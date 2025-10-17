Vugar Usi Zade a arătat că Bitget gestionează contextul de reglementare aflat în permanentă schimbare printr-o strategie bazată pe monitorizare constantă, implicare directă și licențiere strategică. Potrivit acestuia, compania are o echipă juridică globală care urmărește zilnic evoluțiile legislative din toate piețele importante și colaborează cu autoritățile pentru dezvoltarea unor cadre sustenabile de reglementare.

Reprezentantul Bitget a explicat că acest nivel de implicare le permite să anticipeze schimbările, să reacționeze rapid și să mențină conformitatea produselor și serviciilor, un element esențial pentru consolidarea încrederii în piața cripto.

„Gestionăm peisajul global de reglementare aflat în continuă schimbare printr-o strategie care combină monitorizarea de specialitate, implicarea proactivă și licențierea strategică. De asemenea, avem o echipă juridică la nivel global care urmărește zilnic toate evoluțiile majore din fiecare piață. Această echipă colaborează cu autoritățile astfel încât să susțină dezvoltarea unor cadre sustenabile de reglementare. Implicarea aceasta ne permite, așadar, să anticipăm schimbările, să reacționăm rapid și să ne asigurăm că produsele și serviciile noastre rămân conforme, un aspect esențial, de altfel, pentru menținerea încrederii în piața cripto”, spune acesta.

El a subliniat că Bitget se pregătește activ pentru aplicarea legislației europene MiCA, având deja licențe și înregistrări pre-MiCA în mai multe state europene, inclusiv Italia, Polonia, Bulgaria și Republica Cehă.

Aceste aprobări locale sunt, potrivit acestuia, pași fundamentali pentru conformitatea deplină, permițând extinderea sigură și transparentă a activității companiei.

„Angajamentul nostru este demonstrat cel mai bine prin pregătirile pentru legislații europeane majore, precum MiCA. Am obținut deja mai multe licențe și înregistrări pre-MiCA în Europa – inclusiv în Italia, Polonia, Bulgaria și Republica Cehă – și folosim aceste aprobări locale ca pași fundamentali pentru a construi conformitatea deplină cu MiCA. Această strategie de licențiere nu doar că ne asigură respectarea standardelor actuale de reglementare, dar ne și poziționează să ne extindem în siguranță și cu transparență, pe măsură ce noile cadre unificate intră în vigoare.”

În ceea ce privește direcția globală a reglementărilor, Vugar Usi Zade a apreciat că, pe termen scurt, legislația va trece printr-o perioadă de fragmentare, dar pe termen lung va evolua către o armonizare a principiilor de bază.

El a explicat că divergențele dintre marile jurisdicții – Uniunea Europeană, Statele Unite și Asia – sunt inevitabile, întrucât fiecare regiune își creează propriul cadru, adaptat la realitățile interne și la obiectivele economice.

Unele piețe încearcă să obțină un avantaj competitiv, în timp ce altele prioritizează controlul riscurilor. Această diferență de abordare îngreunează activitatea companiilor care operează la nivel global.

„La început, fragmentarea este inevitabilă deoarece mari jurisdicții precum UE, SUA și Asia își elaborează propriile reguli, adaptate la particularitățile piețelor interne și la obiectivele lor de politică. Fiecare regiune încearcă fie să își asigure un avantaj competitiv, fie să gestioneze riscuri specifice. Acest lucru duce la abordări diferite și îngreunează funcționarea companiilor la scară largă și unificată. De altfel, asta se observă deja în diviziunea actuală dintre statele cu o atitudine prietenoasă față de cripto și cele mai prudente.”

În opinia sa, forțele pieței și cerințele de reglementare vor împinge însă către convergență. Usi Zade consideră că domenii precum combaterea spălării banilor (AML), verificarea identității clienților (KYC) și raportarea fiscală, conform standardelor internaționale precum CARF, vor forma o bază comună aplicabilă tuturor jurisdicțiilor.

În timp, aceste standarde și caracterul global al tehnologiei vor determina statele să se alinieze în privința securității și integrității, chiar dacă regulile privind anumite produse vor rămâne diferite local.

„Pe termen lung însă, forțele pieței și ale reglementării vor împinge către armonizare pe fundamente esențiale. Cu alte cuvinte, domenii-cheie precum combaterea spălării banilor (AML), verificarea identității clienților (KYC) și raportarea fiscală, conform standardelor internaționale precum CARF, stabilesc o bază comună de funcționare pe care aproape toate jurisdicțiile reglementate trebuie să o respecte. Aceste standarde globale și specificul fără frontiere al tehnologiei vor determina regimurile naționale să se alinieze în privința securității și integrității, chiar dacă anumite reguli legate de produse vor rămâne diferite la nivel local.”

Referindu-se la stablecoin-uri, Usi Zade a arătat că MiCA introduce un cadru strict, care poate crea dezechilibre competitive între piețele reglementate și cele mai permisive.

El a precizat că riscul principal pentru proiectele de stablecoin, mai ales cele cu emitenți multipli sau localizate în afara Uniunii Europene, este dezavantajul competitiv generat de cerințele exigente ale MiCA.

„Riscul central pentru proiectele de stablecoin, în special cele cu emitenți multipli sau cu bază în afara UE, este dezavantajul competitiv și fragmentarea reglementărilor generate de natura strictă a regulamentului MiCA. Aceste riscuri provin din diferența dintre abordarea protectivă a MiCA și abordările mai flexibile ale altor piețe majore, precum cea a Statelor Unite”, precizează el.

Regulamentul impune obținerea licenței de instituție de monedă electronică (EMI) și menținerea unor rezerve de 100% pentru anumite categorii de tokenuri. Aceste cerințe se traduc, potrivit lui, prin „costuri de conformitate ridicate și o povară administrativă suplimentară pentru fintech-urile europene”.

„În primul rând, MiCA impune cerințe exigente, inclusiv obligativitatea obținerii licenței de instituție de monedă electronică (EMI) și menținerea unor rezerve de 100% pentru anumite stablecoin-uri. Aceasta se traduce prin costuri de conformitate mult mai ridicate și o povară administrativă complexă pentru fintech-urile europene, care ajung să fie dezavantajate în fața stablecoin-urilor denominate în dolari, scalabile la nivel global și operate sub regimuri mai permisive. Astfel, se creează un mediu competitiv inechitabil pentru firmele din UE și se limitează posibilitățile de extindere ale proiectelor locale”, subliniază el.

Oficialul a mai subliniat că regulile stricte privind localizarea emitenților pot favoriza arbitrajul de reglementare, întrucât unele proiecte ar putea fi excluse de pe piața europeană. În aceste condiții, o parte dintre utilizatori s-ar putea orienta către alternative offshore, mai puțin transparente.

„În al doilea rând, regulile stricte, în special cerința ca emitentul să fie stabilit în regiune, riscă să genereze arbitraj de reglementare. Piața europeană s-ar putea închide către anumite proiecte globale, împingând utilizatorii către alternative offshore, neconforme, aflate în afara domeniului de aplicare al MiCA. Controversa privind stablecoin-urile cu emitenți multipli ilustrează această problemă, deoarece incertitudinea legislativă împiedică utilizarea eficientă a tokenurilor globale în interiorul UE.”

MiCA, prescurtare de la Markets in Crypto-Assets Regulation, este prima reglementare europeană dedicată în totalitate criptomonedelor și activelor digitale. Adoptat oficial în 2023 și aplicat treptat din 2024–2025, regulamentul urmărește să ofere un cadru comun pentru toate statele membre UE, înlocuind sistemul fragmentat în care fiecare țară avea propriile reguli.

MiCA stabilește standarde clare pentru:

furnizorii de servicii cripto (exchange-uri, custodie, portofele digitale), care trebuie să obțină licență și să respecte cerințe stricte de transparență și capital minim;

emitenții de tokenuri și stablecoin-uri, care vor fi obligați să mențină rezerve financiare complete (100%) și să fie înregistrați ca instituții de monedă electronică (EMI);

protecția consumatorilor, prin cerințe de informare clară și prin responsabilitatea companiilor pentru pierderile generate de abateri.

Scopul MiCA este să creeze o piață cripto mai sigură și mai predictibilă, reducând riscurile de fraudă și oferind un cadru legal uniform pentru toți operatorii din UE. În același timp, reglementarea este privită și ca un test – un posibil model pentru alte piețe mari, precum SUA sau Asia, care lucrează la propriile standarde.