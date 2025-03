Călin Georgescu recunoaște că a primit o mașină de la Horațiu Potra

Călin Georgescu a inclus în dosarul său de candidatură pentru alegerile prezidențiale o anexă la declarația de avere, însă aceasta nu poartă semnătura sa. În document, el admite că a beneficiat de diverse bunuri primite „cu titlu gratuit” pe parcursul campaniei electorale anterioare, printre care și autoturismul pus la dispoziție de Horațiu Potra. Aceste bunuri nu au fost menționate în declarația de avere depusă anul trecut.

Anexa depusă de Călin Georgescu nu a fost semnată de acesta, ceea ce a determinat suspendarea ședinței BEC pentru jumătate de oră. După reluarea discuțiilor, candidatura sa a fost respinsă cu un scor de 10 voturi la 4. Susținerea pentru candidatura lui Georgescu a venit din partea reprezentanților AUR, SOS, POT și USR din cadrul BEC, în timp ce restul membrilor, inclusiv magistrați și reprezentanți ai AEP, au votat împotrivă.

După anunțarea rezultatului, reprezentanții AUR și POT au părăsit sala și au solicitat ca voturile lor să nu fie consemnate.

Momentan, nu este clar dacă lipsa semnăturii pe documentul anexat la declarația de avere a fost principalul motiv al invalidării candidaturii. BEC urmează să publice motivarea oficială a deciziei.

Călin Georgescu are posibilitatea de a contesta hotărârea BEC la Curtea Constituțională a României (CCR).

Ce a scris Călin Georgescu în anexa la declarația de avere

„ANEXĂ CU COMPLETĂRI și CLARIFICĂRI

Față de informațiile prezentate mai sus, înțeleg să fac următoarele precizări/clarificări:

Prin reverificarea situației economico-financiare a mea și a soției mele, am constatat diferențe față de Declarația de Avere revizuită în noiembrie 2024 (urmare a achiziționării în timpul campaniei electorale a imobilului în care locuiesc în prezent, din com. Mogoșoaia) și datorate unor scăpări neintenționate, cauzate de:

1. Necunoașterea de către soția mea a faptului că deține acțiuni provenite dintr-un cupon în valoare de 100 RON (1 milion lei vechi) dobândit prin părinții săi în anul 1996, când a avut loc privatizarea MEBO, și investit de ei în același an la societatea Convex Constanta S.A.

Menționez că soția mea nu știa de existența acestor acțiuni pe numele ei, iar dovada bunei credințe o face faptul că nu a ridicat niciodată, până în prezent, de la BRD, dividendele aferente acestor acțiuni, despre care, de asemenea, nu avea cunoștință.

2. Necunoașterea faptului că soția mea deține conturi la banca Raiffeisen, conturi rezultate în urma migrării în 2013 către această bancă a tuturor conturilor angajaților Citibank, fostul său angajator. Dovada bunei credințe o face faptul că soția mea nu a locuit în România în acea perioadă, având în vedere că familia noastră a avut domiciliul și rezidența fiscală în Austria între anii 2012-2021, precum și faptul că aceste conturi au, majoritatea, sold zero și, totodată, nu prezintă tranzacții realizate, până în prezent, prin intermediul lor.

Georgescu nu recunoaște sprijinul din partea unor simpatizanți

3. Necunoașterea faptului că sprijinul primit din partea unor simpatizanți, care mi-au pus la dispoziție, cu titlu gratuit, dreptul de folosință a unor autoturisme pentru efectuarea de deplasări în țară și în localitate, este nevoie să fie declarat sub formă de ajutor. Deoarece acest avantaj nu a fost purtător de venituri, ci reprezintă avantajul economisirii unor cheltuieli pe care le-aș fi făcut folosind servicii de taximetrie, în spiritul bunei credințe și al transparenței precizez aici că am estimat următoarele economii, iar nu venituri încasate:

A. Din avantajul reprezentat de folosința cu titlu gratuit a autoturismului Renault Austral, timp de 7 luni (septembrie 2024 până în prezent), la un echivalent deplasări zilnice cu serviciul de taximetrie „Uber” în medie 200 lei, estimez că am economisit suma de 42.000 RON;

B. Din avantajul reprezentat de folosința cu titlu gratuit a autoturismului Mercedes GLE450, timp de 4 luni (mai 2024 – septembrie 2024), la un echivalent deplasări zilnice cu serviciul de taximetrie „Uber” în medie 200 lei, estimez că am economisit suma de 24.000 RON.

4. Eronata înțelegere a pragului de 5000 de euro pentru declararea soldului din conturi a dus la omiterea a două conturi curente deschise la OTP și a două conturi Revolut cu solduri sub 5000 EUR, dar în valoare cumulată peste 5000 EUR.

5. Eronata înțelegere a bazei de raportare a veniturilor, a adus la raportarea veniturilor din anul 2024, în loc de anul 2023.

6. Eronata înțelegere a modului de raportare: în suma globală declarată am declarat și dobânzile, dar nu am cunoscut faptul că trebuie evidențiate în mod separat, ca o categorie de venituri distinctă. Banii au fost declarați în sumele menționate în conturi. Dovada bunei credințe o constituie faptul că acești bani au trasabilitatea bancară.

A declarat sumele obținute în urma vânzării unui teren

7. Eronata înțelegere a modului de raportare: am declarat sumele obținute în urma vânzării unui teren în anul 2023, dar nu am cunoscut faptul că este nevoie ca acestea să fie evidențiate separat, prin raportare la faptul că prețul a fost achitat în valute diferite. Dovada bunei credințe o face faptul că am declarat acești bani la unitatea bancară, am constituit un depozit, ei au trasabilitate în cont și, pentru o sporită transparență, i-am inclus și în prezenta declarație, deși reprezintă o sursă de venit din luna octombrie a anului 2023.

8. În prezent sunt Lector Universitar Doctor în Departamentul de Inginerie a Mediului și Științe Inginerești aplicate la Facultatea de Științe, Centrul Pitești, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București. Contractul de muncă este suspendat până la finalul anului universitar 2025.

9. Firma Cristela-Elena Georgescu PFA îndeplinește condițiile de funcționare/desfășurare a activității încadrată în clasa CAEN:

4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7312 Servicii de reprezentare media

8559 Alte forme de învățământ n.c.a

10. Firma Cristela Georgescu Education SRL îndeplinește condițiile de funcționare/desfășurare a activității încadrată în clasa CAEN:

4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

5811 Activități de editare a cărților

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7312 Servicii de reprezentare media

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.”