Atacul aerian desfășurat de Israel asupra unui complex rezidențial din Doha marchează prima lovitură directă pe teritoriul Qatarului. Țara este cunoscută ca mediator în negocierile pentru armistițiu în Gaza și găzduiește cea mai mare bază militară americană din regiune.

Raidul, soldat cu victime în rândul Hamas și al forțelor de securitate qatareze, a provocat reacții dure din partea mai multor state și a adus conflictul israeliano-palestinian pe un teren diplomatic extrem de sensibil.

Potrivit lui Suhail al-Hindi, membru al biroului politic Hamas, liderii de la vârf ai organizației au supraviețuit, însă cel puțin doi membri Hamas au fost uciși, printre care fiul negociatorului-șef Khalil al-Hayya.

Autoritățile din Qatar au confirmat, de asemenea, moartea unui membru al forțelor de securitate.

Surse Hamas au precizat că atacul a avut loc chiar în timp ce delegația se afla într-o ședință pentru a discuta o propunere de armistițiu avansată de președintele american Donald Trump.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că operațiunea a fost o replică la atentatul comis cu o zi înainte la Ierusalim, soldat cu șase morți și revendicat de Brigăzile al-Qassam, aripa armată a Hamas.

Netanyahu a mai spus că raidul a fost efectuat exclusiv de Israel, fără implicarea directă a Statelor Unite, dar că Washingtonul a fost informat anterior.

Atacul a stârnit reacții dure din partea mai multor state. Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a numit acțiunea Israelului „o încălcare flagrantă a suveranității Qatarului” și „o provocare periculoasă” pentru stabilitatea regională, reafirmând sprijinul țării sale atât pentru Qatar, cât și pentru poporul palestinian.

„Acest act de agresiune al Israelului este total nejustificat, o încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a Qatarului și constituie o provocare extrem de periculoasă care ar putea periclita pacea și stabilitatea regională”, a spus Sharif într-o postare pe rețelele de socializare, potrivit Aljazeera. „Pakistanul stă ferm alături de Statul Qatar, precum și de poporul Palestinei, împotriva agresiunii Israelului”, a mai spus acesta.

Ministerul de Externe al Marocului, stat cu relații diplomatice oficiale cu Israelul, a condamnat atacul și a transmis „sprijin deplin” pentru Qatar. Siria a acuzat Israelul că ignoră legile și normele internaționale și a declarat solidaritate totală cu statul qatarez.

„Siria condamnă ferm agresiunea israeliană care a vizat capitala Qatarului, Doha, și își reafirmă întreaga solidaritate cu Qatar, cu conducerea, guvernul și poporul său”, a transmis ministerul de Externe din Siria.

Doha găzduiește mai mulți lideri Hamas și joacă un rol central în negocierile indirecte dintre Israel și gruparea palestiniană. Cu doar câteva ore înainte, Ministerul de Externe qatarez condamnase atacurile israeliene din Siria, subliniind tensiunile crescânde din regiune.