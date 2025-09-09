Societatea Națională a Sării (SALROM) și Federația Națională Sindicală SALROCA au reacționat dur după declarațiile ministrului Economiei, Radu Miruță, făcute recent la postul de televiziune B1 TV. Atât conducerea companiei, cât și reprezentanții angajaților susțin că afirmațiile oficialului transmit informații eronate și afectează imaginea unei companii strategice pentru statul român.

Într-un comunicat semnat de directorul general Constantin-Dan Dobrea, SALROM respinge categoric acuzația de „monopol”. Conducerea arată că pe piața internă există cel puțin zece producători de sare și peste cincisprezece importatori din state precum Egipt, Turcia și Grecia.

Compania contestă și afirmația privind pierderile financiare, prezentând rezultate pozitive:

2022 – cifră de afaceri: 498 milioane lei; profit: 144 milioane lei;

2023 – cifră de afaceri: 482 milioane lei; profit: 157 milioane lei;

2024 – cifră de afaceri: 453 milioane lei; profit: 132 milioane lei;

primele cinci luni din 2025 – cifră de afaceri: 165 milioane lei; profit: 44 milioane lei.

Potrivit SALROM, peste 90% din aceste profituri au fost virate direct către bugetul de stat.

În ceea ce privește „masa de la Casa Timiș”, conducerea explică faptul că nu a fost o simplă cină, ci evenimentul oficial de închidere a reuniunii EUSALT, la care au participat 125 de delegați europeni. Cheltuiala, de 50.390 lei, a reprezentat 0,038% din profit și a vizat consolidarea rolului României în industria europeană a sării.

Referitor la Salina Praid, compania precizează că problemele geotehnice actuale sunt cauzate de exploatările din secolul al XVIII-lea și nu pot fi puse în sarcina actualei administrații.

„Interesul statului român trebuie să fie mai presus de campaniile de imagine ale unui ministru. Solicităm responsabilitate în declarațiile publice ce pot afecta o companie strategică”, transmite conducerea SALROM.

Reacția sindicatului SALROCA, care reprezintă peste 85% dintre angajații companiei, este la fel de critică. Președintele Dumitru Jianu acuză declarațiile repetate ale ministrului că au produs „consecințe vizibile de imagine”, inclusiv scăderea numărului de turiști în saline în acest sezon estival.

Sindicatul consideră abordarea „profund inadecvată” pentru un demnitar care ar trebui să sprijine dezvoltarea companiilor din subordine și atrage atenția că pozițiile oficialului afectează direct încrederea salariaților și siguranța locurilor de muncă.