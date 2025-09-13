Precizări importante despre salarizarea asistenților personali au fost distribuite public, pe Facebook, de către Ionuț Robert, în grupul „Persoane cu dizabilități, însoțitori și asistenți personali România”. În mesaj, acesta îi mulțumește Cristinei Sandu pentru implicare și sprijin în obținerea clarificărilor oficiale. Documentul se referă la punctul de vedere transmis de Ministerul Muncii și de Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPDPD), instituții care au explicat modul de aplicare al legislației privind salarizarea acestei categorii profesionale.

Potrivit cadrului legal în vigoare, asistenții personali beneficiază de aceleași drepturi salariale ca personalul încadrat în unități de asistență socială. Aceștia sunt angajați, în general, de primării, iar ordonatorul principal de credite are obligația de a stabili salariile și de a reflecta corect aceste drepturi în statele de plată.

Ministerul Muncii subliniază că salariul unui asistent personal nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară garantat, indiferent de gradația de vechime sau de alte particularități ale contractului individual de muncă.

Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim brut pe economie a fost stabilit la 4.050 lei, sumă în care este inclusă și gradația de vechime. Modul concret de evidențiere pe fluturașul de salariu – salariu de bază, sporuri, raportarea la minimul pe economie – este responsabilitatea angajatorului, adică a autorității locale.

Clarificările atrag atenția asupra unei probleme esențiale: salariul de bază al asistenților personali a rămas plafonat la nivelul minimului brut din decembrie 2022, respectiv 2.550 lei. La acest nivel se adaugă sporurile de vechime, în funcție de gradația atinsă.

Însă chiar și la gradația maximă (gradația 5), suma rezultată rămâne sub nivelul salariului minim brut pe economie actual. În consecință, pentru a respecta Codul Muncii – care interzice plata unui salariu sub minimul stabilit – primăriile sunt obligate să acorde salariul minim brut actual de 4.050 lei, indiferent de gradație.

Această situație creează o discrepanță evidentă: deși asistenții personali primesc, în practică, salariul minim în vigoare, baza de calcul pentru alte drepturi salariale continuă să fie cea din 2022. Acest aspect influențează modul de determinare al sporurilor, indemnizațiilor de concediu și altor beneficii.

Mai jos răspunsul primit de Ionuț Robert și postat pe Facebook.

Pentru asistenții personali, această diferență între salariul efectiv și salariul de bază recunoscut oficial reprezintă o sursă constantă de frustrare. Mulți reclamă faptul că, deși legea obligă angajatorii să acorde salariul minim brut în plată, faptul că baza de calcul a rămas blocată la nivelul din 2022 produce o formă de inechitate salarială.

Problema ridică și întrebări legate de tratamentul echitabil al acestei categorii profesionale. Deși munca lor este asimilată celei din unitățile de asistență socială, modul în care se raportează sporurile și indemnizațiile nu reflectă actualizările succesive ale salariului minim.

Asistenții personali au un rol esențial în sprijinirea persoanelor cu handicap grav, fiind adesea singurul sprijin permanent pentru beneficiarii lor. În România, numărul acestora este semnificativ, iar discuțiile privind salarizarea lor revin constant în spațiul public.

Clarificările publicate acum, prin intermediul lui Ionuț Robert și cu contribuția Cristinei Sandu, confirmă două realități:

Salariul minim brut pe țară se aplică fără excepție și garantează că niciun asistent personal nu poate fi plătit sub 4.050 lei brut.

Baza de calcul rămâne la nivelul din decembrie 2022, fapt care afectează calculul unor drepturi conexe și menține un climat de nemulțumire în rândul acestei categorii.