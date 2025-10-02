În cadrul intervenției sale, Vladimir Putin a subliniat că liderii europeni sunt principalii responsabili pentru amplificarea tensiunilor legate de conflictul din Ucraina. El a afirmat că oficialii de la Bruxelles și din alte capitale occidentale creează un climat de panică în jurul unei posibile confruntări cu Rusia.

„Elitele europene continuă să alimenteze isteria” unui conflict cu Rusia, a remarcat Putin. Conform liderilor europeni, „se pare că războiul cu Rusia este aproape la uşă. Ei repetă la nesfârşit acest nonsens, această mantră”, a adăugat el.

Putin a atras atenția că aceste reacții exagerate riscă să distragă atenția de la problemele reale ale Europei și pot afecta stabilitatea economică și socială a continentului.

Liderul de la Kremlin a lansat un apel către autoritățile europene să își îndrepte atenția asupra provocărilor interne și nu asupra Moscovei. El a menționat dificultățile economice, sociale și culturale pe care le traversează numeroase state europene.

„Sincer, vreau doar să le spun: calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi şi vedeţi-vă de propriile voastre probleme. Uitaţi-vă doar la ceea ce se întâmplă pe străzile oraşelor europene, în ce stare se află economia, industria, cultura şi identitatea europene, datoriile enorme, criza crescândă în asistenţa socială, migraţia necontrolată!” a îndemnat Putin.

El a mai adăugat:

„Acordaţi atenţie faptului că Europa a ajuns la periferia concurenţei globale!”, subliniind percepția Moscovei asupra declinului competitivității europene.

Putin a revenit asupra istoricului relațiilor dintre Rusia și NATO, precizând că țara sa a încercat de mai multe ori să se integreze în alianță. Inițiativa a vizat, potrivit liderului rus, crearea unui spațiu comun de securitate și reducerea tensiunilor dintre blocuri.

„Ţara noastră, căutând să elimine bazele confruntării între blocuri şi să creeze un spaţiu comun de securitate, şi-a declarat de două ori inclusiv disponibilitatea de a adera la NATO. În 1954, pe vremea Uniunii Sovietice și în timpul vizitei preşedintelui american Bill Clinton la Moscova”, a susţinut preşedintele rus.

Prima cerere datează din 1954, în perioada Uniunii Sovietice, iar a doua a fost făcută în timpul vizitei președintelui american Bill Clinton la Moscova.

„De fiecare dată am fost practic respinşi categoric”, a precizat Putin.

Liderul rus a relatat că președintele american de atunci a considerat inițial ideea interesantă și fezabilă, dar s-a răzgândit rapid după consultări cu aliații occidentali. Aceasta, potrivit lui Putin, a reprezentat un moment cheie care a definit poziția NATO față de Rusia în deceniile următoare.

„Clinton a afirmat atunci că ideea aderării Rusiei la NATO i se părea interesantă şi posibilă, dar s-a răzgândit peste noapte după ce s-a consultat cu aliaţii”, a rememorat președintele rus.

Putin a subliniat că Moscova a fost dispusă să coopereze cu țările occidentale în chestiuni de securitate și stabilitate globală. Cu toate acestea, liderul rus a criticat reticența Occidentului de a depăși stereotipurile geopolitice și istorice care au modelat relațiile internaționale.

„Rusia era dispusă să colaboreze cu Occidentul în chestiuni de securitate şi stabilitate globală. Dar colegii noştri occidentali s-au arătat reticenţi în a se elibera din ghearele stereotipurilor geopolitice şi istorice, din viziunea simplificată şi schematică asupra lumii”, a spus Putin.

Această declarație reflectă, potrivit liderului rus, dorința Moscovei de dialog și cooperare, în ciuda diferențelor istorice și ideologice.