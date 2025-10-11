Vineri seară, jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil Bistrița au fost solicitați să intervină pe strada Drumul Cetății din municipiu, în urma unei sesizări privind un incendiu izbucnit în aer liber. Potrivit informațiilor oficiale transmise de Jandarmeria Română, echipajul deplasat la fața locului a descoperit o femeie care aprinsese un foc în care ardea diverse obiecte.

La sosirea jandarmilor, incendiul se manifesta cu degajări puternice de fum, cauzate de materialele arse. În grămada de deșeuri se aflau saltele vechi, cauciucuri, electrocasnice uzate și materiale textile umede. Substanțele provenite din arderea acestor obiecte au produs un fum dens, vizibil de la distanță, care a acoperit zona pentru mai multe minute.

Reprezentanții Jandarmeriei au subliniat că astfel de acțiuni nu doar poluează aerul, ci pot genera și incidente grave, mai ales în situațiile în care locul ales pentru aprinderea focului este unul neautorizat sau periculos. În acest caz, apropierea de o magistrală de gaz a amplificat riscul.

„Jandarmii din cadrul Detaşamentului 1 Mobil Bistriţa au intervenit, vineri seară, pe strada Drumul Cetăţii din municipiul Bistriţa, după ce au fost sesizaţi cu privire la faptul ca o persoană a aprins un foc în aer liber. Ajunşi la faţa locului, jandarmii au constatat că o femeie în vârstă de 57 de ani a incendiat mai multe deşeuri, printre care saltele, cauciucuri, electrocasnice şi materiale textile umede, care au degajat un fum dens deasupra zonei”, a transmis, sâmbătă, Jandarmeria Română.

Din verificările făcute la fața locului, jandarmii au constatat că focul fusese aprins la mică distanță de o conductă principală de transport al gazului. Această situație a determinat autoritățile să considere incidentul unul cu potențial periculos, care ar fi putut pune în pericol atât infrastructura, cât și siguranța locuitorilor din zonă.

Focul a fost stins rapid, însă amploarea fumului și amplasarea locului au atras atenția trecătorilor, care au alertat autoritățile. Potrivit reprezentanților Jandarmeriei, doar intervenția rapidă a echipajului a prevenit o situație ce ar fi putut degenera într-un eveniment grav.

În urma verificărilor, femeia a declarat că intenționa să scape de gunoaie prin ardere, fără a fi conștientă de pericolul pe care îl reprezenta apropierea de conducta de gaz. Acest gest i-a adus însă o sancțiune contravențională severă, în valoare de 30.000 de lei.

După incident, Jandarmeria Bistrița-Năsăud a transmis un apel către populație, reamintind că arderea deșeurilor în spații deschise este interzisă și sancționată conform legislației în vigoare. Instituția a subliniat că astfel de acțiuni nu sunt doar ilegale, ci și extrem de periculoase pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu.

„Jandarmeria Bistriţa-Năsăud reaminteşte cetăţenilor că arderea deşeurilor în spaţii deschise este strict interzisă şi se sancţionează conform legii. Astfel de fapte pot pune în pericol mediul, sănătatea populaţiei şi pot genera situaţii cu consecinţe grave asupra siguranţei publice”, au transmis jandarmii.

Prin această reacție, autoritățile încearcă să descurajeze practicile de eliminare a deșeurilor prin ardere, care continuă să fie întâlnite în unele zone rurale și periurbane. Pe lângă impactul negativ asupra aerului și solului, aceste arderi pot provoca incendii necontrolate, mai ales în perioadele secetoase sau în apropierea unor obiective sensibile

.