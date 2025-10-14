Poliţia Română a transmis clarificări referitoare la informaţiile apărute recent în spaţiul public privind majorările salariale din sistem, subliniind că acestea nu sunt alocate automat şi nici destinate exclusiv funcţiilor de conducere.

Instituţia a arătat că sporurile salariale sunt prevăzute în Anexa la Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi sunt acordate numai după evaluări riguroase, bazate pe indicatori cuantificabili de performanţă profesională.

Conform precizărilor Poliţiei Române, propunerile de recompensare sunt analizate şi avizate ierarhic, în funcţie de rapoartele de activitate, rezultatele obţinute şi recomandările formulate de comisiile de evaluare. Reprezentanţii instituţiei au insistat asupra faptului că aceste majorări salariale sunt destinate poliţiştilor care s-au remarcat prin activităţi excepţionale şi rezultate concrete, nu doar celor aflaţi în poziţii de conducere.

Potrivit prevederilor legale, majorarea de până la 50% aplicată la solda sau salariul de funcţie se poate acorda personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din administraţia penitenciară şi personalului civil care desfăşoară lucrări deosebite ori misiuni speciale.

Legea stabileşte că numărul de posturi eligibile pentru astfel de majorări nu poate depăşi 5% din totalul posturilor din statele de organizare, aceste procente fiind comunicate unităţilor în luna decembrie pentru primul semestru al anului următor, respectiv în luna iunie pentru al doilea semestru.

Poliţia Română a explicat că procesul de evaluare este unul strict şi documentat, derulat în conformitate cu legislaţia şi reglementările interne. Evaluările se bazează pe indicatori clari de performanţă, iar dosarele de recompensare trec prin mai multe niveluri de analiză.

„Aceste evaluări au la bază indicatori de performanţă profesională cuantificabili, propunerile de recompensare fiind analizate şi avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obţinute şi a recomandărilor comisiilor de evaluare”, au transmis reprezentanții instituției.

Instituţia a oferit şi exemple de situaţii în care angajaţii au beneficiat de majorări, menţionând cazurile poliţiştilor care au salvat vieţi omeneşti, au intervenit pentru prevenirea unor fapte grave sau au soluţionat dosare complexe cu impact asupra siguranţei comunităţii.

Un exemplu concret, potrivit comunicatului, l-a constituit ceremonia organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne, unde au fost recompensaţi angajaţii care s-au distins prin acţiuni exemplare, inclusiv prin intervenţii în situaţii deosebite sau acte de curaj în afara orelor de serviciu.

„Astfel, au fost recompensaţi poliţişti care au salvat vieţi omeneşti, în timpul serviciului sau în afara orelor de program, au intervenit voluntar pentru a preveni fapte grave ori a proteja persoane aflate în pericol, au rezolvat cazuri complexe ce au avut un impact semnificativ asupra siguranţei comunităţii. Un astfel de exemplu îl constituie activitatea desfăşurată, astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul căreia au fost acordate recompense angajaţilor M.A.I. care s-au distins în activitate, prin salvarea unor vieţi omeneşti sau intervenţii în situaţii deosebite”, potrivit Poliției Române.

Instituţia a adăugat că aceste situaţii sunt documentate detaliat în rapoartele de evaluare şi constituie criterii esenţiale în departajarea pentru acordarea recompenselor.