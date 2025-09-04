Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru presa franceză că situația țării sale ar putea urma parțial modelul Coreei de Sud, unde, după războiul intercoreean, nu a fost semnat niciun tratat de pace, dar s-a reușit obținerea prosperității economice.

„Mă întrebaţi dacă un astfel de scenariu se poate realiza în Ucraina? Răspund că totul este posibil. Trebuie menţionat că Coreea de Sud are un aliat puternic: Statele Unite ale Americii, care nu vor permite Coreei de Nord să o cucerească. Dar totul este relativ: sud-coreenii îşi asumă totuşi riscuri. Economia lor este prosperă şi sunt protejaţi de o alianţă, dar atât timp cât Coreea de Nord va rămâne aşa cum este, atât timp cât natura conducerii lor va rămâne aceeaşi, Coreea de Sud nu va fi complet ferită. Şi, credeţi-mă, dispun de numeroase sisteme de apărare aeriană care le garantează securitatea”, a explicat Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a subliniat însă că diferențele de dimensiune și de intensitate a amenințării fac dificilă o reproducere fidelă a acestui scenariu, Rusia reprezentând un pericol mult mai mare decât Coreea de Nord.

El a arătat că Ucraina are nevoie de garanții de securitate clare și de sisteme de apărare performante, precum cele Patriot, de care dispune Coreea de Sud. În opinia sa, prima condiție pentru securitatea țării o constituie o armată ucraineană puternică, susținută prin livrări de armament și sprijin financiar pentru dezvoltarea industriei de apărare.

„Sincer să fiu, Ucraina este hotărâtă să obţină garanţii solide de securitate, de exemplu sisteme Patriot, de care dispune Coreea de Sud”, a adăugat Zelenski.

A doua parte a acestor garanții ar trebui să vină din partea partenerilor occidentali, care ar trebui să clarifice în ce fel sunt dispuși să intervină, pe mare, pe uscat sau în spațiul aerian, în cazul unei noi ofensive ruse.

Președintele ucrainean a subliniat că unitatea europeană este „cea mai puternică armă”, însă a precizat că o alianță între Europa și Statele Unite este esențială pentru a descuraja Moscova. În opinia sa, sprijinul exclusiv european ar fi suficient pentru a rezista, dar nu și pentru a opri sau a preveni o reluare a războiului.

„A doua parte o reprezintă garanţiile de securitate oferite de partenerii noştri, ceea ce sunt dispuşi să facă pentru Ucraina. Şi nu doar din punct de vedere financiar, ci cum sunt dispuşi să ne ajute? (…) Aş dori, aşadar, să ştiu concret ce este dispusă să facă fiecare ţară, fiecare partener, pe teritoriul nostru, în marea noastră şi în spaţiul nostru aerian. Ce vor face prietenii noştri, alături de noi, ucrainenii, dacă ruşii vor veni pe mare? Dacă vor veni cu tancurile şi blindatele lor pe cale terestră din Belarus, aşa cum s-a întâmplat deja? Sau dacă aviaţia rusă va invada din nou spaţiul nostru aerian pentru a bombarda sau a lansa rachete? Ce avioane pot fi mobilizate de partenerii noştri?” – a arătat Volodimir Zelenski.

La Paris, unde a sosit miercuri seara, Zelenski a fost primit la Palatul Elysee de Emmanuel Macron, în ajunul reuniunii „Coaliției de Voință”, la care participă 35 de oficiali europeni și americani. Liderul francez a confirmat că detaliile acordului de securitate sunt convenite, iar documentul urmează să fie adoptat la nivel politic. În discuțiile programate pentru joi, liderii europeni se vor consulta și cu președintele american Donald Trump.

”Noi, europenii, suntem pregătiți să oferim garanții de securitate Ucrainei și ucrainenilor. Întrebarea este acum cât de sinceră e Rusia în angajamentele succesive pe care și le ia atunci când propune pacea în discuțiile cu Statele Unite”, spune președintele francez.

Macron a declarat că statele europene sunt pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei, dar a ridicat întrebarea cât de serioase sunt angajamentele Rusiei în negocierile pentru pace. La rândul său, Zelenski a precizat că nu a observat semnale că Moscova ar dori să pună capăt războiului, dar s-a arătat convins că alianța dintre Europa și Statele Unite va crește presiunea asupra Kremlinului.

De la Beijing, Vladimir Putin a lansat din nou semnale contradictorii, sugerând că Zelenski ar trebui să vină la Moscova pentru discuții, o propunere respinsă de Kiev ca fiind „inacceptabilă”.

Liderul rus a susținut că administrația Trump ar manifesta „o dorință sinceră de a găsi o soluție”, dar a avertizat că, în lipsa unui compromis, Rusia își va continua acțiunile militare.

”Vedem care sunt inclinațiile administrației americane sub conducerea președintelui Trump și vedem că nu mai avem de-a face doar cu simple apeluri la pace. Ci cu o dorință sinceră de a găsi o soluție. După părerea mea, se întrevede luminița de la capătul tunelului, dar să vedem cum evoluează lucrurile. Dacă nu vom găsi un compromis, atunci vom fi nevoiți să ne ducem la bun sfârșit misiunea prin intermediul armelor”, a precizat președintele rus Vladimir Putin.

Donald Trump a evitat să transmită un mesaj direct către Putin, dar a lăsat să se înțeleagă că Statele Unite ar putea lua măsuri dacă Moscova nu face pași concreți către pace. În același timp, liderul american a reafirmat angajamentul față de Polonia, anunțând că trupele americane vor rămâne pe teritoriul acestei țări și chiar că efectivele ar putea fi suplimentate la cererea autorităților poloneze.

Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zakharova, a denunțat cererile Kievului drept „garanții de pericol pentru continentul european” și a insistat că Moscova refuză să discute orice fel de „intervenție străină” în Ucraina.

Tensiunile s-au amplificat și pe fondul paradei militare organizate la Beijing, unde Xi Jinping a apărut alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, într-o demonstrație de forță văzută drept un mesaj direct către Occident.

Donald Trump a calificat evenimentul drept „impresionant”, dar a remarcat caracterul său provocator, scriind pe platforma sa de socializare că liderii celor trei state „conspiră împotriva Statelor Unite”.