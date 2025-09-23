De exemplu, Cluj și București conduc topurile salariale, însă diferențele dintre regiuni și sectoare arată o piață a muncii fragmentată, unde cererea pentru specialiști depășește semnificativ oferta.

În meseriile tehnice fără studii universitare, veniturile rămân ridicate: sudorii și operatorii CNC câștigă între 4.500 și 5.500 lei net pe lună, iar electricienii ajung frecvent la 6.000–8.000 lei net, cu variații în funcție de oraș și industrie. În transporturi, șoferii internaționali de TIR înregistrează constant 9.000 lei net pe lună, iar pentru rute sau proiecte mai complexe, salariile pot urca până la 15.000 lei.

Pe segmentul white-collar, competiția pentru specialiștii în AI este acerbă. Un AI/ML Engineer câștigă de regulă între 15.000 și 25.000 lei net pe lună, iar în topul pieței pachetele pot ajunge la 35.000 lei net lunar pentru poziții senior sau executive, precum CTO sau Director Financiar. La nivel entry, domeniul tehnologic continuă să fie dominant: un programator junior poate obține 1.500–2.500 euro net pe lună, iar un specialist în customer support cu cunoștințe de limbi nordice, în orașe precum Brașov, pornește de la 6.500 lei, ajungând până la 9.000 lei net.

În medie, salariul net în București este de 6.749 lei, urmat de Cluj cu 6.335 lei și Timiș cu 5.755 lei. La polul opus se situează județe precum Vrancea, Vâlcea sau Vaslui, unde media salarială rămâne în jurul a 4.000 lei net pe lună. Pentru aceleași roluri, diferențele pot ajunge la 30–40%, în special în sectoarele IT, financiar-contabil și inginerie.

„În 2025 nu s-a simțit o evoluție pregnantă a salariilor în anumite industrii, ci au avut o creștere ușoară, naturală pentru a acoperi cât de cât inflația. Majoritatea companiilor au menținut creșterea salarială anuală, însă fără să existe creșteri semnificative”, explică Ionela Borsan, Recruitment Manager.

Un alt indicator al presiunii din piața muncii este timpul necesar pentru recrutare, explică Bogdan Ragalie, Regional Manager la Prohuman APT. În timp ce anterior un post blue-collar era ocupat în aproximativ două săptămâni, în prezent procesul durează între 4 și 6 săptămâni în orașe precum Brașov. Pentru pozițiile tehnice sau din IT, perioada de recrutare se prelungește frecvent la 2–3 luni.

„În București, rolurile de specialiști ajung până la 90 de zile, pe fondul cerințelor crescute și al proceselor de selecție mai complexe. În paralel, costurile de recrutare cresc în inginerie, energie (inclusiv verde), farma, IT&C și financiar-contabil, din cauza deficitului de candidați și a ofertelor salariale necesare pentru a atrage și reține talente”, completează Ionela Borsan.

„Schimbarea vine și dinspre noile generații. Tinerii refuză programele rigide și schimburile, cer predictibilitate, autonomie și oportunități reale de creștere. Angajatorii care nu ajustează politicile interne: program, selecție, beneficii, pierd rapid accesul la candidații potriviți. Transporturile și tehnologia trag în sus grilele salariale, în timp ce sănătatea și construcțiile rămân sub presiunea deficitului de personal. Diferențele dintre București și Cluj, pe de o parte, și județele cu salarii minime, pe de altă parte, confirmă un ritm de dezvoltare neuniform. În cursa pentru forța de muncă înalt calificată, câștigă companiile care combină salariile competitive cu flexibilitate, procese rapide de recrutare și stabilitate”, susține Sorina Donisa, CEO Prohuman APT.

Prohuman APT sărbătorește 30 de ani de activitate în România, perioadă în care a evoluat de la un start-up local de consultanță la unul dintre principalii furnizori de soluții integrate de resurse umane, cu nouă birouri regionale și peste 60.000 de angajați plasați în muncă temporară de-a lungul activității sale.

Fondată în 1994 sub denumirea APT Resources & Services, compania a intrat în topul primilor cinci furnizori de HR din România în 2007 și, printr-o dezvoltare constantă și extinderea serviciilor oferite, a ajuns în prezent în top 3 național. Din 2017, Prohuman APT face parte din grupul internațional Prohuman, integrând experiența locală într-un context global. Printre serviciile oferite se numără munca temporară, recrutarea și selecția, HR outsourcing, payroll și consultanță on-site.

În cei 30 de ani de activitate, Prohuman APT a generat peste 1 milion de fluturași de salariu și a colaborat cu mai mult de 1.500 de clienți. Rețeaua sa cuprinde sediul central din București și birouri în Brașov, Timișoara, Iași, Sibiu, Craiova, Ploiești, Pitești, Cluj și Oradea.

„După trei decenii în care am construit o rețea solidă și am sprijinit companii din toate industriile, obiectivul nostru este să consolidăm expertiza în outsourcing și să rămânem un partener de încredere pentru piața locală”, spune Sorina Donisa, CEO Prohuman APT.

Pentru 2025, compania își propune să extindă portofoliul de soluții HR și să digitalizeze procesele interne, aliniindu-se la tendințele pieței muncii, unde principalele provocări rămân recrutarea de specialiști, retenția angajaților și asigurarea flexibilității.