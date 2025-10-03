În mesajul său, Alin Iacob a precizat că nivelul trimestrial al IRCC a ajuns la 6,06%, cel mai ridicat prag de la introducerea acestui indicator. Cu toate acestea, el a subliniat că indicele a rămas constant sub ROBOR, ceea ce a adus avantaje celor care au făcut trecerea recomandată de AURSF în urmă cu peste trei ani.

„Încheiem astăzi o săptămână în care indicele trimestrial IRCC a ajuns la 6,06%, cel mai înalt nivel din relativ scurta lui istorie. Chiar și așa, însă, el s-a plasat constant sub ROBOR, acolo unde este și astăzi. Așa că cei care au ascultat sfatul AURSF din urmă cu 3 ani și jumătate, de a trece de la ROBOR la IRCC au făcut economii importante”, a scris Iacob.

Liderul AURSF a punctat însă că, în ultimii doi ani, cea mai bună strategie nu mai este legată de IRCC, ci de dobânzile fixe. Acestea permit debitorilor fie să reducă valoarea ratelor lunare, fie să scurteze perioada de rambursare a creditelor.

Explicațiile prezentate de Alin Iacob indică faptul că, în contextul actual, soluția dobânzilor fixe pe termen mediu este mai avantajoasă. Variantele cu perioade de trei sau cinci ani de dobândă fixă sau refinanțarea unui credit existent pot reduce semnificativ costurile.

„De vreo doi ani încoace, însă, cea mai bună soluție este alta. Credit cu dobândă fixă pe 3 sau pe 5 ani sau refinanțarea creditului existent cu dobânzi variabile cu unul de acest tip. Poți coborî rata dobânzii de la peste 8-9% sau chiar mai mult până spre 5% și îți poți scădea rata sau, și mai bine dacă îți permiți, poți să îți scazi perioada de creditare”, a precizat acesta.

Potrivit AURSF, trecerea la un astfel de credit poate aduce beneficii imediate, mai ales într-o perioadă în care indicii de referință variabili sunt la maxime istorice.

„Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) a făcut toate astea posibile, așa că nu mai aștepta! Nu plăti mai mult decât trebuie! E păcat să dai băncii banii pe care îi poți aloca familiei tale!”, a mai transmis Alin Iacob.

În paralel, datele oficiale confirmă observațiile. Indicele IRCC a urcat la 6,06% și se va aplica începând cu 1 octombrie 2025, pentru un interval de trei luni. Este cel mai ridicat nivel de la introducerea acestui indicator, în 2019.

Publicat de Banca Națională a României, IRCC reflectă media dobânzilor tranzacțiilor interbancare din trimestrul aprilie–iunie 2025. Creșterea acestui indice are un impact direct asupra tuturor creditelor în lei contractate după mai 2019, care au dobândă variabilă.

Peste 400.000 de persoane sunt vizate de această ajustare, conform estimărilor făcute pe baza datelor băncii centrale.

Majorarea indicelui se reflectă direct în costurile plătite de românii care au ales credite în lei cu dobândă variabilă. Potrivit statisticilor BNR, cei mai mulți dintre aceștia au credite ipotecare, inclusiv prin programele guvernamentale Prima Casă și Noua Casă.

Astfel, aproximativ 300.000 de persoane se află în această categorie. La acestea se adaugă peste 100.000 de români care au contractat credite de consum legate de IRCC. În total, peste 400.000 de debitori vor achita rate mai mari începând din luna octombrie.

Contextul în care are loc această creștere este marcat de instabilitate economică și politică. Evenimentele din primăvara anului 2025 au generat efecte care se resimt acum, având în vedere că IRCC este aplicat cu un decalaj de un trimestru.