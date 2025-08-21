Peste 10.300 de incendii de vegetație au avut loc în primele șapte luni ale anului 2025
Garda Națională de Mediu (GNM) spune că schimbările climatice din ultimii ani fac mai multe incendii de iarbă și păduri. În același timp, arderea intenționată a terenurilor agravează schimbările climatice, pentru că eliberează gaze care încălzesc atmosfera și strică solul. Doar în primele șapte luni ale acestui an, pompierii au intervenit la peste 10.300 de incendii de vegetație, mai multe decât în tot anul 2023.
GNM atrage atenția oamenilor să nu mai dea foc la vegetația uscată. Veri tot mai calde și secetoase, fenomene meteo extreme și temperaturi ridicate fac incendiile mai probabile. În plus, incendiile care apar din cauza arderii miriştilor (resturi de vegetație după recoltă) contribuie și ele la încălzirea globală și distrug solul.
Pe scurt, e un cerc vicios: arderea vegetației crește încălzirea globală, iar încălzirea globală face incendiile mai frecvente și mai periculoase. De aceea, specialiștii spun că trebuie să fim responsabili și să nu mai dăm foc la vegetația uscată.
Amenda pentru arderea vegetației este până la 15.000 lei pentru persoane fizice și de 100.000 lei pentru firme
Reprezentanții GNM atrag atenția că arderea vegetației fără permisiune poate aduce amenzi sau chiar dosar penal. Cei care încalcă legea riscă:
- Persoane fizice: amendă între 7.500 și 15.000 lei;
- Persoane juridice (firme): amendă între 50.000 și 100.000 lei;
- Dacă focul pune în pericol oameni, animale sau plante, se consideră infracțiune și se poate ajunge la închisoare de 3 luni până la 1 an sau amendă penală.
Legea interzice arderea miriştilor, stufului, tufărișurilor sau a ierbii de către persoane sau firme fără aprobat de autorități și fără să anunțe serviciile de urgență.
Arderea vegetației dăunează mediului înconjurător
Arderea vegetației este foarte periculoasă și poate provoca distrugerea mediului:
- Propagare rapidă a focului – incendiul se poate extinde la păduri, case, gospodării, terenuri agricole sau linii electrice.
- Pericol pentru oameni și animale – pot fi răniți sau chiar uciși.
- Distrugerea locuințelor și culturilor – case și recolte pot fi pierdute.
- Afectarea infrastructurii – drumuri, cabluri electrice, conducte de gaz sau rețele de telecomunicații pot fi deteriorate.
- Accidente rutiere – fumul dens reduce vizibilitatea și poate provoca accidente grave.
- Distrugerea solului – focul arde stratul fertil și microorganismele benefice, reducând productivitatea terenurilor.
- Poluarea aerului – fumul conține substanțe toxice dăunătoare oamenilor și climei.
- Pierderea biodiversității – insecte, păsări, animale mici și plante sunt distruse.
- Creșterea riscului de eroziune – fără vegetație, solul e expus ploilor și vântului, favorizând alunecările și degradarea terenurilor.