Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) se va majora de la 5,55% la 6,06% începând cu luna octombrie. Această creștere marchează o premieră după trei ani de stabilitate sub acest prag. Practic, orice credit ipotecar sau de consum cu dobândă variabilă va deveni mai scump.

În comparație, ROBOR la 3 luni a ajuns deja la 6,6%, iar la 6 luni este stabil la 6,75%. În ultimii ani, mulți români au preferat IRCC tocmai pentru că a fost mai stabil și mai avantajos decât ROBOR. Totuși, schimbările recente arată că și acest indice începe să se alinieze cu evoluția generală a dobânzilor din piață.

Creșterea IRCC are efect direct asupra ratelor plătite de români. O simulare arată că pentru un credit ipotecar de 400.000 de lei, pe 30 de ani, rata lunară crește de la 2.865 de lei la 3.008 lei.

Diferența de aproximativ 5% poate părea mică, dar în realitate înseamnă sute de lei suplimentar în fiecare lună, bani greu de acoperit pentru multe familii.

Specialiștii atrag atenția că, pe termen lung, aceste ajustări pot duce la o presiune financiară semnificativă. În plus, ele se suprapun peste creșterile generale de prețuri, de taxe și costuri de trai, ceea ce face situația și mai dificilă pentru debitori.

IRCC a fost introdus ca alternativă la ROBOR pentru creditele acordate după 2019. Spre deosebire de ROBOR, care depinde de lichiditatea zilnică din piață și de politica monetară a BNR, IRCC este calculat trimestrial, pe baza tranzacțiilor efective dintre bănci. Acest mecanism i-a oferit o stabilitate aparentă, motiv pentru care mulți români l-au preferat.

Astăzi, însă, IRCC ajunge aproape de nivelul ROBOR. Aceasta înseamnă că avantajul inițial se diminuează, iar diferențele dintre cele două repere devin tot mai puțin relevante pentru debitori.

Deși perspectiva nu este una optimistă, există totuși variante de a reduce presiunea ratelor, precum refinanțarea creditelor.

În plus, o analiză atentă a contractelor și o discuție cu banca pot aduce soluții adaptate fiecărui caz. Este important ca debitorii să nu amâne luarea unei decizii, deoarece o eventuală nouă majorare a indicilor ar putea înrăutăți situația.