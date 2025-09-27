Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC a anunțat că va organiza sâmbătă, între orele 12:00 și 14:00, un protest în fața sediului Ministerului Finanțelor.

Sindicaliștii au transmis că protestul are scopul de a pune în prim-plan cele zece revendicări esențiale – denumite „10 pentru finanțiști” – care vizează atât interesele angajaților, cât și buna funcționare a instituțiilor financiare, fiscale și vamale, dar și informarea opiniei publice.

Cele zece revendicări sunt următoarele:

Redarea demnităţii şi imaginii publice a finanţiştilor, printr-o comunicare echilibrată a rezultatelor muncii noastre.

Recunoaşterea specificului activităţii şi definirea Domeniului „Finanţe publice” în legea salarizării.

Adoptarea Statutului finanţistului – drepturi şi îndatoriri clare.

Finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi.

Normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar.

Digitalizare accelerată şi eficientă – eliminarea hârtiilor, acces la baze de date.

Depolitizarea instituţională şi titularizarea profesioniştilor pe posturi de conducere.

Consolidarea Şcolii de fiscalitate şi instruire modernă pentru angajaţi.

Recompensarea performanţei şi a efortului suplimentar.

Un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea şi riscurile muncii noastre.

La protest vor fi prezenți reprezentanți ai organizațiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanțelor, de la unitățile fiscale orășenești până la aparatul central al ministerului și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și alte structuri aferente.

”Acţiunea beneficiază şi de sprijinul declarat al altor organizaţii sindicale din administraţia publică, inclusiv al celor de la nivel european, care îşi manifestă solidaritatea cu demersul nostru. Finanţiştii vor protesta într-o zi de repaus, tocmai pentru a nu afecta programul de lucru, manifestand astfel responsabilitatea faţă de contribuabili şi faţă de stat”, au mai precizat sindicaliştii.

Reprezentanții Sindicatului Național Finanțe Publice – SindFISC au subliniat că inițiativa vizează nu doar protejarea drepturilor legale și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale membrilor săi, ci și apărarea imaginii și demnității întregului corp profesional al finanțiștilor, esențial pentru buna funcționare a statului român.