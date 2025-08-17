Constatarea a fost făcută de polițiști după ce mașina sa a fost implicată într-un accident rutier cu un alt autoturism, eveniment în urma căruia s-au înregistrat doar pagube materiale.

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:42, pe strada Grădiniței din comuna Stulpicani. Un tânăr de 22 de ani a apelat numărul unic de urgență 112 și a anunțat că a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, menționând că celălalt șofer pare să se afle sub influența alcoolului.

La fața locului, polițiștii i-au găsit pe cei doi conducători auto, ambii din comuna Stulpicani. Verificările au arătat că tânărul de 22 de ani ieșise din curtea locuinței sale cu autoturismul, efectuând manevra de mers înapoi pentru a ajunge pe strada principală, moment în care a intrat în coliziune cu vehiculul condus de bărbatul de 35 de ani. Accidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu avarierea celor două mașini.

În urma verificării actelor, polițiștii au constatat că tânărul de 22 de ani deținea toate documentele în regulă și testul cu aparatul etilometru a indicat rezultat negativ.

În schimb, bărbatul de 35 de ani nu a putut prezenta actele autoturismului, iar întrucât emana halenă alcoolică a fost condus la sediul Poliției orașului Frasin, unde testarea cu aparatul etilometru a arătat o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice care să stabilească nivelul exact al alcoolemiei.

Polițiștii au descoperit și alte încălcări grave ale legii. Șoferul de 35 de ani avea permisul de conducere anulat și conducea un autoturism care nu era înmatriculat, având montate plăcuțe de înmatriculare ce aparțineau unui alt vehicul.

„Ambilor şoferi le-au fost solicitate atât actele de identitate personale, permisele de conducere, precum şi documentele autoturismelor pe care le-au condus. Au fost verificate documentele apelantului fără a fi constate nereguli şi a fost testat cu aparatul etilometru din dotarea subunităţii, rezultatul fiind negativ. În momentul solicitării documentelor bărbatului de 35 ani, acesta a declarat că nu le are asupra sa şi totodată pentru că emana halenă alcoolică, acesta a fost condus la sediul Poliţiei oraşului Frasin, fiind testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la unitate medicală pentru recolta mostrelor biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei”, informează oficialii Poliţiei Suceava.

În urma celor constatate, bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru patru infracțiuni: punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Autoritățile atrag atenția că șoferii care conduc fără drept sau sub influența alcoolului ori a stupefiantelor și provoacă accidente soldate cu victime decedate riscă pedepse cu închisoarea cu executare. În astfel de cazuri nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, mai ales atunci când persoana implicată nu deținea permis, avea permisul retras ori anulat, conducea un vehicul pentru altă categorie de permis sau se afla sub interdicția de a conduce autovehicule.