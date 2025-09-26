În opinia președintelui Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să-și dea demisia dacă pachetele de reformă vor fi declarate, total sau parțial, neconstituționale. El a făcut patru sau cinci sesizări de neconstituționalitate, dintre care una i-a fost acceptată și alta respinsă.

Curtea Constituțională a României (CCR) a avut o altă părere decât el, ceea ce, în opinia sa, este firesc într-o democrație. Potrivit spuselor sale, dreptul nu este o știință exactă ca matematica, ci ține de interpretarea unor texte scrise în limbaj obișnuit, unde pot exista ambiguități. Șeful statului a mai spus că, în acest caz, Guvernul a acționat cu bună-credință. Conform lui, uneori, în domeniul juridic, ceea ce pare legal și constituțional se dovedește că nu este, dar astfel de situații pot apărea și nu reprezintă o problemă gravă.

Din punctul său de vedere, actualele partide de guvernare au responsabilitatea de a face în așa fel încât, după alegerile parlamentare din 2028, să existe în Parlament o majoritate formată din partide pro-Occident.

„Eu am facut vreo patru sau cinci obiecţii, sesizări de neconstituţionalitate. Una mi-a fost admisă, una mi-a fost respinsă. Curtea Constituţională a apreciat altfel decât am apreciat eu. E democraţie, da. Dreptul nu este o ştiinţă, nu este chiar matematică, e o chestiune de a interpreta nişte texte care sunt scrise în limbajul natural, în limbajul natural poţi să ai ambiguităţ. Dar se întâmplă, în viaţă, în ştiinţa juridică, ca ceea ce tu crezi că este legal şi constituţional să nu fie. Se mai întâmplă, nu e absolut nimic.”

Întrebat dacă ar numi un premier de la AUR în cazul în care acest partid politic ar avea majoritate după alegerile parlamentare din 2028, președintele a spus că va face tot ce depinde de el pentru a nu se ajunge la o astfel de situație. El a arătat că actualele partide de guvernare au probleme, dar încearcă acum să pună România pe drumul cel bun. El încearcă să colaboreze cu ele și să corecteze excesele atunci când apar, pentru ca treptat țara să meargă în direcția corectă.

Ba mai mult, el a respins și varianta unei coaliții PSD–AUR, în cazul în care actuala guvernare nu va reuși.

„Voi face tot ce ţine de mine ca să nu ajungem în situaţia asta. Ce pot să spun în momentul acesta este că avem nişte partide de guvernare care au fiecare dintre ele problemele lor şi greşelile lor istorice din trecut, care însă în momentul ăsta încearcă să pună România pe picioare şi încerc să colaborez cu ele, când le văd excesele să le corectez, astfel încât încet-încet să ducem ţara în direcţia corectă şi am speranţa, optimismul, că oamenii vor înţelege ce facem. Cu toate criticile pe care i le-am adus, PSD nu este partidul care să ducă România într-o astfel de aventură. Acest scenariu nu există.”

Întrebat dacă l-ar numi premier pe George Simion sau pe Călin Georgescu, președintele a spus că această posibilitate nu există în actualul Parlament, care va funcționa până în anul 2028. După acel an, spune el, este datoria partidelor de guvernare să facă în așa fel încât să existe o majoritate de formațiuni pro-Occident.

„Nu există această variantă în actuala configuraţie parlamentară care va ţine până în 2028 şi este sarcina noastră ca (…) în configuraţia politică de după 2028 să avem o majoritate de partide pro-occidentale.”

Nicușor Dan a vorbit la Digi24 și despre un sondaj de opinie care ne arată că AUR are 35-40% din voturile românilor. El a spus că rezultatul este real, dar că aceste procente nu arată o mare simpatie pentru AUR, ci mai degrabă lipsa de încredere a oamenilor în partidele politice care au guvernat sau guvernează România. Pe scurt, oamenii nu votează AUR din entuziasm, ci din dezamăgire față de clasa politică.

Potrivit spuselor sale, acum, instituțiile, inclusiv Președinția, trebuie să recâștige încrederea cetățenilor, care încă percep corupție și cred că statul nu lucrează pentru ei.