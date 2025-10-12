Costul unui credit ipotecar de 100.000 € pe 30 de ani în România conform datelor din luna septembrie 2025 este unul care ne poate da fiori. În 2025, cu suma de 100.000 euro poți cumpăra o garsonieră sau un apartament cu două camere. In acest an, costul mediu pe mp construit este de 1600 euro în România. În orașe ca București, Cluj, Iași, Constanța prețul poate trece de 2.500 euro/mp. Întrebarea este cât vei ajunge să plătești real pe proprietatea achiziționată?

Conform unui calculator de pe platforma i-credit.ro, pentru un credit de 100.000 € la o dobândă fixă de 5,9% pe 3 ani (apoi variabilă IRCC + marjă), rata lunară estimată este de aproximativ 498 €.

În cazul în care reuțești să obții o dobândă de 4,9%, puțin probabil în această perioadă, rata lunară ajunge la 2.700 lei (~540 €), iar la o dobândă de peste 6%, rata poate depăși 3.000 lei (~600 €).

Astfel, dacă vom lua un credit ipotecar de 100.000 euro în anul 2025, la o dobândă de 5,3%, rata lunară este de 555 €, suma totală plătită după 30 de ani se va ridica la 200.000 € – adică dublul sumei împrumutate. Asta în condițiile în care se speră că dobânda nu va mai crește pe baza puseului inflaționist din ultima perioadă.

Scenariu Dobândă estimată Rată lunară Suma plătită pe 30 ani Dobândă promoțională 5,9 % 5,9 % ≈ 498 € ≈ 179 280 € Dobândă medie 4,9 % 4,9 % ≈ 540 € ≈ 194 400 € Dobândă 5,3 % 5,3 % ≈ 555 € ≈ 200 000 € Dobândă ridicată (>6 %) >6 % > 600 € > 216 000 €

Tipul dobânzii:

Dobânzile fixe pe o perioadă limitată (de obicei 3–5 ani) oferă predictibilitate asupra costurilor inițiale. Ulterior, dobânda poate deveni variabilă, fiind influențată de IRCC (pentru creditele în lei) sau EURIBOR (pentru cele în euro), la care se adaugă marja băncii.

Calitatea aplicantului:

Obținerea unei dobânzi sub 5% este dificilă și presupune îndeplinirea unor condiții stricte, precum: venituri recurente virate la aceeași bancă, asigurare de viață, scoring de credit bun etc. Doar 10–15% dintre solicitanți reușesc să beneficieze de astfel de oferte.

O estimarea realistă pentru un împrumut de 100.000 euro se poate calcula rapid astfel: Rata lunară pentru un credit de 100 000 € pe 30 de ani în România este cuprinsă între 498 € și 600 €, în funcție de dobânda obținută. În termeni practici, suma totală plătită poate fi dublă față de valoarea împrumutului, în special în cazul dobânzilor de peste 5 %.