, ocupă locul 53 în sectorul viticol, cu o cotă de piață de 0,26%. În județul Vâlcea, 35% din cifra de afaceri a pieței locale vine de la MAR SRL. Practic, compania familiei lui Mugur Isărescu este lider în județul Vâlcea.

I. BUNURI IMOBILE

terenuri

Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota- parte Modul de dobândire Titularul1) Tara: ROMANIA Judet: Ilfov Localitate: Gruiu – Adresa: *********** *** Intravilan 1994 14611 m2 100 % Contract de vânzare cumpărare Isarescu Constantin Mugur si Isarescu Elena Tara: ROMANIA Judet: Valcea Localitate: Dragasani – Adresa: *********** ****** Intravilan 2003 228 m2 100 % Contract de vânzare cumpărare Isărescu Elena Tara: ROMANIA Judet: Bucuresti Localitate: ********** **** Adresa: *********** *********** Intravilan 2012 34 m2 100 % Contract de vânzare cumpărare Isarescu Constantin Mugur si Isarescu Elena

2. clădiri

Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota- parte Modul de dobândire Titularul2) Tara: ROMANIA Judet: Ilfov Localitate: Gruiu – Adresa: *********** *** Casă de locuit 2000 260 m2 100 % Construcție Isărescu Constantin Mugur si Isărescu Elena Tara: ROMANIA Judet: Valcea Localitate: Dragasani – Adresa: *********** ******* Casă de vacanţă 2003 89 m2 100 % Construcție Isărescu Elena Tara: ROMANIA Judet: Bucuresti Localitate: ********** **** Adresa: *********** ******** Apartament 2012 127 m2 100 % Contract de vânzare cumpărare Isărescu Constantin Mugur si Isărescu Elena Tara: ROMANIA Judet: Bucuresti Localitate: ********** **** Adresa: *********** ******** Alte categorii de bunuri imobile 2012 67 m2 100 % Contract de vânzare cumpărare Isărescu Constantin Mugur si Isărescu Elena Tara: ROMANIA Judet: Bucuresti Localitate: ********** **** Alte categorii de bunuri imobile 2016 8 m2 100 % Altele Isărescu Constantin Mugur si Isărescu Elena

II. BUNURI MOBILE

1. autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire Autoturism Eagle 1 1993 Contract de vânzare cumpărare şalupă Delta 1 2004 Contract de vânzare cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

Descriere sumară Anul dobândiri Valoarea estimata Bijuterii diverse 1976 – 1989 11700 EUR Bijuterii diverse 1990 – 2021 96800 EUR Colectia numismatică 1990 – 2021 88000 EUR Tablouri si icoane 1976 – 1989 7250 EUR Tablouri si icoane 1990 – 2021 22000 EUR Bunuri sub formă de metale pretioase veselă argint 1976 – 1989 1800 EUR Bunuri sub formă de metale pretioase veselă argint 1990 – 2021 6600 EUR

III. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

Instituţia care administrează şi adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi Banca Comerciala Romana, **************** * Cont curent sau echivalente (inclusiv card) RON 2002 103475 Banca Comerciala Romana, **************** * Cont curent sau echivalente (inclusiv card) RON 2007 14567 Banca Comerciala Romana, **************** * Cont curent sau echivalente (inclusiv card) RON 2012 134105 Banca Comerciala Romana, **************** * Cont curent sau echivalente (inclusiv card) EUR 2001 58 UniCredit Tiriac Bank, *************** Cont curent sau echivalente (inclusiv card) RON 2012 8697 UniCredit Tiriac Bank, *************** Cont curent sau echivalente (inclusiv card) EUR 2012 0 UniCredit Tiriac Bank, *************** Cont curent sau echivalente (inclusiv card) USD 2012 0 Banca Comerciala Romana, **************** * Depozit bancar sau echivalente RON 2023 140000 Banca Comerciala Romana, **************** * Depozit bancar sau echivalente EUR 2023 989 Banca Comerciala Romana, **************** * Depozit bancar sau echivalente USD 2023 5645 UniCredit Tiriac Bank, *************** Depozit bancar sau echivalente RON 2023 450000 UniCredit Tiriac Bank, *************** Depozit bancar sau echivalente EUR 2023 9062

UniCredit Tiriac Bank, *************** Depozit bancar sau echivalente USD 2023 6184 UniCredit Tiriac Bank, *************** Depozit bancar sau echivalente USD 2024 928 UniCredit Tiriac Bank, *************** Depozit bancar sau echivalente EUR 2024 2894 Banca Comerciala Romana, **************** * Depozit bancar sau echivalente EUR 2024 3080 Banca Comerciala Romana, **************** * Depozit bancar sau echivalente EUR 2024 11800 Banca Comerciala Romana, **************** * Depozit bancar sau echivalente RON 2023 600000 Banca Comerciala Romana, **************** * Depozit bancar sau echivalente RON 2023 600000 Banca Comerciala Romana, **************** * Depozit bancar sau echivalente RON 2023 100000 Banca Comerciala Romana, **************** * Depozit bancar sau echivalente RON 2024 600000 UniCredit Tiriac Bank, *************** Cont curent sau echivalente (inclusiv card) RON 2012 224

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ cota de participare Valoarea totală la zi

S.C CRH CIMENT ROMÂNIA S.A Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale 1000 250 RON SC MĂR SRL Împrumuturi acordate în nume personal 79.40 % 1345029 RON SC MĂR SRL Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale 79.40 % 1159557.63 RON Ministerul Finantelor Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni) 6000 646964 RON

IV. venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, adresa Serviciul prestat/ Obiectul generator de venit Venitul anual încasat 1. Venituri din salarii 1.1. Titular Constantin Mugurel Isarescu Banca Nationala A Romaniei, Str.Lipscani nr.25 Guvernator 1081187 RON Constantin Mugurel Isarescu Academia Romana, Calea Victoriei 125 Membru Titular 30612 RON 1.2. Soţ/soţie – – – – 1.3. Copii – – – – 2. Venituri din activităţi independente 2.1. Titular – – – – 2.2. Soţ/soţie – – – – 3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 3.1. Titular – – – – 3.2. Soţ/soţie – – – – 4. Venituri din investiţii 4.1. Titular – – – – 4.2. Soţ/soţie – – – – 5. Venituri din pensii 5.1. Titular Constantin Mugurel Isarescu Bd. Lacul Tei nr.17 Pensie 322097 RON 5.2. Soţ/soţie Elena Isarescu Bd. Lacul Tei nr.17 Pensie 18352 RON 6. Venituri din activităţi agricole

Experienţă profesională:

septembrie 1990 – prezent: preşedinte al Consiliului de administraţie şi Guvernatorul Băncii Naţionale a României;

decembrie 1999 – decembrie 2000: prim-ministru al Guvernului României;

martie – septembrie 1990: secretar cu probleme economice şi monetare al Ambasadei României din Washington;

august 1971 – februarie 1990: cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială (cercetător ştiinţific principal, gradul III din 1980; cercetător ştiinţific principal, gradul I din 1990).

Poziţii deţinute în organisme internaţionale:

Membru în Consiliul General al Sistemului European al Băncilor Centrale

Membru cu drept de vot din partea României în Consiliul European de Risc Sistemic

Guvernator pentru România în Consiliul Guvernatorilor al Fondului Monetar Internaţional

Viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Mondiale

Viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Reprezentant al României în cadrul Băncii Reglementelor Internaţionale şi în Comitetul Guvernatorilor Băncilor Centrale de la Basel

Preşedinte al Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din Zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală (2003-2004)

Vicepreşedinte al Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din Zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală (1998-2002)

Membru în Consiliul Consultativ al Biroului Regional pentru Europa şi CSI din cadrul PNUD

Titluri ştiinţifice şi didactice:

Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române; membru titular al Academiei Române (2006); membru corespondent (2001)

Membru corespondent al Academiei Regale a Doctorilor din Spania (2009)

Membru corespondent al Academiei Regale de Ştiinţe Economice şi Financiare din Barcelona (2008)

Doctor Honoris Causa al Universității Petrol-Gaze din Ploiești (2019)

Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius din Constanța (2019)

Doctor Honoris Causa al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța (2014)

Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti (2014)

Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice Bucureşti (2013)

Doctor Honoris Causa al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu (2013)

Doctor Honoris Causa al Universităţii Andrei Şaguna din Constanţa (2012)

Doctor Honoris Causa al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2011)

Doctor Honoris Causa al Universităţii Româno-Americane (2011)

Doctor Honoris Causa al Universităţii „Transilvania” din Braşov (2011)

Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea (2011)

Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Chişinău (2010)

Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al. Cuza” din Iaşi (2009)

Doctor Honoris Causa al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2009)

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara (2007)

Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bacău (2007)

Doctor Honoris Causa al Universităţii din Piteşti (2006)

Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova (2003)

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare (2000)

Profesor universitar, Academia de Studii Economice Bucureşti; Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (1996 – prezent)

Doctor în ştiinţe economice – cu teza „Tendinţe în politica guvernamentală a cursurilor de schimb pe plan internaţional şi incidenţa lor asupra relaţiilor economice externe ale României”, coordonator ştiinţific prof. dr. Costin Kiriţescu, susţinută la Academia de Studii Economice Bucureşti (1989)

Activitate în domeniul cercetării ştiinţifice:

Autor, coautor, coordonator al unui număr de 30 de cărţi

Publicarea a 15 lucrări ştiinţifice

Participarea la comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni financiar-bancare interne şi internaţionale (circa 100)

Elaborarea a peste 60 de studii şi coordonarea a circa 10 studii de cercetare în perioada activităţii de cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială (1971 – 1990)

Temele de cercetare abordate: relaţii şi instituţii monetar-financiare internaţionale; conjunctura economiei mondiale, îndeosebi în ţările occidentale; relaţiile economice externe ale României; probleme ale formării şi funcţionării mecanismelor internaţionale de credit, cursuri de schimb şi preţuri.

