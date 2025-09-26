Meteorologii avertizează că, până la ora 15:00, vântul va atinge rafale de 70–90 km/h în 20 de localități din județul Caraș-Severin.

Localitățile vizate de alerta meteo imediată sunt: Berliște, Berzasca, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Coronini, Forotic, Gârnic, Grădinari, Moldova Nouă, Naidăș, Oravița, Pojejena, Răcășdia, Sasca Montană, Sichevița, Socol, Ticvaniu Mare, Vărădia și Vrani.

ANM precizează că avertizările nowcasting pentru fenomene periculoase imediate sunt emise pentru o durată de maximum șase ore.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 29 septembrie și 27 octombrie. Meteorologii estimează că începutul lunii octombrie va aduce temperaturi mai scăzute decât media obișnuită și ploi consistente în mai multe regiuni ale țării, însă, treptat, atât temperaturile, cât și cantitățile de precipitații se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Valorile termice vor fi sub mediile specifice perioadei pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă mai accentuată în regiunile nord-estice. Regimul precipitațiilor va fi excesiv la nivel național, în special în zonele sud-vestice.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperaturile medii se vor menține aproape de valorile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai scăzute în estul țării. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, aproape de normal la nivelul întregii țări.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Temperatura medie a aerului va fi în general apropiată de valorile normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării. Regimul precipitațiilor se va menține în jurul mediilor normale la nivel național.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi aproape de cele specifice săptămânii, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Începând de joi, 25 septembrie, temperaturile vor scădea semnificativ în toată țara, cu valori mai mici cu 10–15 grade față de zilele precedente. Vântul se va intensifica în sud și, local, în celelalte regiuni, atingând rafale de 40–50 km/h.

Ce este vortexul polar?

„Vortexul polar este o formațiune atmosferică caracterizată prin presiuni și temperaturi scăzute, specifică latitudinilor înalte (zone polare). Fenomenul se manifestă atât în emisfera nordică, cât și în cea sudică, însă pe noi ne interesează, în special, ce se întâmplă la Polul Nord, acolo unde, pe măsură ce avansăm spre iarnă, începe să se contureze această formațiune specifică sezonului. (evoluția vortexului de la Polul Nord se intensifică odată cu apropierea sezonului rece).

În jurul acestei zone de presiune scăzută și aer arctic (mase de aer foarte rece) se formează un brâu de vânturi puternice, de aici și denumirea de vortex.

Acești curenți atmosferici au rolul de a menține aerul cât mai rece în zona polară, însă viteza lor este variabilă. Există perioade în care viteza vântului este mai mică (vortexul slăbește) decât media firească a sezonului rece și atunci lasă posibilitatea masei de aer foarte rece să coboare spre latitudini mai sudice. Vortex puternic înseamnă menținerea masei de aer foarte rece la latitudinile polare. Dacă această situație se întâmplă în sezonul rece, atunci este posibil ca, în zona României, să avem o iarnă cu temperaturi mai blânde decât este normal. Acest fenomen a fost observat frecvent în sezoanele reci din anii trecuți.

Pe de altă parte, în sezoanele de tranziție, de la toamnă la iarnă și de la iarnă la primăvară, presiunea vortexul polar tinde să slăbească și atunci se formează condiții prielnice ca aerul foarte rece să coboare mult spre sud și să favorizeze o vreme mai severă. ”, a explicat pentru Digi24 Florinela Georgescu, director la Administrația Națională de Meteorologie (ANM)