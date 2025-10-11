Poliția Română a oferit clarificări după ce a fost ironizată că ar fi confiscat „doar recuzită” într-o acțiune recentă. Reprezentanții instituției au precizat că, în 2025, la nivel național, au fost înregistrate 227 de dosare penale privind înșelăciuni comise prin folosirea bancnotelor false de tip „PROP COPY”, încadrate oficial ca fals „altered design”.

Deși aceste bancnote poartă inscripția „prop copy”, ele au fost identificate de Banca Centrală Europeană drept mijloace de contrafacere, fiind incluse într-o decizie oficială a Consiliului Guvernatorilor UE din decembrie 2020, ca parte a eforturilor de combatere a fenomenului la nivelul întregii Uniuni Europene.

”În cursul anului 2025, la nivel naţional, au fost înregistrate 227 de dosare penale, având ca obiect fapte de înşelăciune comise prin utilizarea de bancnote false, de tip „PROP COPY”, încadrate oficial în categoria de fals „altered design”. Acest tip de bancnotă, deşi prezintă inscripţia „prop copy”, a fost identificat şi clasificat drept mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană, fiind inclus într-o decizie oficială a Consiliului Guvernatorilor UE din decembrie 2020, în contextul combaterii fenomenului la nivelul întregii Uniuni Europene”, au precizat oficialii Poliţiei Române.

Poliția Română a precizat că operațiunea recentă „nu reprezintă o simplă confiscare de recuzită, ci rezultatul unei acțiuni operative desfășurate în cadrul Operațiunii internaționale DECOY III, sub coordonarea EMPACT și EUROPOL, vizând prevenirea și combaterea unui tip de infracțiune care a cauzat deja prejudicii importante în Uniunea Europeană, inclusiv în România”.

Autoritățile mai arată că metoda „PROP COPY” are un impact social și economic comparabil cu alte tehnici de înșelăciune bine cunoscute, printre care:

– Metoda „Accidentul” – în care victimele sunt abordate telefonic şi determinate să ofere sume mari de bani sub presiunea unui fals eveniment dramatic;

– Metoda infracţiunilor informatice – în care cetăţenii sunt manipulaţi să furnizeze date sau să transfere bani în baza unor mesaje sau site-uri false.

”În toate aceste cazuri, victimele sunt induse în eroare prin mijloace care exploatează lipsa de informare, încrederea în aparenţe sau emoţiile de moment. La fel, în cazul bancnotelor ”PROP COPY”, persoanele vătămate sunt păcălite prin tranzacţii aparent obişnuite, precum vânzări de bunuri, schimburi valutare, iar prejudiciile nu sunt simbolice, ci reale şi cuantificabile. Prin urmare, intervenţia Poliţiei Române vizează prin confiscarea acestor bancnote, prevenirea utilizării lor în scop infracţional, pentru a evita multiplicarea cazurilor de înşelăciune şi apariţia de noi victime”, au mai precizat poliţiştii.

Poliția Română a fost intens criticată pe rețelele de socializare după ce a anunțat confiscarea a milioane de bancnote falsificate, cu o valoare totală de peste 960 de milioane de euro, internauții sugerând că era vorba de bani de recuzită. Autoritățile au clarificat însă că scopul celor care le-au comandat nu era unul artistic, ci intenționau să introducă bancnotele în circuitul financiar real.