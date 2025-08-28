Din cuprinsul articolului

Profitul cramei familiei lui Mugur Isărescu a scăzut în 2024

În anul 2024, crama familiei lui Mugur Isărescu a înregistrat cel mai mic profit din ultimii zece ani. Datele financiare disponibile în mod public pe „Termene” ne arătă că afacerea a produs mai mult și are active mai mari, însă aduce mai puțini bani. Datoriile au crescut de la 5,6 milioane de lei în 2023 la 7,1 milioane în 2024.

În anul 2023, MAR SRL a raportat un profit net de peste 1,1 milioane de lei, însă în anul 2024 cifra s-a prăbușit la 185.000 de lei, ceea ce înseamnă o scădere de peste 80%.

Cifra de afaceri a rămas aproape neschimbată, de circa 6 milioane de lei, ceea ce înseamnă că firma a vândut la fel ca în anii trecuți, însă cheltuielile au crescut semnificativ. Diferența se vede în marja de profit, care a ajuns de la 18% în 2023 la 3% în 2024.

MAR SRL s-a extins, având în vedere că activele sale totale au depășit 22 de milioane de lei, față de 20,4 de milioane de lei cât erau în 2023. Expansiunea a fost susținută din profituri reinvestite și din credite bancare sau alte surse de finanțare. Gradul de îndatorare a ajuns de la 45% (2023) la 56% (2024).

MAR SRL este specializată în cultivarea strugurilor și producția de vin, dar are și o gamă largă de activități secundare, de la turism și comerț până la energie. La nivel național, ocupă locul 53 în sectorul viticol, cu o cotă de piață de 0,26%. În județul Vâlcea, 35% din cifra de afaceri a pieței locale vine de la MAR SRL. Practic, compania familiei lui Mugur Isărescu este lider în județul Vâlcea.

Declarația de avere Mugur Isărescu

I. BUNURI IMOBILE

  1. terenuri
Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota- parte Modul de dobândire Titularul1)
Tara: ROMANIA

Judet: Ilfov Localitate: Gruiu – Adresa:

***********

***

  

 

Intravilan

  

 

1994

  

 

14611 m2

  

 

100 %

  

 

Contract de vânzare cumpărare

  

Isarescu Constantin Mugur si Isarescu Elena
Tara: ROMANIA

Judet: Valcea Localitate: Dragasani – Adresa:

***********

******

  

 

Intravilan

  

 

2003

  

 

228 m2

  

 

100 %

  

 

Contract de vânzare cumpărare

  

 

Isărescu Elena
Tara: ROMANIA

Judet: Bucuresti Localitate:

**********

**** Adresa:

***********

***********

  

 

 

Intravilan

  

 

 

2012

  

 

 

34 m2

  

 

 

100 %

  

 

Contract de vânzare cumpărare

  

 

Isarescu Constantin Mugur si Isarescu Elena

*Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*1) La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul) și cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor.

2. clădiri

Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota- parte Modul de dobândire Titularul2)
Tara: ROMANIA

Judet: Ilfov Localitate: Gruiu – Adresa:

***********

***

  

 

Casă de locuit

  

 

2000

  

 

260 m2

  

 

100 %

  

 

Construcție

  

Isărescu Constantin Mugur si Isărescu Elena
Tara: ROMANIA

Judet: Valcea Localitate: Dragasani – Adresa:

***********

*******

  

 

Casă de vacanţă

  

 

2003

  

 

89 m2

  

 

100 %

  

 

Construcție

  

 

Isărescu Elena
Tara: ROMANIA

Judet: Bucuresti Localitate:

**********

**** Adresa:

***********

********

  

 

 

Apartament

  

 

 

2012

  

 

 

127 m2

  

 

 

100 %

  

 

Contract de vânzare cumpărare

  

 

Isărescu Constantin Mugur si Isărescu Elena
Tara: ROMANIA

Judet: Bucuresti Localitate:

**********

**** Adresa:

***********

********

  

 

Alte categorii de bunuri imobile

  

 

 

2012

  

 

 

67 m2

  

 

 

100 %

  

 

Contract de vânzare cumpărare

  

 

Isărescu Constantin Mugur si Isărescu Elena
Tara: ROMANIA

Judet: Bucuresti Localitate:

**********

****

  

Alte categorii de bunuri imobile

  

 

2016

  

 

8 m2

  

 

100 %

  

 

Altele

  

Isărescu Constantin Mugur si Isărescu Elena

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

*2) La „Titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul) și cota-parte, iar în cazul bunurilor în coproprietate, numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire
Autoturism Eagle 1 1993 Contract de vânzare cumpărare
şalupă Delta 1 2004 Contract de vânzare cumpărare

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

Descriere sumară Anul dobândiri Valoarea estimata
Bijuterii diverse 1976 – 1989 11700 EUR
Bijuterii diverse 1990 – 2021 96800 EUR
Colectia numismatică 1990 – 2021 88000 EUR
Tablouri si icoane 1976 – 1989 7250 EUR
Tablouri si icoane 1990 – 2021 22000 EUR
Bunuri sub formă de metale pretioase veselă argint 1976 – 1989 1800 EUR
Bunuri sub formă de metale pretioase veselă argint 1990 – 2021 6600 EUR

III. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

Instituţia care administrează

şi adresa acesteia

 Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Cont curent sau echivalente (inclusiv card)  

RON

  

2002

  

103475
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Cont curent sau echivalente (inclusiv card)  

RON

  

2007

  

14567
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Cont curent sau echivalente (inclusiv card)  

RON

  

2012

  

134105
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Cont curent sau echivalente (inclusiv card)  

EUR

  

2001

  

58
UniCredit Tiriac Bank,

***************

 Cont curent sau echivalente (inclusiv card) RON 2012 8697
UniCredit Tiriac Bank,

***************

 Cont curent sau echivalente (inclusiv card) EUR 2012 0
UniCredit Tiriac Bank,

***************

 Cont curent sau echivalente (inclusiv card) USD 2012 0
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Depozit bancar sau echivalente  

RON

  

2023

  

140000
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Depozit bancar sau echivalente  

EUR

  

2023

  

989
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Depozit bancar sau echivalente  

USD

  

2023

  

5645
UniCredit Tiriac Bank,

***************

 Depozit bancar sau echivalente RON 2023 450000
UniCredit Tiriac Bank,

***************

 Depozit bancar sau echivalente EUR 2023 9062
UniCredit Tiriac Bank,

***************

 Depozit bancar sau echivalente USD 2023 6184
UniCredit Tiriac Bank,

***************

 Depozit bancar sau echivalente USD 2024 928
UniCredit Tiriac Bank,

***************

 Depozit bancar sau echivalente EUR 2024 2894
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Depozit bancar sau echivalente  

EUR

  

2024

  

3080
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Depozit bancar sau echivalente  

EUR

  

2024

  

11800
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Depozit bancar sau echivalente  

RON

  

2023

  

600000
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Depozit bancar sau echivalente  

RON

  

2023

  

600000
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Depozit bancar sau echivalente  

RON

  

2023

  

100000
Banca Comerciala Romana,

****************

*

 Depozit bancar sau echivalente  

RON

  

2024

  

600000
UniCredit Tiriac Bank,

***************

 Cont curent sau echivalente (inclusiv card) RON 2012 224

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut  

Tipul*

  

Număr de titluri/ cota de participare

  

Valoarea totală la zi

 

S.C CRH CIMENT ROMÂNIA S.A Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale 1000 250 RON
SC MĂR SRL Împrumuturi acordate în nume personal 79.40 % 1345029 RON
SC MĂR SRL Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale 79.40 % 1159557.63 RON
Ministerul Finantelor Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni) 6000 646964 RON

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

IV. venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Cine a realizat venitul Sursa venitului: numele, adresa Serviciul prestat/ Obiectul generator de venit Venitul anual încasat
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Constantin Mugurel Isarescu Banca Nationala A Romaniei, Str.Lipscani nr.25 Guvernator 1081187 RON
Constantin Mugurel Isarescu Academia

Romana, Calea Victoriei 125

 Membru Titular 30612 RON
1.2. Soţ/soţie
1.3. Copii
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
Constantin Mugurel Isarescu Bd. Lacul Tei nr.17 Pensie 322097 RON
5.2. Soţ/soţie
Elena Isarescu Bd. Lacul Tei nr.17 Pensie 18352 RON
6. Venituri din activităţi agricole

CV Mugur Isărescu

Experienţă profesională:

  • septembrie 1990 – prezent: preşedinte al Consiliului de administraţie şi Guvernatorul Băncii Naţionale a României;
  • decembrie 1999 – decembrie 2000: prim-ministru al Guvernului României;
  • martie – septembrie 1990: secretar cu probleme economice şi monetare al Ambasadei României din Washington;
  • august 1971 – februarie 1990: cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială (cercetător ştiinţific principal, gradul III din 1980; cercetător ştiinţific principal, gradul I din 1990).

Poziţii deţinute în organisme internaţionale:

  • Membru în Consiliul General al Sistemului European al Băncilor Centrale
  • Membru cu drept de vot din partea României în Consiliul European de Risc Sistemic
  • Guvernator pentru România în Consiliul Guvernatorilor al Fondului Monetar Internaţional
  • Viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Mondiale
  • Viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
  • Reprezentant al României în cadrul Băncii Reglementelor Internaţionale şi în Comitetul Guvernatorilor Băncilor Centrale de la Basel
  • Preşedinte al Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din Zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală (2003-2004)
  • Vicepreşedinte al Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din Zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală (1998-2002)
  • Membru în Consiliul Consultativ al Biroului Regional pentru Europa şi CSI din cadrul PNUD

Titluri ştiinţifice şi didactice:

  • Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române; membru titular al Academiei Române (2006); membru corespondent (2001)
  • Membru corespondent al Academiei Regale a Doctorilor din Spania (2009)
  • Membru corespondent al Academiei Regale de Ştiinţe Economice şi Financiare din Barcelona (2008)
  • Doctor Honoris Causa al Universității Petrol-Gaze din Ploiești (2019)
  • Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius din Constanța (2019)
  • Doctor Honoris Causa al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța (2014)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti (2014)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice Bucureşti (2013)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu (2013)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii Andrei Şaguna din Constanţa (2012)
  • Doctor Honoris Causa al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2011)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii Româno-Americane (2011)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii „Transilvania” din Braşov (2011)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea (2011)
  • Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Chişinău (2010)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al. Cuza” din Iaşi (2009)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2009)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara (2007)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bacău (2007)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii din Piteşti (2006)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova (2003)
  • Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare (2000)
  • Profesor universitar, Academia de Studii Economice Bucureşti; Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (1996 – prezent)
  • Doctor în ştiinţe economice – cu teza „Tendinţe în politica guvernamentală a cursurilor de schimb pe plan internaţional şi incidenţa lor asupra relaţiilor economice externe ale României”, coordonator ştiinţific prof. dr. Costin Kiriţescu, susţinută la Academia de Studii Economice Bucureşti (1989)

Activitate în domeniul cercetării ştiinţifice:

  • Autor, coautor, coordonator al unui număr de 30 de cărţi
  • Publicarea a 15 lucrări ştiinţifice
  • Participarea la comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni financiar-bancare interne şi internaţionale (circa 100)
  • Elaborarea a peste 60 de studii şi coordonarea a circa 10 studii de cercetare în perioada activităţii de cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială (1971 – 1990)

Temele de cercetare abordate: relaţii şi instituţii monetar-financiare internaţionale; conjunctura economiei mondiale, îndeosebi în ţările occidentale; relaţiile economice externe ale României; probleme ale formării şi funcţionării mecanismelor internaţionale de credit, cursuri de schimb şi preţuri.

Ordine, diplome, distincţii şi premii:

  • Ordinul naţional „Steaua României” în grad de Colan, 26 ianuarie 2010
  • Ordinul naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce, 1 decembrie 2000
  • Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial”, 2 februarie 2007
  • Emblema „Onoarea Armatei României” – distincţie acordată de Ministerul Apărării Naţionale, 21 octombrie 2011
  • Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, noiembrie 2014
  • Ordinul naţional al „Legiunii de Onoare” în grad de ofiţer, acordat de către Ambasada Franţei la Bucureşti, 4 martie 2011
  • Ordinul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, I, mai 2009
  • Crucea de Merit în Ordin de Comandor al Republicii Polone, decembrie 2012
  • Ordinul „Marea Cruce a Sudului”, cea mai înaltă distincţie braziliană acordată străinilor, Bucureşti, septembrie 2000
  • Ordinul „Mare Ofiţer al Crucii Sudului”, distincţie braziliană acordată străinilor, Bucureşti, decembrie 1999
  • Crucea Sfântului Andrei – distincţie acordată de Episcopia Galaţi, decembrie 2000
  • Crucea Moldavă – înaltă distincţie conferită de Mitropolia Moldovei şi a Bucovinei, iulie 2000
  • Crucea Patriarhiei – înaltă distincţie conferită de Patriarhia Română
  • Crucea Ardealului – înaltă distincţie acordată de Mitropolia Ardealului
  • Decoraţia regală „Nihil Sine Deo”, conferită de Majestatea Sa Regele Mihai I
  • Trofeul „Carol Davila” – înaltă distincţie acordată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, octombrie 2012
  • Bancherul deceniului, titlu acordat de revista „Capital”, în 2003
  • Bancherul anului 2002, titlu acordat de revista „Piaţa Financiară”
  • „Guvernatorul anului 2001”, titlu acordat de revista „The Banker”, componentă a grupului „Financial Times”