Creșterea accelerată a prețului Bitcoin în 2024 a dus la apariția a peste 70.000 de noi milionari în domeniul criptomonedelor, potrivit unui raport realizat de Henley & Partners și New World Wealth, citat de CNBC.

În prezent, aproximativ 241.700 de persoane dețin active digitale evaluate la peste un milion de dolari, cu 40% mai multe decât în anul precedent.

De asemenea, raportul menționează existența a 450 de centimilionari — persoane care dețin peste 100 de milioane de dolari în criptomonede — și a nu mai puțin de 36 de miliardari.

Analistul Philipp Baumann, fondatorul companiei de tranzacționare Z22 Technologies, a explicat că Bitcoin s-a transformat într-un fundament al unui sistem financiar alternativ, unde moneda digitală nu mai este privită doar ca o investiție speculativă, ci ca o modalitate de acumulare de avere pe termen lung.

Autorii studiului au calculat că averea suplimentară generată din criptomonede a stimulat consumul global cu 145 de miliarde de dolari în 2024, echivalentul a aproximativ 0,7% din totalul cheltuielilor de consum din Statele Unite.

În ciuda imaginii populare a investitorilor în criptomonede care cumpără mașini de lux, precum Lamborghini sau ceasuri extravagante Rolex, studiul arată că majoritatea cheltuielilor se îndreaptă spre restaurante, divertisment și bunuri de larg consum.

De asemenea, imobiliarele au devenit o destinație preferată pentru investițiile noilor bogați cripto, ceea ce a contribuit, conform raportului, la o creștere vizibilă a prețurilor locuințelor în zonele urbane importante.

Totuși, accesul la credite rămâne o provocare pentru acești investitori. Zac Prince, directorul platformei de finanțare GalaxyOne, a explicat că băncile tradiționale privesc criptomonedele cu reticență și le acceptă rar ca garanții pentru împrumuturi. Acesta a precizat că mulți milionari digitali nu pot obține ipoteci, deși dispun de active digitale semnificative.

Un exemplu notabil este Barron Trump, fiul cel mic al fostului președinte american. La doar 19 ani, el ar deține o avere estimată la peste 150 de milioane de dolari, depășind-o chiar și pe cea a mamei sale, Melania Trump. Tânărul s-a implicat în proiectul de investiții al familiei, World Liberty Financial (WLFI), care a valorificat expansiunea pieței cripto.

Specialiștii avertizează însă că actualul boom al Bitcoin ar putea să nu dureze la nesfârșit, întrucât piețele cripto rămân extrem de volatile. Chiar și așa, valul de noi milionari arată că monedele digitale continuă să reconfigureze distribuția globală a averilor și să schimbe dinamica economiei mondiale.