Chiar și puțin alcool te poate lăsa fără permis
În România, legea privind consumul de alcool la volan este foarte strictă. Chiar și un singur pahar de bere sau de vin poate fi suficient pentru a nu mai avea voie să conduci.
Ce se întâmplă dacă bei și conduci? Orice cantitate de alcool din sânge este sancționată. Dacă ai puțin alcool în aerul expirat, primești doar amendă și ți se suspendă permisul. Dacă depășești o anumită limită, riști dosar penal și închisoare.
Cum se verifică alcoolul? Șoferii suflă în alcooltest timp de 5-7 secunde. Aparatul măsoară alcoolul din aerul expirat.
Rezultatele testului:
Dacă valoarea este între 0,01 și 0,10 mg/l, ai două opțiuni:
- Accepti rezultatul și primești amendă și suspendarea permisului.
- Soliciți repetarea testului după 15 minute.
La a doua testare:
- Dacă rezultatul este 0 → nu primești amendă.
- Dacă este între 0,01 și 0,39 mg/l → ești sancționat.
Sancțiuni:
- Amendă între 1.822,5 și 4.050 lei.
- Suspendarea permisului pentru 3 luni.
Șoferii cu alcool în sânge peste limita legală primesc dosar penal și riscă închisoarea
Dacă alcooltestul arată 0,40 mg/l sau mai mult, fapta devine infracțiune. În acest caz, permisul de conducere este reținut imediat. Se deschide un dosar penal. Șoferul este dus la un spital autorizat pentru recoltarea probelor de sânge. Dacă rezultatele probelor nu sunt gata în maximum 72 de ore, șoferul își poate recupera permisul, dar ancheta penală continuă.
Dacă alcoolul în sânge depășește 0,80 g/l → închisoare de 1–5 ani. Dacă alcoolul este de cel mult 0,79 g/l → amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile. Dacă alcoolul este zero → nicio sancțiune.
Dacă șoferul provoacă un accident cu victime, va primi închisoare cu executare, indiferent de concentrația de alcool. În acest caz, instanța nu poate aplica pedepse cu suspendare.
„(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.
(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.”, stabilește Art. 336 din Codul Penal.