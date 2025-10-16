Potrivit lui Vugar Usi Zade, Bitget aplică o strategie de securitate pe mai multe niveluri, concepută pentru a proteja atât infrastructura, cât și conturile utilizatorilor. Compania folosește un sistem de alerte proactive și perioade dinamice de „cooling-off”, care se activează automat în cazul detectării unor comportamente neobișnuite.

Astfel, atunci când sunt observate logări de pe dispozitive noi sau activități suspecte, utilizatorii primesc imediat notificări detaliate prin e-mail.

„Bitget prioritizează o strategie de securitate pe mai multe niveluri, menită să protejeze atât platforma, cât și utilizatorii săi împotriva fraudelor și atacurilor de tip phishing. Apărarea noastră începe cu alerte proactive și o perioadă de „cooling-off” dinamică. La detectarea unor anomalii de logare, a conectării de pe dispozitive noi sau a altor activități suspecte, utilizatorii primesc imediat notificări pe email care includ codul anti-phishing, locația de logare și detaliile dispozitivului, pentru a putea verifica rapid sau semnala accesul neautorizat.”

Pentru a preveni tranzacțiile impulsive cauzate de tentative de înșelăciune, platforma aplică suspendări temporare dinamice ale retragerilor. În paralel, a fost creat un hub Anti-Scam dedicat educării și informării utilizatorilor, în colaborare cu firme specializate precum SlowMist și Elliptic.

„Pentru a contracara acțiunile impulsive generate de escrocherii, aplicăm o suspendare temporară dinamică a retragerilor, oferind utilizatorului timp esențial pentru a reevalua legitimitatea tranzacției. În plus, am lansat un hub dedicat Anti-Scam și am încheiat parteneriate cu lideri globali precum SlowMist și Elliptic, pentru a urmări activ fluxurile ilicite de fonduri și a demonta rețelele de fraudă din afara platformei noastre.”

Usi Zade a explicat că Bitget aplică o politică strictă de verificare a noilor active listate, bazată pe un audit de securitate în două etape. În prima fază, inginerii interni analizează codul sursă al proiectului, iar în a doua, evaluarea este realizată de companii externe independente.

După listare, sistemul de monitorizare on-chain al platformei supraveghează în timp real toate tranzacțiile. Aceste mecanisme permit detectarea rapidă a mișcărilor anormale de fonduri și blocarea tranzacțiilor suspecte înainte ca acestea să producă pierderi.

„Toate noile active trec printr-un proces riguros de verificare și printr-un audit de securitate în două etape: atât evaluări interne minuțioase de cod realizate de inginerii noștri, cât și externe efectuate de firme terțe. După listare, sistemul nostru de monitorizare on-chain supraveghează în timp real tranzacțiile, adaptând constant modelele de risc la noile amenințări.”

Pentru siguranța activelor, Bitget utilizează o strategie cu două tipuri de portofele, majoritatea fondurilor fiind păstrate în cold wallets multi-signature, complet deconectate de la internet. Această metodă limitează expunerea la atacuri cibernetice și reduce semnificativ riscul de pierderi.

Pe lângă măsurile tehnice, compania menține un fond de protecție evaluat la peste 700 de milioane de dolari, destinat acoperirii eventualelor pierderi ale utilizatorilor în caz de incidente de securitate care ar afecta direct platforma.

„În ceea ce privește siguranța fondurilor, aplicăm o strategie cu două portofele, păstrând majoritatea activelor offline în cold wallets multi-signature, reducând la minimum expunerea la atacuri cibernetice. Întregul sistem este susținut de un Fond de Protecție de peste 700 de milioane dolari, menit să compenseze utilizatorii în eventualitatea puțin probabilă a unui incident de securitate legat de platformă.”

Autoritățile europene consideră frauda cripto una dintre cele mai dinamice forme de criminalitate financiară transfrontalieră. Într-un raport, Europol a semnalat că schemele de investiții cripto sunt printre cele mai răspândite tipuri de escrocherii la nivelul Uniunii Europene, iar activele digitale sunt tot mai des utilizate în fraude de amploare.

Un caz amplu, anunțat anul acesta, a vizat destructurarea unei rețele de fraudă care a provocat pierderi de sute de milioane de euro și a afectat peste 5.000 de persoane la nivel global. Operațiunea, coordonată de Europol, a implicat percheziții simultane în mai multe țări și confiscarea de active digitale, conturi bancare și servere implicate în procesarea fondurilor.

De asemenea, în raportul „Common Challenges in Cybercrime 2024”, Europol menționează că fraudele de investiții cripto și atacurile de tip phishing reprezintă amenințări majore pentru piața europeană. Multe dintre aceste activități sunt facilitate prin platforme operate din jurisdicții cu reglementări mai slabe, unde măsurile de supraveghere financiară sunt reduse.

În acest context, soluțiile tehnice de protecție aplicate de platforme, precum audit extern, monitorizare în timp real și fonduri dedicate compensării pierderilor, cum este cazul Bitget, sunt esențiale pentru creșterea încrederii în ecosistemul cripto european.