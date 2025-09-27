Aceste documente, cunoscute sub numele de contribuții stabilite la nivel național, sunt obligatorii în temeiul Acordului de la Paris. Acestea vor sublinia modul în care țările intenționează să abordeze schimbările climatice și să atenueze impactul brutal al acestora, relatează eco-business.com.

Dacă sunt bine realizate, pot servi și ca planuri pentru stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea sănătății umane și promovarea securității energetice.

Având în vedere că miza este atât de mare, experții în climă spun că este crucial nu doar să se elaboreze cât mai corect aceste planuri, ci și să se pună în aplicare – acesta fiind punctul de plecare al unui proces cunoscut sub numele de transparență.

Înaintea Forumului Global pentru Transparență – o reuniune a experților în climă care a avut loc în perioada 3-5 septembrie în Coreea – iată o privire mai atentă asupra a ceea ce este transparența și de ce este considerată esențială pentru a pune capăt crizei climatice.

În linii mari, transparența înseamnă urmărirea modului în care guvernele și companiile își respectă promisiunile legate de climă. Acest tip de monitorizare și raportare poate fi realizat de terți sau de guverne în cadrul unui mecanism specific din Acordul de la Paris, pactul istoric din 2015 pentru combaterea crizei climatice.

Cadrul de transparență consolidat conectează angajamentele climatice la obiectivele de temperatură, devenind coloana vertebrală a acordului. În practică, transparența implică raportarea și revizuirea informațiilor și datelor climatice naționale, în principal prin rapoarte bienale de transparență.

Printre altele, aceste documente prezintă:

emisiile anuale de gaze cu efect de seră ale unei țări;

modul în care o națiune intenționează să reducă emisiile și să se adapteze la schimbările climatice;

cât de mult a progresat o țară în direcția obiectivelor sale climatice; și

ce fel de sprijin – inclusiv consiliere și finanțare – are nevoie o țară pentru a-și atinge obiectivele.

Prima rundă a acestor rapoarte va ajuta la ghidarea noilor angajamente climatice care vor fi asumate mai târziu în acest an.

Răspunsul este că transparența oferă o perspectivă asupra respectării angajamentelor asumate de națiuni în temeiul Acordului de la Paris, tragându-le la răspundere.

„Transparența este importantă în fiecare aspect al vieții – de la relațiile cu cei dragi până la implementarea acordurilor internaționale”, spune Hongpeng Lei, șeful departamentului de atenuare din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP). „Când vine vorba de schimbările climatice, transparența demonstrează că națiunile fac ceea ce au promis, construind încrederea vitală pentru combaterea acestei crize”, afirmă Lei.

Transparența oferă țărilor datele de care au nevoie pentru a concepe și implementa planuri climatice eficiente. Deblochează finanțarea prin estimarea costurilor acestor planuri, urmărirea fluxurilor de finanțare, arătând donatorilor și contribuabililor că banii sunt cheltuiți bine.

Identifică ceea ce funcționează, astfel încât alte orașe, regiuni și țări să poată duplica politicile de succes. Combinând toate aceste elemente, aveți o acțiune globală comună care poate reduce semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră și poate ajuta națiunile vulnerabile să se adapteze la impactul tot mai mare al climei.

Rapoartele de transparență au constatat că acțiunile climatice au fost un amestec. Majoritatea națiunilor nu pot să-și îndeplinească pe deplin promisiunile: emisiile continuă să crească în multe regiuni, iar implementarea continuă să întârzie.

Fără cooperare globală, omenirea s-ar îndrepta spre o creștere catastrofală a temperaturilor cu 5°C în acest secol. Dar, odată cu Acordul de la Paris și angajamentele ulterioare, lumea se apropie acum de 2,6–3,1°C, conform datelor UNEP. Dar cest lucru este încă departe de obiectivul de temperatură al Acordului de la Paris, subliniază publicația.