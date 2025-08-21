Garda Națională de Mediu (GNM) spune că schimbările climatice din ultimii ani fac mai multe incendii de iarbă și păduri. În același timp, arderea intenționată a terenurilor agravează schimbările climatice, pentru că eliberează gaze care încălzesc atmosfera și strică solul. Doar în primele șapte luni ale acestui an, pompierii au intervenit la peste 10.300 de incendii de vegetație, mai multe decât în tot anul 2023.

GNM atrage atenția oamenilor să nu mai dea foc la vegetația uscată. Veri tot mai calde și secetoase, fenomene meteo extreme și temperaturi ridicate fac incendiile mai probabile. În plus, incendiile care apar din cauza arderii miriştilor (resturi de vegetație după recoltă) contribuie și ele la încălzirea globală și distrug solul.

Pe scurt, e un cerc vicios: arderea vegetației crește încălzirea globală, iar încălzirea globală face incendiile mai frecvente și mai periculoase. De aceea, specialiștii spun că trebuie să fim responsabili și să nu mai dăm foc la vegetația uscată.

Reprezentanții GNM atrag atenția că arderea vegetației fără permisiune poate aduce amenzi sau chiar dosar penal. Cei care încalcă legea riscă:

Persoane fizice: amendă între 7.500 și 15.000 lei;

amendă între 7.500 și 15.000 lei; Persoane juridice (firme): amendă între 50.000 și 100.000 lei;

amendă între 50.000 și 100.000 lei; Dacă focul pune în pericol oameni, animale sau plante, se consideră infracțiune și se poate ajunge la închisoare de 3 luni până la 1 an sau amendă penală.

Legea interzice arderea miriştilor, stufului, tufărișurilor sau a ierbii de către persoane sau firme fără aprobat de autorități și fără să anunțe serviciile de urgență.

Arderea vegetației este foarte periculoasă și poate provoca distrugerea mediului: