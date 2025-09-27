Fostul președinte Traian Băsescu a explicat vineri seară, la România TV, că unirea Republicii Moldova cu România nu s-a putut realiza în perioada mandatului său deoarece ar fi provocat un scandal fără rost.

El a precizat că autoritățile de la București au ales la acea vreme să înceapă cu un proces de derusificare a Republicii Moldova, considerând că populația nu era pregătită pentru un astfel de pas.

Băsescu a relatat că, la început, l-a considerat responsabil pe Ion Iliescu pentru faptul că unirea nu s-a produs, însă după ce a înțeles mai bine situația și contextul politic din Republica Moldova, a realizat că societatea nu era favorabilă unei astfel de mișcări.

În consecință, a demarat o serie de măsuri de apropiere: acordarea cetățeniei române pentru moldoveni, promovarea revenirii la alfabetul latin, oferirea a 10.000 de burse tinerilor din Republica Moldova și facilitarea obținerii cetățeniei la finalizarea studiilor.

Fostul șef de stat a subliniat că, deși s-au făcut pași importanți în această direcție, derusificarea nu este completă, iar atitudinea populației rămâne un obstacol. În opinia sa, mulți cetățeni ai Republicii Moldova fac o distincție între integrarea în Uniunea Europeană și unirea cu România, susținând într-o proporție mult mai mare aderarea la UE.

„Nici eu nu mi-am dat seama inițial ce trebuie făcut. În prima fază, îl acuzam pe Iliescu că nu a făcut unirea. După ce am cunoscut mai bine situația, mi-am dat seama că populația nu voia, ar fi fost un scandal fără rost. Așa că am decis să derusificăm întâi Moldova: cetățenie română pentru moldoveni, trecerea la scrierea latină, 10.000 de burse date tinerilor moldoveni, primeau și cetățenie la terminarea studiilor. S-a făcut mult, dar nu suficient. Derusificarea în Republica Moldova nu este gata. Pentru cetățenii Republicii Moldova, una este UE și altă este unirea cu România. Cei care vor UE sunt mult mai mulți decât cei ce vor și unirea”, a spus Traian Băsescu la postul de televiziune.

Un sondaj realizat de IData în luna august confirmă această percepție: 61,5% dintre respondenți se declară împotriva unirii cu România, în timp ce 31% susțin unirea.

În același timp, 57,1% sprijină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar 36,2% se opun. Aproximativ 60% dintre cei chestionați resping ideea aderării la NATO, în timp ce 30,8% ar susține acest pas.

Unirea Republicii Moldova cu România este un subiect despre care Traian Băsescu a vorbit de multe ori de-a lungul timpului.

Spre exemplu, pe 24 februarie 2022, în ziua în care Rusia invada Ucraina și începea războiul care continuă și astăzi, fostul președinte al României spunea că, dacă ar mai fi avut putere de decizie, ar fi cerut unirea celor României cu Moldova „ca măsură de protecție pentru viitor”.

Unită cu România, Republica Moldova ar beneficia de protecția scutului NATO, sublinia Băsescu la acel moment.