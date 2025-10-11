Agențiile de stat nord-coreene au descris aceste arme drept „cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare” al țării. Evenimentul s-a desfășurat în Piața Kim Ir Sen, într-o paradă nocturnă impresionantă, la o lună după ce liderul Kim Jong Un a participat la o mare paradă militară în Beijing, alături de liderii Xi Jinping și Vladimir Putin, într-o victorie diplomatică semnificativă, notează CNN.

Kim Jong Un a părăsit vizita din Beijing cu relații strategice consolidate și o prietenie reînnoită cu China, aliatul politic și economic tradițional al Coreei de Nord, dar și cu o determinare crescută de a-și continua programele de rachete și arme nucleare.

De atunci, presa de stat nord-coreeană a publicat articole despre noi sisteme de armament sau despre versiuni îmbunătățite ale celor existente, printre care Hwasong-11Ma, echipat cu o ogivă hipersonică manevrabilă, și Hwasong-20.

Coreea de Nord a prezentat pentru prima dată racheta hipersonică Hwasong-11Ma la o expoziție militară de la Phenian, săptămâna trecută. Seria Hwasong-11 include rachete balistice cu rază scurtă de acțiune (SRBM), inspirate de rachetele rusești Iskander, folosite anterior de Rusia în atacurile asupra Ucrainei.

Noul model 11Ma este echipat cu o ogivă hipersonică manevrabilă, montată pe un vehicul de propulsie – un fel de planor aplatizat cu aripi – care permite traiectorii ereratică, greu de detectat și interceptat. Denumirea „hipersonică” vine de la viteza rachetei, care depășește de cinci ori viteza sunetului.

Regimul de la Phenian testează vehicule hipersonice de planare cel puțin din septembrie 2021, însă testele recente din ianuarie 2024 au folosit rachete cu combustibil solid, mai ușor de transportat și lansat rapid, comparativ cu versiunile anterioare cu combustibil lichid. Această schimbare le face mai dificil de neutralizat.

Coreea de Nord s-ar fi inspirat din experiența Rusiei, care a folosit racheta Kinjal (versiunea aeropurtată a Iskander) în Ucraina, deși un raport din august 2024 al Serviciului de Investigare al Congresului SUA a pus sub semnul întrebării eficiența acesteia.

Pe lângă Hwasong-11Ma, Coreea de Nord a prezentat și racheta balistică intercontinentală Hwasong-20, cu capacitate nucleară. Este cea mai nouă ICBM a Phenianului și, potrivit unor surse, ceea ce s-a văzut la paradă ar fi putut fi doar un container de transport amplasat pe vehiculul de lansare cu 11 axe, întrucât nu au fost anunțate teste de zbor.

Motorul rachetei, alimentat cu combustibil solid și realizat din materiale compozite din fibră de carbon, a fost testat la sol de nouă ori. KCNA a precizat că motorul va fi utilizat și pe Hwasong-19, capabilă să atingă orice țintă de pe teritoriul SUA.

Parada din Piața Kim Ir Sen s-a încheiat cu trecerea rachetei Hwasong-20, considerată „cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare al RPDC”, conform KCNA. Spectatorii au reacționat entuziast la apariția acesteia.

Evenimentul a mai prezentat tancurile modernizate Cheonma-20, descrise de propaganda de stat ca având „o capacitate de lovire extraordinară și un sistem de protecție fiabil”. De asemenea, au fost prezente unități militare care au participat la conflictul din Ucraina, contribuind la expulzarea forțelor Kievului din regiunea Kursk.

Printre oficialii străini prezenți s-a numărat și Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului Național de Securitate al Rusiei, cunoscut pentru pozițiile agresive față de Ucraina.