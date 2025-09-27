Traian Băsescu: Unirea Republicii Moldova cu România ar fi generat un scandal inutil în timpul mandatului meu
Fostul președinte Traian Băsescu a explicat vineri seară, la România TV, că unirea Republicii Moldova cu România nu s-a putut realiza în perioada mandatului său deoarece ar fi provocat un scandal fără rost.
El a precizat că autoritățile de la București au ales la acea vreme să înceapă cu un proces de derusificare a Republicii Moldova, considerând că populația nu era pregătită pentru un astfel de pas.
Băsescu a relatat că, la început, l-a considerat responsabil pe Ion Iliescu pentru faptul că unirea nu s-a produs, însă după ce a înțeles mai bine situația și contextul politic din Republica Moldova, a realizat că societatea nu era favorabilă unei astfel de mișcări.
În consecință, a demarat o serie de măsuri de apropiere: acordarea cetățeniei române pentru moldoveni, promovarea revenirii la alfabetul latin, oferirea a 10.000 de burse tinerilor din Republica Moldova și facilitarea obținerii cetățeniei la finalizarea studiilor.
Fostul șef de stat a subliniat că, deși s-au făcut pași importanți în această direcție, derusificarea nu este completă, iar atitudinea populației rămâne un obstacol. În opinia sa, mulți cetățeni ai Republicii Moldova fac o distincție între integrarea în Uniunea Europeană și unirea cu România, susținând într-o proporție mult mai mare aderarea la UE.
„Nici eu nu mi-am dat seama inițial ce trebuie făcut. În prima fază, îl acuzam pe Iliescu că nu a făcut unirea. După ce am cunoscut mai bine situația, mi-am dat seama că populația nu voia, ar fi fost un scandal fără rost.
Așa că am decis să derusificăm întâi Moldova: cetățenie română pentru moldoveni, trecerea la scrierea latină, 10.000 de burse date tinerilor moldoveni, primeau și cetățenie la terminarea studiilor.
S-a făcut mult, dar nu suficient. Derusificarea în Republica Moldova nu este gata. Pentru cetățenii Republicii Moldova, una este UE și altă este unirea cu România.
Cei care vor UE sunt mult mai mulți decât cei ce vor și unirea”, a spus Traian Băsescu la postul de televiziune.
Un sondaj realizat de IData în luna august confirmă această percepție: 61,5% dintre respondenți se declară împotriva unirii cu România, în timp ce 31% susțin unirea.
În același timp, 57,1% sprijină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar 36,2% se opun. Aproximativ 60% dintre cei chestionați resping ideea aderării la NATO, în timp ce 30,8% ar susține acest pas.
Băsescu, la debutul invaziei în Ucraina: Aș declara, azi, că vreau unirea cu România ca măsură de protecție pentru viitor
Unirea Republicii Moldova cu România este un subiect despre care Traian Băsescu a vorbit de multe ori de-a lungul timpului.
Spre exemplu, pe 24 februarie 2022, în ziua în care Rusia invada Ucraina și începea războiul care continuă și astăzi, fostul președinte al României spunea că, dacă ar mai fi avut putere de decizie, ar fi cerut unirea celor României cu Moldova „ca măsură de protecție pentru viitor”.
Unită cu România, Republica Moldova ar beneficia de protecția scutului NATO, sublinia Băsescu la acel moment.
„Eu, dacă aș fi politician moldovean, sau dacă aș avea putere de decizie, aș declara, azi, că vreau unirea cu România ca măsură de protecție pentru viitor, pentru că vedem ce înseamnă un Putin la Kremlin. O Moldovă integrată în România va fi sub scutul NATO și va rămâne să decidă dacă stau agățați de Transnistria, pe care oricum nu o controlează, sau spun că sunt până la Nistru și vor unirea cu România.
Republica Moldova ar trebui să înțeleagă faptul că, într-un proces de a se îndrepta ca stat independent către Uniunea Europeană, o face neeligibilă din cauza situației din Transnistria și va trebui luată o decizie extrem de serioasă dacă își menține pretenția ca niciodată să nu controleze Transnistria, dar să figureze cu ea în teritoriu, sau spune: Suntem până la Nistru și vrem unirea! Ca să elimine această cangrenă care o face neeligibilă.
(Unirea este) un proiect viabil dacă nu vrem ca, mai devreme sau mai târziu, să nu primească lecția pe care o primește Ucraina”, afirma Traian Băsescu pe 24 februarie 2022.