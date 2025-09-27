În discursul său, Serghei Lavrov a insistat că Rusia nu a avut și nu are intenții de a ataca țările europene. Totodată, el a spus că Moscova se confruntă cu amenințări și că orice agresiune împotriva sa va fi urmată de un răspuns ferm.

„Rusia nu a avut şi nu are astfel de intenţii” de a ataca ţările europene sau membre NATO, a afirmat el. „Cu toate acestea, orice agresiune împotriva ţării mele va primi un răspuns ferm.”

Mesajul a venit la trei ani de la începutul invaziei asupra Ucrainei, conflict pe care comunitatea internațională l-a condamnat și pe care Kievul încearcă să îl respingă.

Declarațiile oficialului rus au fost făcute în contextul unor zboruri neautorizate atribuite Rusiei în spațiul aerian NATO. Avioanele alianței au doborât drone deasupra Poloniei, iar Estonia a raportat că avioane rusești i-au traversat teritoriul timp de 12 minute.

Moscova a negat aceste acuzații, afirmând că dronele nu vizau Polonia, iar Belarus a explicat că ele ar fi deviat de la curs din cauza bruiajului ucrainean. Liderii europeni consideră însă aceste incidente drept provocări deliberate menite să testeze reacția NATO.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că Ucraina ar putea recupera toate teritoriile ocupate de Rusia. A fost o schimbare de ton notabilă față de declarațiile sale anterioare, în care sugerase că Ucraina va trebui să facă concesii și că nu va putea recuceri integral teritoriile pierdute, inclusiv Crimeea. Mesajul a venit după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU.

Președintele ucrainean a transmis că Rusia trebuie să se aștepte la un răspuns pe măsură dacă va continua atacurile asupra infrastructurii energetice. Zelenski a declarat că, dacă Moscova amenință cu pene de curent în Kiev, atunci Kremlinul trebuie să știe că și capitala Rusiei ar putea avea parte de același tratament.

El a spus că Ucraina nu ar trebui să fie „prea precaută” în retorică atunci când este amenințată și că a fi civilizat cu un adversar necivilizat este o greșeală. În opinia sa, țările civilizate nu inițiază conflicte, dar asta nu înseamnă că sunt slabe.

„Dacă amenință cu o pană de curent, de exemplu, în capitala Ucrainei, atunci Kremlinul ar trebui să știe că va exista o pană de curent în capitala Rusiei”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă. „Nu ar trebui să fim prea precauți în retorica noastră cu rușii dacă ne amenință”, a declarat președintele ucrainean. „A fi civilizați cu cei necivilizați – cred că este o greșeală, atât în ​​retorică, cât și în acțiunile mai substanțiale pe câmpul de luptă și în relația noastră cu Rusia”, a adăugat el. „Rusia trebuie să înțeleagă clar că țările civilizate diferă de cele sălbatice prin faptul că nu inițiază niciodată conflicte și nu sunt agresori. Totuși, asta nu înseamnă că sunt slabe”, a declarat președintele ucrainean.

În august, forțele ruse au intensificat loviturile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Ministerul Energiei de la Kiev a afirmat că Moscova își continuă politica deliberată de distrugere a capacităților energetice înainte de iarnă. În decurs de zece zile, Ministerul de Interne a raportat avarierea a 20 de obiective – de la substații electrice și centrale termice până la rafinării de petrol.