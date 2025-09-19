În România, legea privind consumul de alcool la volan este foarte strictă. Chiar și un singur pahar de bere sau de vin poate fi suficient pentru a nu mai avea voie să conduci.

Ce se întâmplă dacă bei și conduci? Orice cantitate de alcool din sânge este sancționată. Dacă ai puțin alcool în aerul expirat, primești doar amendă și ți se suspendă permisul. Dacă depășești o anumită limită, riști dosar penal și închisoare.

Cum se verifică alcoolul? Șoferii suflă în alcooltest timp de 5-7 secunde. Aparatul măsoară alcoolul din aerul expirat.

Rezultatele testului:

Dacă valoarea este între 0,01 și 0,10 mg/l, ai două opțiuni:

Accepti rezultatul și primești amendă și suspendarea permisului.

Soliciți repetarea testului după 15 minute.

La a doua testare:

Dacă rezultatul este 0 → nu primești amendă.

Dacă este între 0,01 și 0,39 mg/l → ești sancționat.

Sancțiuni:

Amendă între 1.822,5 și 4.050 lei.

Suspendarea permisului pentru 3 luni.

Dacă alcooltestul arată 0,40 mg/l sau mai mult, fapta devine infracțiune. În acest caz, permisul de conducere este reținut imediat. Se deschide un dosar penal. Șoferul este dus la un spital autorizat pentru recoltarea probelor de sânge. Dacă rezultatele probelor nu sunt gata în maximum 72 de ore, șoferul își poate recupera permisul, dar ancheta penală continuă.

Dacă alcoolul în sânge depășește 0,80 g/l → închisoare de 1–5 ani. Dacă alcoolul este de cel mult 0,79 g/l → amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile. Dacă alcoolul este zero → nicio sancțiune.

Dacă șoferul provoacă un accident cu victime, va primi închisoare cu executare, indiferent de concentrația de alcool. În acest caz, instanța nu poate aplica pedepse cu suspendare.