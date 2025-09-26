Potrivit analizei realizate de compania globală de cabluri Wiringo, Albania se află în fruntea clasamentului privind penele de curent din Europa și Eurasia. Țara înregistrează, în medie, aproximativ 40 de întreruperi anual, echivalentul a circa 65 de ore fără energie electrică pe cap de locuitor. Nivelul este considerabil mai ridicat decât în oricare alt stat de pe continent.

În 2024, Albania a trecut printr-o pană de proporții, care a afectat și alte țări din regiune, printre care Croația, Muntenegru și Bosnia-Herțegovina. Capitala Tirana a resimțit din nou efectele unui incident similar la începutul lui ianuarie 2025. Vecina sa, Macedonia de Nord, ocupă locul secund, cu circa 13 pene pe an și peste șase ore de întreruperi per persoană.

Situații similare se înregistrează și în Caucaz, unde Georgia și Armenia raportează frecvent întreruperi multiple, însumând între șase și șapte ore de nealimentare anual pentru fiecare consumator.

Raportul Wiringo arată că România ocupă locul opt între cele 38 de state analizate, cu o medie de aproape trei pene de curent pe an. Italia, a treia cea mai mare economie a Uniunii Europene, se situează pe poziția 13, în timp ce Norvegia apare pe locul 15, deși deține una dintre cele mai stabile rețele electrice la nivel mondial.

În cazul Norvegiei, vulnerabilitatea este legată mai degrabă de fenomene meteo extreme, precum căderile masive de zăpadă și copacii doborâți, decât de deficiențe structurale. La polul opus, Elveția înregistrează cele mai bune rezultate, cu doar 0,19 pene pe an, ceea ce echivalează practic cu o continuitate totală a furnizării.

Germania, Franța, Marea Britanie și Luxemburg se numără, la rândul lor, printre statele cu un nivel ridicat de fiabilitate, media întreruperilor fiind sub 20 de minute anual pentru fiecare locuitor.

Hommer Zhao, director la Wiringo și expert în producția de electronice, atrage atenția că „rezistența rețelei nu este garantată nici de geografie, nici de apartenența la UE, ci depinde de cât de multe investiții și modernizări s-au făcut în infrastructura locală”.

El subliniază că „pe măsură ce cererea crește, întreruperile din țările cu risc ridicat s-ar putea agrava, dacă nu se fac modernizări urgente”. Declarațiile vin în contextul în care, în aprilie 2025, Portugalia, Spania și parțial Franța s-au confruntat cu o pană masivă de aproape 24 de ore, ce a perturbat transportul public și a afectat activitatea spitalelor.

Forumul Economic Mondial a explicat atunci că „cererea de electricitate crește din cauza dezvoltării economice și a extinderii unor tehnologii noi precum inteligența artificială”, în timp ce producția de energie devine „mai descentralizată și mai variabilă”.

Evaluările ulterioare au arătat că incidentul din Peninsula Iberică a fost cauzat de mai multe probleme în rețea produse în doar cinci secunde, iar vulnerabilitatea a fost amplificată de dependența de un singur interconector principal.

Agenția Internațională pentru Energie estimează că investițiile în rețele trebuie să se dubleze până în 2030, de la circa 255 de miliarde de euro la peste 500 de miliarde de euro. Scopul este de a asigura stabilitatea furnizării în fața creșterii cererii.

Institutul de Mediu din Stockholm avertizează, însă, că nu este suficientă doar creșterea capacității.

„Este nevoie de sisteme mai inteligente, mai rapide și mai flexibile, care să poată acomoda creșterea rapidă a energiilor regenerabile variabile, a vehiculelor electrice și a pompelor de căldură”.

Organizația subliniază și rolul vehiculelor electrice, prin tehnologia vehicle-to-grid (V2G), care permite alimentarea rețelei de la bateriile mașinilor în momente de instabilitate. „Flotele de autobuze publice, de exemplu, sunt candidați ideali: au baterii mari, programe previzibile și un depou centralizat”.

Institutul consideră că pana masivă din Peninsula Iberică a fost un semnal de alarmă pentru întregul continent.