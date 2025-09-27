Oana Ţoiu a precizat că România acordă o atenţie deosebită păcii şi securităţii internaţionale, promovării drepturilor omului, dezvoltării durabile, cooperării în domeniul digital şi reformei ONU.

Conform MAE, discuțiile au subliniat interesele și preocupările comune față de provocările globale actuale, evidențiind totodată importanța întăririi rolului Adunării Generale în gestionarea acestor probleme.

”Ministrul român de externe a subliniat sprijinul României pentru viziunea şi priorităţile preşedintei Adunării Generale, asigurând-o de cooperarea constructivă a ţării noastre în exercitarea mandatului, pe parcursul întregii sesiuni. Menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, promovarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, cooperarea în domeniul digital şi reforma ONU sunt domenii majore de interes pentru România”, arată comunicatul oficial.

Președinta Adunării Generale a apreciat implicarea constantă a României în promovarea valorilor fundamentale ale ONU, evidențiind contribuțiile țării noastre la susținerea unei ordini internaționale bazate pe reguli și la apărarea drepturilor omului și a principiilor democratice.

Întâlnirea a reconfirmat, de asemenea, angajamentul comun pentru un multilateralism eficient și pentru consolidarea rolului ONU în gestionarea crizelor globale, conform MAE.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a luat parte la reuniunea ministerială informală a Iniţiativei Central Europene (ICE), desfăşurată în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (UNGA 80), eveniment la care au participat secretarul general al organizaţiei şi reprezentanţi ai statelor membre.

În intervenţia sa, Oana Țoiu a evidenţiat provocările majore cu care se confruntă regiunea într-un context geopolitic extrem de complicat, marcat de războiul de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, de atacuri hibride şi campanii masive de dezinformare. Ea a subliniat, totodată, că în ciuda acestor dificultăţi, cele două state vecine au înregistrat progrese semnificative în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe, statele participante la reuniune și-au reiterat sprijinul pentru procesul de extindere a Uniunii Europene, atât către statele din Vecinătatea Estică, cât și către cele din Balcanii de Vest, subliniind că acesta trebuie să se bazeze pe meritele individuale ale fiecărui candidat. De asemenea, în cadrul discuțiilor a fost evidențiată necesitatea accelerării integrării europene, un proces considerat benefic atât pentru țările aspirante, cât și pentru consolidarea rolului și influenței Uniunii Europene la nivel global.