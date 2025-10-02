Creșterea indicelui IRCC, prilej pentru răspândirea de panică. Antreprenorul Daniel Tudor a afirmat că, în ultimele luni, a atras atenția în mod repetat asupra faptului că IRCC aplicabil pentru următoarele trei luni urmează să crească. Ulterior, indicele va scădea, explică Tudor.

Daniel Tudor mai spune că a făcut și calcule pentru a arăta că, în cazul unui credit de 100.000 de euro, impactul ar fi de maximum 180 de lei pe lună.

Soluția ar fi, în opinia sa, refinanțarea sau negocierea pentru o dobândă fixă, dar a subliniat că nu este nimic senzațional în a veni cu astfel de soluții, motiv pentru care oamenii nu par interesați.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Tudor a menționat că senzațional și interesant devine atunci când este publicată o știre de genul celei prezentate în imagine, urmată de sute de comentarii care dau vina pe Guvern, deși IRCC aplicabil de la 1 octombrie este cel calculat în perioada alegerilor.

Știrea la care referire Daniel Tudor începea cu titlul „Ratele ipotecare devin un coșmar”.

El a concluzionat că educația nu mai este considerată senzațională în România și i-a îndemnat pe oameni să fie atenți la sursele din care se informează.

„Știrile și educația. În ultimele luni am tot spus că va crește IRCC aplicabil pentru următoarele 3 luni, după care o să scadă. Am făcut și calcule să vedem cum la un credit de 100k euro, impactul e de maxim 180 lei/luna. Soluția: refinanțare/negociere pe dobândă fixă. Dar nu e nimic senzațional sa aduci soluții. Prin urmare, pe oameni nu îi interesează. Senzațional și interesant este să pui o știre precum cea din imagine, iar apoi să vină câteva sute care să spună “din vina guvernului”. Chiar dacă este IRCC aplicabil de la 1 octombrie este cel din perioada alegerilor. Educația nu este senzațională. Alege de unde te informezi!”, a scris Daniel Tudor pe Facebook.

Reamintim că IRCC a crescut de la 5,55% în trimestrul trei 2025 la 6,06% în trimestrul patru și va afecta în mod direct ratelor românilor la creditele dobândă variabilă. Pentru un credit ipotecar de 70.000 euro pe 30 de ani, dobânda totală va crește de la 8,05% la 8,56%.

Astfel, rata lunară va urca de la aproximativ 2.590 lei la 2.710 lei, o diferență de circa 120 lei pe lună sau aproximativ 1.500 lei pe an. Estimările preliminare sugerează că în primul trimestru din 2026 IRCC va scădea ușor, până la aproximativ 5,7%.