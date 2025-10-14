Într-o postare publicată pe Facebook, deputatul Mihai Fifor a afirmat că înghețarea salariilor, pensiilor și a salariului minim ar fi o decizie greșită într-un moment în care economia încetinește, iar puterea de cumpărare scade. El a precizat că premierul Ilie Bolojan a invocat necesitatea disciplinei bugetare, însă această politică ar agrava problemele existente.

„Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat! România are nevoie de creştere, nu de austeritate de dragul austerităţii. Premierul Bolojan a anunţat, în repetate rânduri, intenţia de a îngheţa salariile, pensiile şi salariul minim până la sfârşitul anului 2026, pe motiv de disciplină bugetară. Această propunere vine însă într-un moment în care românii resimt deja o scădere reală a veniturilor, iar economia dă semne clare încetinire”, spune deputatul PSD, pe Facebook.

Fifor a arătat că, potrivit datelor oficiale, câştigul salarial mediu net din luna august a scăzut cu 5,5% în termeni reali, după ajustarea cu inflaţia. Astfel, peste 94% dintre angajaţi ar munci „mai mult pentru mai puţin”, în condiţiile în care inflaţia rămâne la 9,9%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană.

Deputatul a avertizat că măsura ar conduce la o accentuare a recesiunii și ar afecta direct populația, în contextul în care consumul intern este deja în declin.

„Ajustat cu inflaţia, acest indicator arată că peste 94% dintre angajaţi muncesc mai mult pentru mai puţin, în timp ce inflaţia rămâne la 9,9% – cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Puterea de cumpărare s-a redus dramatic, iar consumul intern este în cădere liberă. În aceste condiții, înghețarea veniturilor nu ar aduce stabilitate, ci ar accentua recesiunea și ar lovi direct în oameni”, explică Fifor.

Mihai Fifor a declarat că PSD consideră necesare politici economice care să protejeze veniturile și să stimuleze creșterea economică, nu măsuri de austeritate „prezentate drept reforme”.

El a subliniat că partidul va susţine în Coaliţie aplicarea mecanismului salariului minim european, care prevede ajustarea acestui venit în funcţie de evoluţiile economice. Mecanismul a fost reglementat la nivelul Parlamentului European printr-o directivă promovată și susținută de europarlamentarii PSD, fiind ulterior transpus în legislația românească printr-un act normativ elaborat de același partid.

„De aceea, vom susține categoric în Coaliție ca Guvernul să respecte mecanismul salariului minim european, care prevede majorarea acestui venit în funcție de evoluțiile economice”, anunță Fifor.

Potrivit lui Fifor, salariul minim este singurul venit care nu poate fi înghețat prin decizia Guvernului, deoarece directiva europeană impune o creștere corelată cu realitățile economice. El a precizat că discuția din Coaliție „nu va fi dacă salariul minim crește, ci cu cât”.

„Datorită acestor reglementări, salariul minim este singurul venit care nu poate fi înghețat prin decizia Guvernului Bolojan. Așadar, discuția din Coaliție nu va fi dacă salariul minim crește, ci cu cât. Pentru că românii au nevoie de încredere, de venituri corelate cu realitatea și de o guvernare care să protejeze munca cinstită”, menționează deputatul PSD.

Deputatul a încheiat mesajul afirmând că PSD rămâne consecvent în apărarea dreptului la un trai decent și susține o economie care lucrează pentru oameni, nu împotriva lor.