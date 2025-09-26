Această perioadă timpurie a fost caracterizată de singurătate și nefericire, Ion Iliescu trăind alături de comunități locale și apropiindu-se de mediul muncitoresc și artistic din Oltenița. Bunicul său a fost un migrant din Odesa, Rusia, care a fugit de Serviciul Secret Țarist din cauza convingerilor sale bolșevice și a ideilor de stânga.

Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a oferit mai multe detalii inedite despre momentele dificile prin care a trecut fostul președinte. Potrivit istoricului, această origine și context familial au contribuit la formarea unui destin neobișnuit și dificil pentru Iliescu.

Primele sale experiențe de viață și relațiile cu familia au creat un cadru în care personalitatea sa și perspectivele politice ulterioare au început să se contureze.

„Ei, din acest punct de vedere, Ion Iliescu este un personaj extraordinar de interesant. Dacă îi privim copilăria și familia, putem spune despre el, în termenii de acum, am putea să îl privim ca pe un copil care se naște sub o anumită stea, norocoasă sau nenorocoasă. El apare în acei primi ani ca un copil cu un destin nefericit, s-ar zice. La început se naște în ceea ce s-ar numi o familie de proscriși. De ce proscris? Pentru că tatăl lui este membru al Partidului Comunist din România, partid scos în ilegalitate din 1924. Dar dacă mergem mai departe, vă spuneam că sunt două surse serioase. Ce spune el despre el, dincolo de cărțile pe care și le-a scris singur”, a declarat Lavinia Betea pentru Gândul.

Într-o scrisoare trimisă către Cornel Nistorescu, Iliescu a descris experiențele sale timpurii, subliniind sentimentul de abandon și singurătate, dar și modul în care a crescut alături de comunități muncitorești.

„Prima sursă, care are întâietate, aș spune, este o scrisoare pe care el i-a scris-o lui Cornel Nistorescu. Acesta conducea Expresul, din câte țin eu minte, un ziar foarte dur la adresa foștilor și la adresa celor care au fost și înainte și vor să rămână și acuma, evident împotriva lui Ion Iliescu. Ion Iliescu îi scrie o scrisoare foarte sinceră în care încearcă o captare a binevoinței acestui gazetar, un gazetar de foarte mare talent, care se remarcase ca o voce… Eu îmi amintesc și acum reportajele lui și pot să spun că mi-am dorit să fiu gazetar înainte de 1989, datorită minunatelor reportaje scrise de Cornel Nistorescu. Extraordinar de talentat”, a mai spus istoricul.

Această corespondență reflectă modul în care fostul președinte a perceput copilăria sa și influența mediului în care a trăit. Scrisoarea oferă o perspectivă personală asupra condițiilor de viață și a familiei sale, evidențiind atât dificultățile, cât și contextul social care i-a marcat primii ani.

Iliescu ar fi descris faptul că, la vârsta de un an, fusese abandonat de mama sa, care nu s-a interesat niciodată de soarta lui, și că a conviețuit cu țiganii din Oltenița de care „nu se deosebea deloc” și care erau muncitori, iar lăutarii erau considerați aristocrația țigănească.

În scrisoare, Iliescu ar fi vorbit și despre bunicul său, precizând că acesta era rus, evreu din Odesa, bolșevic urmărit de Serviciul Secret Țarist, care a migrat în România la sfârșitul secolului XIX, ca urmare a ideilor sale de stânga.