Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu a declarat că salariul minim brut va crește de la 1 ianuarie 2026, subliniind că această decizie este una fermă și susținută de Partidul Social Democrat (PSD). El a afirmat că opiniile critice, inclusiv cele exprimate de jurnalista Ioana Dogioiu, „nu contează în actul decizional”, adăugând că unii dintre cei care contestă măsura „nu ar pune mâna pe carte” și „execută ordine, nu susțin oamenii”.

Câciu a reamintit că majorarea salariului minim reprezintă un jalon al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și că există o Directivă Europeană și Legea nr. 283/2024 care susțin această creștere. El a ironizat afirmațiile potrivit cărora PNRR „nu s-ar mai aplica”, precizând că toate condițiile pentru majorare au fost deja îndeplinite.

„Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026. Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional. Referitor la doamna Dogioiu: Iar a vorbit doamna Dogioiu… Nu ar pune mâna pe carte, unul din ei… Salariul minim este jalon PNRR. Avem Directiva Europeana, avem Legea 283/2024, avem jalonul 392 indeplinit. Doamna Dogioiu ne anunta că PNRR nu se mai aplica? Ca salariul mimim nu creste.:)). Eu zic ca va creste iar ei,cei care spun ca nu crește, pot pleca acasa sau, ma rog, la patronii lor. Pentru că ei nu sustin oamenii, ei executa ordine! Astept să își revină! Daca nu, să plece!”, a scris fostul ministru al Finanțelor, joi, pe contul său de Facebook.

PSD susține ferm creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2026, a subliniat el. Potrivit lui, măsura este necesară în contextul actual, în care România înregistrează „cea mai accelerată scădere a salariului mediu de la tăierile din perioada Boc-Băsescu”.

Conform lui, scăderea puterii de cumpărare se resimte mai ales în rândul salariaților cu venituri mici, iar majorarea salariului minim ar oferi „o minimă compensare și un suport real” pentru aceștia în fața creșterii prețurilor.