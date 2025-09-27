Planurile vizează dotarea inspectorilor ANAF cu drone, astfel încât aceștia să poată monitoriza în timp real mișcarea mărfurilor din marile depozite, atât ziua, cât și noaptea. Tehnologia ar permite și observarea zonelor greu accesibile la sol.

În plus, dronele ar putea fi utilizate pentru a identifica construcțiile ridicate sau extinse fără autorizație, informațiile urmând să fie folosite pentru stabilirea impozitelor datorate.

Inspirația vine din Grecia, unde autoritatea fiscală folosește deja drone, inteligență artificială și baze de date integrate pentru a supraveghea activități diverse, de la vămi și depozite până la săli de evenimente și ferme.

Șeful Autorității Independente pentru Venituri Publice din Grecia, Giorgos Pitsilis, a explicat că dronele sunt conectate la o sală de control, ceea ce permite monitorizarea cazurilor complexe, cum ar fi contrabanda sau transportul de mărfuri periculoase.

„Dronele noastre sunt conectate la această sală (de control – n.r.) și astfel putem în cazuri dificile, precum cele de contrabanda sau transportul de mărfuri periculoase – să le controlăm eficient”, spune Giorgos Pitsilis, potrivit ProTV.

Digitalizarea a simplificat și activitatea companiilor elene. Acestea nu mai pierd timp cu documente tipărite, ci gestionează direct de pe telefon toate actele fiscale. Rezultatele au apărut rapid: evaziunea fiscală a scăzut an de an, iar Grecia a reușit chiar să înregistreze excedent bugetar în 2024.

În România, ANAF a început recent să utilizeze un soft antifraudă similar cu cel din Marea Britanie. Acesta integrează mai multe baze de date și identifică firmele cu activități suspecte.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că noul instrument reduce risipa de resurse, pentru că inspectorii nu mai controlează la întâmplare, ci doar acolo unde există indicii clare de probleme.

„După ce softul respectiv indică un anumit caz, inspectorii merg, dar astfel salvăm foarte multe resurse, pentru că nu o să mai controleze în orb diverse firme. ANAF va controla acele firme unde avem indicii că într-adevăr există probleme, nu peste tot”. a spus oficialul de la Finanțe.

Autoritățile analizează și posibilitatea ca inspectorii de la Antifraudă și Vamă să fie echipați cu camere video purtate pe corp, asemenea polițiștilor. Acest pas ar aduce un plus de transparență și ar documenta obiectiv interacțiunile dintre inspectori și contribuabili.