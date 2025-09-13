Energia lui Jupiter este pozitivă, iar aceste trei semne zodiacale vor ajunge să-și testeze limitele. Datorită acestei atitudini îndrăznețe, vor ajunge să vadă cum depășirea limitelor poate funcționa mai bine.

Poate că nu știu exact care va fi rezultatul, dar, dacă nu-și vor pierde echilibrul mental, vor găsi o comoară neașteptată, dar bine meritată, conform site-ului yourtango.com.

O recunoaștere neașteptată apare pentru nativii Berbec în luna septembrie. Și deși știai ce se va întâmpla, ești încă puțin amețit de faptul că ești atât de apreciat. Îți place să fii văzut și apreciat.

În timpul tranzitului Lunii, ești împins în față, iar aceasta nu este o poziție incomodă pentru tine. De fapt, chiar dacă nu te așteptai, te ajută să te simți mai încrezător.

Așa cum se întâmplă atât de des, un lucru duce la altul și, înainte să-ți dai seama, te vei găsi în fața unor oportunități uimitoare. Acțiunea se întâlnește cu timpul și tu ești chiar acolo, în mijlocul tuturor, iubind viața și trăind o mare bucurie.

Luna Septembrie pune nativii din Leu în fața unei întâlniri întâmplătoare, care ar putea duce la o colaborare specială. Acest parteneriat îi va face pe toți nativii Leu să se simtă implicați și creativi.

Succesul financiar vine prin interacțiune și deschidere către oportunități din afara cercurilor obișnuite. Te simți ambițios și pregătit, iar Luna de tranzit in Jupiter te va face să știi că universul îți susține pe deplin dorințele.

Acesta este un moment pentru a rămâne vigilenți și gata să acceptați surprizele favorabile pe care le oferă viața.

A învăța ceva nou este ceva se află întotdeauna pe agenda unui Săgetător, iar în septembrie asta sună foarte bine. Veți învăța ceva nou și veți învăța singuri dezavantajele acestui efort foarte creativ.

Jupiter te lasă să crezi că tu ești cel care deține controlul. În realitate, universul este în spatele a tot ceea ce se întâmplă acum. Cosmosul trage sforile, iar inspirația te duce peste tot, în timpul acestui tranzit.

Săgetătorilor nu le place când lucrurile devin dezordonate emoțional. Pentru ei, este mai bine să țină pe cineva la distanță, iar dacă lucrurile nu devin serioase, nu se lasă amăgiți.