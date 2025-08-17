Șoferii care ascultă muzică la un nivel ridicat în mașină pot fi sancționați conform noilor prevederi ale Codului Rutier valabil din 2025. Reglementările vizează îmbunătățirea siguranței în trafic și reducerea comportamentelor care afectează atenția la volan. Amenzile au fost majorate semnificativ odată cu creșterea valorii punctului de amendă, iar sancțiunile pot merge până la suspendarea permisului.

Conducătorii auto care circulă cu muzica dată tare pot primi amenzi semnificative, potrivit modificărilor introduse în Codul Rutier 2025.

Sancțiunile financiare se încadrează între 810 și 1.012 lei și pot fi însoțite de până la 5 puncte de penalizare. Dacă abaterea este repetată, șoferii pot rămâne fără permis pentru o perioadă de 30 de zile.

Textul de lege precizează:

„Constituie contravenții și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activități de natură a-i distrage atenția de la conducere ori folosirea instalațiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranță a lui și a celorlalți participanți la trafic.”

Prevederea îi vizează pe toți șoferii care își pun muzica la un nivel ce poate împiedica perceperea semnalelor din trafic sau afectează concentrarea la volan.

Pentru ca amenda să poată fi aplicată, polițistul trebuie să constate personal că muzica este prea tare.

Nu este suficient ca o altă persoană să reclame comportamentul, iar agentul de poliție nu poate sancționa în lipsa unei percepții directe a zgomotului. Astfel, doar în cazul în care agentul aude cu urechile sale volumul ridicat, se poate aplica sancțiunea.

Această contravenție este încadrată în clasa a II-a, ceea ce implică sancțiuni mai serioase decât cele de natură minoră.

În 2025, valoarea sancțiunilor din Codul Rutier este mai mare, ca urmare a majorării salariului minim.

Punctul de amendă a crescut de la 165 lei în 2024 la 202 lei în 2025. Această modificare are impact direct asupra cuantumului amenzilor aplicate pentru diverse abateri, inclusiv în cazul muzicii la volum ridicat.

Șoferii care ignoră noile prevederi riscă să plătească sume mai mari decât în anii anteriori pentru fapte considerate periculoase în trafic.

Potrivit legii, abaterile rutiere pot fi constatate de polițiști rutieri specializați în supravegherea traficului.

„Abaterile rutiere pot fi constatate personal de către agentul de poliție rutieră, în calitate de agent specializat al statului în supravegherea traficului rutier”, arată art. 109 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

De asemenea, alin. 2 prevede că polițiștii pot folosi mijloace tehnice certificate pentru a documenta contravențiile, inclusiv:

camere video montate pe autospeciale;

echipamente audio-video portabile;

alte dispozitive legale de înregistrare.

„Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic”.

În cazul muzicii ascultate la un nivel ridicat, polițistul poate decide aplicarea sancțiunii dacă aceasta afectează clar percepția auditivă sau atenția conducătorului auto. Nu este necesară o înregistrare sau sesizare din partea altor participanți la trafic.

Volumul ridicat în mașină poate împiedica șoferii să audă elemente esențiale pentru siguranța rutieră.

Printre acestea se numără:

claxoanele altor vehicule;

sirenele de pe autospecialele de intervenție (poliție, ambulanță, pompieri);

semnale acustice din trafic (frânări bruște, avertismente sonore etc.).

Această lipsă de percepție poate contribui la reacții întârziate și la apariția unor accidente. De aceea, autoritățile consideră ascultarea muzicii la un volum ridicat o formă de neglijență la volan.

În afara amenzii și a punctelor de penalizare, șoferii care persistă în astfel de comportamente pot ajunge în situații mai grave.

La acumularea a 15 puncte de penalizare, permisul este suspendat automat pentru o lună. În plus, dacă un accident se produce din cauza lipsei de reacție sau neatenției provocate de muzica tare, șoferul poate răspunde penal.

Suspendarea permisului pentru 30 de zile (la 15 puncte);

Dosar penal în caz de accident provocat din neglijență.

Legea prevede deschiderea unui dosar penal în cazul în care neglijența duce la producerea unui accident cu victime sau pagube materiale.