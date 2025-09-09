Proiectul legislativ aflat acum în dezbatere urmărește să elimine posibilitatea ca instanțele să dispună pedepse cu suspendare și în situațiile în care conducătorii auto refuză testarea pentru consumul de alcool ori droguri, fug de la locul accidentului sau încearcă să ascundă urmele acestuia.

Legea Anastasia, adoptată în 2023, prevede că șoferii care comit accidente mortale sub influența alcoolului sau drogurilor, ori fără a deține permis, nu mai pot beneficia de pedepse cu suspendarea executării. Totuși, textul legislativ nu a acoperit explicit cazurile de refuz la testare sau de ascundere a urmelor accidentului. În prezent, instanțele pot încă decide suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru astfel de situații.

Inițiatorii noilor modificări susțin că aceste lacune contrazic scopul Legii Anastasia, care urmărește descurajarea comportamentelor iresponsabile la volan. Potrivit expunerii de motive, fuga de la locul accidentului sau refuzul testării în cazul unui eveniment rutier soldat cu victime reprezintă acte extrem de grave, situate la limita dintre ucidere din culpă și omor cu intenție indirectă. În aceste condiții, instanțele nu ar trebui să mai poată da pedepse cu suspendare.

De asemenea, autorii subliniază că lipsa unor sancțiuni ferme pentru asemenea conduite afectează încrederea cetățenilor în actul de justiție și amplifică sentimentul de nesiguranță pe drumurile publice. Familiile victimelor consideră că dreptatea nu este pe deplin realizată atunci când autorii accidentelor primesc pedepse blânde.

Proiectul de lege depus la Senat prevede, așadar, că șoferii fără permis, aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor, care fug de la locul accidentului ori încearcă să-i șteargă urmele vor executa efectiv pedepsele primite.

Contextul social în care apare această inițiativă este marcat de cazuri recente care au generat indignare publică. În dosarul Vlad Pascu, tânărul care a provocat un accident mortal fiind drogat, instanța l-a condamnat la zece ani de închisoare cu executare. Familiile celor două victime s-au declarat nemulțumite de pedeapsă, pe care o consideră prea mică. Mai mult, după producerea accidentului, Pascu a fugit de la locul faptei, încercând să se sustragă de la răspundere.